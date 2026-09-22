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Comprendre

Qu'est-ce que Xiaomi MiMo ?

Définition, historique, modèles, prix et limites de Xiaomi MiMo — la fiche de référence pour comprendre l'offensive IA du groupe chinois en 2026.

L'ESSENTIEL
  • MiMo est passé d'un petit modèle de raisonnement (7 milliards de paramètres, avril 2025) à une gamme omnimodale dépassant 1 000 milliards de paramètres avec MiMo-V2.6 (septembre 2026).
  • La majorité des modèles MiMo sont open source sous licence MIT, avec des tarifs API parmi les plus bas du marché face à DeepSeek et Qwen.
  • Luo Fuli, ex-chercheuse de DeepSeek, dirige l'équipe MiMo depuis novembre 2025, dans une stratégie assumée de Xiaomi vers l'« ère des agents ».
01 Définition

Qu'est-ce que Xiaomi MiMo, au juste ?

MiMo est le nom que Xiaomi donne à sa propre famille de modèles d’IA de fondation, lancée en avril 2025 avec un premier modèle de raisonnement à 7 milliards de paramètres. Conçu par l’équipe IA interne du groupe (le « Core AI »), MiMo-7B visait spécifiquement les maths et le code, et affichait déjà des scores dépassant OpenAI o1-mini malgré sa petite taille. Le modèle a servi de base à Mi Chat, l’assistant grand public de Xiaomi annoncé fin 2025, pensé comme la vitrine de sa stratégie « Humain × Voiture × Maison ».

Fin 2025, Xiaomi accélère : en décembre, MiMo-V2-Flash est présenté comme un concurrent direct de DeepSeek V3.2 et de Claude, avec une architecture Mixture-of-Experts (309 milliards de paramètres, 15 milliards actifs) pensée pour les agents et le coût, et une vitesse déjà annoncée à 150 tokens par seconde. Le même mois, Xiaomi annonce 200 milliards de yuans d’investissements en R&D, en partie fléchés vers l’IA et les puces maison. Luo Fuli, chercheuse chinoise passée par DeepSeek (où elle a contribué à DeepSeek-V2), rejoint Xiaomi le 12 novembre 2025 pour prendre la tête de l’équipe MiMo.

En mars 2026, la gamme change d’échelle avec MiMo-V2-Pro, Omni et TTS : plus de 1 000 milliards de paramètres au total pour Pro (42 milliards actifs), contexte étendu à 1 million de tokens, et une ambition assumée par Xiaomi de devenir un acteur de l’« ère des agents ». Le modèle avait d’abord circulé anonymement sur OpenRouter sous le nom « Hunter Alpha », suscitant la confusion avant d’être officiellement identifié comme un produit Xiaomi.

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En avril 2026, MiMo-V2.5 et MiMo-V2.5-Pro généralisent l’approche omnimodale (texte, image, vidéo, audio dans une architecture unifiée) sous licence MIT, donc réutilisable commercialement. En juin, Xiaomi complète son écosystème avec MiMo Code, un agent de programmation open source bâti sur le projet OpenCode, puis un mode UltraSpeed pour MiMo-V2.5-Pro, qui dépasse 1 000 tokens par seconde grâce au moteur TileRT.

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Puis, le 21 septembre 2026, Xiaomi ouvre la génération suivante : MiMo-V2.6-Pro et MiMo-V2.6-Flash, toujours open source, accompagnés de plus de 7 000 environnements d’entraînement par renforcement publiés librement. Le groupe détaille un entraînement RL mené en moins de six jours sur environ 750 000 trajectoires, pour un coût estimé à 850 000 dollars (Flash) et 2,62 millions de dollars (Pro). Xiaomi revendique 46,32 points pour MiMo-V2.6-Pro à l’Artificial Analysis Intelligence Index, devant Kimi K3 et Qwen3.8 Max — un chiffre à confronter, comme toujours, à des tests indépendants.

02 Évolution & versions

Des origines à aujourd'hui

  1. Avril 2025

    MiMo-7B, premier modèle

    Xiaomi lance son premier LLM open source, orienté raisonnement mathématique et code, dépassant OpenAI o1-mini sur plusieurs benchmarks malgré sa petite taille (7 milliards de paramètres).

  2. Novembre 2025

    Luo Fuli rejoint Xiaomi

    L’ancienne chercheuse de DeepSeek, contributrice de DeepSeek-V2, prend la tête de l’équipe MiMo pour accélérer le développement de la gamme.

  3. Décembre 2025

    MiMo-V2-Flash et Mi Chat

    Xiaomi ouvre MiMo-V2-Flash, positionné contre DeepSeek et Claude, et prépare Mi Chat, l’assistant grand public bâti sur ses modèles MiMo. En savoir plus.

  4. Mars 2026

    MiMo-V2-Pro, Omni et TTS

    Passage à l’échelle avec un modèle phare dépassant 1 000 milliards de paramètres, pensé pour l’« ère des agents ». En savoir plus.

  5. Avril-Juin 2026

    MiMo-V2.5, Code et UltraSpeed

    MiMo-V2.5 unifie texte, image, vidéo et audio sous licence MIT ; suivent MiMo Code, un agent de programmation open source, et un mode UltraSpeed dépassant 1 000 tokens par seconde. En savoir plus.

  6. Septembre 2026

    MiMo-V2.6, nouvelle référence open source

    Xiaomi ouvre MiMo-V2.6-Pro et Flash avec plus de 7 000 environnements RL publiés, et revendique la première place parmi les modèles open source sur l’Artificial Analysis Intelligence Index (46,32 points).

03 Prix & formules

Combien ça coûte ?

MiMo-V2.6-Flash (open source)

Licence MIT
Gratuit en auto-hébergement
  • Poids ouverts sur Hugging Face, réutilisables commercialement
  • API Xiaomi dès 0,14 $ par million de tokens en entrée, 0,28 $ en sortie

MiMo-V2.6-Pro (API)

API / OpenRouter
0,435 $ par million de tokens en entrée
  • 0,87 $ par million de tokens en sortie
  • Variante UltraSpeed disponible (coût largement supérieur, sortie beaucoup plus rapide)

Token Plan

MiMo API Platform
À partir de 6 $ par mois
  • Accès à MiMo Desktop, MiMo Code et AI Studio
  • API compatible OpenAI et Anthropic
04 Comment y accéder

Où et comment l'utiliser

Poids ouverts
Hugging Face (XiaomiMiMo)
MiMo-7B, V2-Flash, V2.5, V2.6 Pro/Flash sous licence MIT
API
MiMo API Platform
Compatible OpenAI et Anthropic, également disponible sur OpenRouter
Applications
MiMo Desktop, MiMo Code
MiMo Code, basé sur OpenCode, fonctionne dans le terminal
Test rapide
AI Studio
Interface web de Xiaomi pour essayer les modèles sans installation
05 Fonctionnalités

Ce que ça permet de faire

Architecture Mixture-of-Experts

Peu de paramètres actifs par requête (15 à 42 milliards) malgré une taille totale dépassant parfois 1 000 milliards, pour réduire coût et latence.

Contexte jusqu'à 1 million de tokens

Les générations V2.5 et V2.6 gèrent de très longs documents ou historiques de conversation sans perte de cohérence.

Omnimodal natif

Texte, image, vidéo et audio traités dans une architecture unifiée, sans modèles séparés à assembler.

Orienté agents et code

Benchmarks élevés sur les tâches d’ingénierie logicielle longues (DeepSWE) et l’usage d’outils, avec un agent dédié (MiMo Code).

Open source pour la majorité de la gamme

Poids, code d’entraînement par renforcement et plus de 7 000 environnements publiés librement avec MiMo-V2.6.

Vitesse d'inférence poussée

Le mode UltraSpeed de MiMo-V2.5-Pro dépasse 1 000 tokens par seconde grâce au moteur TileRT, environ dix fois plus vite que l’API standard.

06 Limites & risques

Ce qu'il faut garder en tête

Licence à deux vitesses

Les modèles les plus avancés au moment de leur sortie (MiMo-V2-Pro, Omni, TTS) sont d’abord restés propriétaires, accessibles seulement via API, avant que les générations suivantes n’ouvrent leurs poids.

Communication parfois confuse

MiMo-V2-Pro est apparu anonymement sous le nom « Hunter Alpha » sur OpenRouter avant d’être officiellement identifié comme un modèle Xiaomi.

Benchmarks à prendre avec recul

Les comparaisons à Claude Opus 5 ou GPT-5.6 mises en avant par Xiaomi, ainsi que le score de 46,32 à l’Artificial Analysis Intelligence Index, restent des chiffres communiqués par l’éditeur lui-même.

Marché très disputé

MiMo doit déjà composer avec DeepSeek, Qwen (Alibaba) et Kimi (Moonshot) sur le même terrain de l’IA open source chinoise, où les annonces se succèdent en quelques mois.

07 Conseils par profil

Faut-il utiliser Xiaomi MiMo ?

Développeurs et équipes techniques

Les poids ouverts sous licence MIT (Hugging Face) permettent un déploiement local ou un fine-tuning sans dépendre de l’API Xiaomi ; MiMo Code cible spécifiquement les usages en terminal.

Entreprises cherchant une alternative moins chère

L’API MiMo-V2.6-Flash figure parmi les moins chères du marché pour des performances proches des modèles fermés les plus réputés.

Curieux voulant simplement tester

Passez par AI Studio ou OpenRouter plutôt que par l’auto-hébergement, nettement plus simple pour un premier contact.

Utilisateurs de l'écosystème Xiaomi

Mi Chat, l’assistant grand public de Xiaomi, s’appuie sur les modèles MiMo sans configuration technique à prévoir.

08 Concurrents

Les principales alternatives

Alternative Éditeur Ce qui la distingue
DeepSeek DeepSeek (Chine)

Le rival direct sur le terrain de l’IA open source chinoise ; MiMo-V2-Flash a été positionné explicitement contre DeepSeek V3.2 dès son lancement.
Qwen3.8 Max Alibaba

Autre poids lourd chinois de l’open source, dépassé par MiMo-V2.6-Pro selon les benchmarks communiqués par Xiaomi.
Claude Anthropic

Référence propriétaire à laquelle Xiaomi compare directement MiMo-V2.6-Pro sur l’Artificial Analysis Intelligence Index.
ChatGPT OpenAI

Autre repère propriétaire cité par Xiaomi dans ses comparaisons de performance pour MiMo-V2.6-Pro.
09 FAQ

Questions fréquentes

Qu'est-ce que Xiaomi MiMo exactement ?

Une famille de modèles d’IA de fondation développée par Xiaomi, du petit modèle de raisonnement MiMo-7B (2025) à la gamme omnimodale MiMo-V2.6 (2026), pour la plupart publiée en open source.

MiMo est-il gratuit ?

Les poids de la plupart des modèles (7B, V2-Flash, V2.5, V2.6) sont ouverts et gratuits à auto-héberger sous licence MIT. L’accès via l’API Xiaomi ou OpenRouter est payant à l’usage, avec des tarifs parmi les plus bas du marché.

Quelle est la différence entre MiMo et DeepSeek ?

Xiaomi positionne directement MiMo comme un concurrent de DeepSeek sur le terrain de l’IA open source chinoise, avec des architectures Mixture-of-Experts comparables et des tarifs API très proches.

Qui dirige le développement de MiMo ?

Luo Fuli, ancienne chercheuse de DeepSeek où elle a contribué à DeepSeek-V2, a rejoint Xiaomi le 12 novembre 2025 pour prendre la tête de l’équipe MiMo.

MiMo est-il utilisé dans les produits Xiaomi ?

Oui : Mi Chat, l’assistant grand public de Xiaomi, s’appuie sur les modèles MiMo, dans la logique de la stratégie « Humain × Voiture × Maison » du groupe.

Quel est le dernier modèle MiMo en date ?

MiMo-V2.6, présenté le 21 septembre 2026 en versions Pro et Flash, accompagné de plus de 7 000 environnements d’entraînement par renforcement publiés en open source.

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