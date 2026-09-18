Google expérimente une nouvelle manière d’intégrer Gemini dans la vie quotidienne. Avec CC, un projet de Google Labs, l’entreprise développe un agent IA partagé pouvant réunir les informations de six personnes, préparer le programme familial de la journée, alimenter des calendriers communs et même remplir certains documents.

L’intérêt de CC ne repose pas uniquement sur les capacités de Gemini. Google exploite surtout l’un de ses principaux avantages face aux autres acteurs de l’IA : la quantité de contexte déjà présente dans Gmail, Drive, Agenda et ses autres services. Avec CC, ce contexte ne se limite plus à un utilisateur, mais commence à devenir celui d’un foyer entier.

CC transforme le Daily Brief en assistant partagé

CC trouve son origine dans une expérience présentée par Google en 2025. Cette première version a progressivement évolué pour devenir Daily Brief, une fonction de Gemini qui analyse les informations disponibles dans un compte Google afin de préparer des recommandations et des actions pour la journée.

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La nouvelle version reprend cette idée, mais l’étend à un groupe pouvant compter jusqu’à six personnes.

Chaque instance de CC possède son propre compte Google, ce qui lui permet de fonctionner comme une sorte de membre numérique du groupe. Les utilisateurs peuvent lui envoyer des informations par e-mail ou Google Chat, mais également lui donner accès à un dossier Google Drive partagé contenant des invitations, des documents ou d’autres fichiers utiles.

Google ne donne toutefois pas automatiquement à CC l’accès à l’ensemble des boîtes Gmail des participants. Les e-mails doivent être explicitement partagés avec l’agent.

Une famille peut, par exemple, décider que les messages provenant de certaines adresses liées à l’école sont toujours accessibles à CC. L’agent pourra alors utiliser ces informations pour repérer des événements, des échéances ou des documents nécessitant une action.

Cette approche permet à chaque membre de choisir le niveau de contexte qu’il souhaite apporter au système plutôt que de transformer immédiatement toutes les boîtes de réception du foyer en une base de données commune.

« Your Day Ahead » résume chaque matin la journée du foyer

L’une des principales fonctions de CC prend la forme d’un e-mail quotidien baptisé Your Day Ahead. Chaque matin, les membres enregistrés reçoivent un résumé commun regroupant les événements de la journée ainsi que les mises à jour concernant les tâches précédentes. L’agent peut ainsi servir de point de coordination entre plusieurs calendriers et responsabilités.

CC peut également ajouter des éléments à des calendriers partagés, rappeler certaines tâches importantes et créer des documents à partir des instructions reçues. Les fichiers produits peuvent ensuite être rendus accessibles à tous les membres du groupe.

L’intérêt apparaît rapidement dans un foyer où les informations sont dispersées.

Une invitation peut arriver dans une boîte Gmail, une date importante être mentionnée dans un PDF, un rendez-vous se trouver dans Calendar et une liste être stockée dans Drive. Aujourd’hui, une personne doit souvent relier elle-même toutes ces informations.

CC veut automatiser cette coordination. L’IA ne cherche donc pas seulement à répondre à une question ponctuelle. Elle maintient une représentation de ce qui doit être fait, de ce qui a déjà été traité et de ce qui concerne l’ensemble du groupe.

L’agent peut même commencer à remplir des formulaires

Google veut progressivement confier à CC des tâches plus concrètes que la simple organisation d’un agenda. L’entreprise montre notamment son agent capable de remplir des documents PDF, un usage particulièrement adapté aux nombreuses formalités administratives qui accompagnent la vie familiale.

Un formulaire d’autorisation scolaire reçu par e-mail pourrait par exemple être détecté puis prérempli à partir des informations que CC connaît déjà. Lorsque certaines données manquent ou nécessitent une décision, l’agent peut demander à l’utilisateur de les compléter.

Cette combinaison entre autonomie et validation humaine donne une idée assez précise de ce que Google cherche à construire.

L’utilisateur ne devrait plus avoir à demander explicitement chaque petite opération. À mesure que CC comprend les habitudes du foyer, il pourrait identifier lui-même certaines tâches répétitives et préparer leur exécution.

Google conserve toutefois une limite importante : CC ne peut pas envoyer un document ou un autre contenu à une adresse extérieure au groupe sans confirmation. L’agent peut donc préparer une action, mais certaines étapes qui font sortir des informations de son environnement partagé restent soumises à l’autorisation de l’utilisateur.

CC construit progressivement une mémoire du foyer

Plus les membres utilisent CC, plus l’agent développe une mémoire de leurs préférences, de leurs habitudes et de leur manière de s’organiser. Cette dimension est probablement plus importante que le résumé quotidien lui-même.

Un assistant classique fonctionne principalement à partir de la requête qu’il reçoit à un instant donné. Un agent familial devient réellement utile lorsqu’il sait que telle personne s’occupe généralement d’un type de rendez-vous, qu’un événement revient chaque semaine ou qu’un document doit être préparé avant une certaine échéance.

Google cherche donc à faire passer Gemini d’une logique de conversation à une logique de continuité opérationnelle. Ce changement correspond à une évolution plus large des assistants IA. Après avoir appris à répondre à des questions et à générer des documents, ils commencent à conserver davantage de contexte et à exécuter des tâches réparties dans le temps.

Dans le cas de CC, ce contexte devient en plus collectif. Cela ouvre des possibilités intéressantes, mais augmente également la sensibilité des données traitées. Un agent capable de comprendre les calendriers, les documents scolaires, certaines conversations et les habitudes de plusieurs personnes possède une vision particulièrement détaillée de l’organisation d’un foyer.

Le contrôle sur les sources accessibles à CC et les validations demandées avant certaines actions deviennent donc des éléments essentiels de l’expérience.

Gemini 3.8 Flash et Antigravity assurent le fonctionnement de CC

Google indique que chaque CC fonctionne dans une instance cloud isolée, reposant sur Antigravity et ses derniers modèles Gemini. Dans la version actuellement expérimentée, le service utilise notamment Gemini 3.8 Flash. Le choix d’un modèle Flash paraît cohérent avec la nature du produit : CC doit potentiellement analyser régulièrement de nombreux éléments tout en restant suffisamment rapide pour effectuer des opérations quotidiennes.

La question de l’efficacité restera néanmoins importante.

Analyser les informations de plusieurs utilisateurs, maintenir une mémoire, examiner des documents et produire chaque matin un résumé consolidé peut représenter une quantité importante de traitement. Google devra donc démontrer que CC peut conserver suffisamment de contexte pour être utile sans rendre son fonctionnement excessivement coûteux ou lent.

L’expérience possède à ce titre une particularité intéressante : elle n’est pas directement rattachée aux abonnements payants de Google. Pour le moment, CC reste avant tout un projet de Google Labs. Son modèle économique définitif et les éventuelles limitations d’usage d’une version grand public restent donc à déterminer.

Google possède un avantage difficile à reproduire : le contexte

CC illustre particulièrement bien l’avantage que Google peut exploiter dans la bataille des assistants personnels. La qualité brute d’un modèle n’est qu’une partie de l’équation. Pour qu’un agent devienne véritablement utile au quotidien, il doit comprendre ce qui se passe autour de l’utilisateur.

Google possède déjà plusieurs briques essentielles de cette vie numérique : Gmail pour les communications, Agenda pour les rendez-vous, Drive pour les documents et Google Chat pour les échanges.

CC cherche à relier ces services plutôt qu’à demander aux utilisateurs de reconstruire manuellement leur contexte dans une nouvelle application. Cette intégration pourrait devenir plus déterminante à mesure que les modèles convergent en matière de performances. Un assistant légèrement moins performant sur certains benchmarks peut rester beaucoup plus utile s’il sait déjà quel rendez-vous approche, quel document doit être rempli et quelle tâche familiale est encore en attente.

Le défi pour Google sera naturellement de convaincre que cet accès au contexte s’accompagne de contrôles suffisamment compréhensibles. Plus l’agent devient personnel et autonome, plus une erreur de permission ou une action mal interprétée peut avoir des conséquences concrètes.

Pour l’instant, CC reste surtout un assistant destiné aux parents

CC est accessible sur liste d’attente et reste limité aux comptes Gmail personnels appartenant à des utilisateurs âgés de 18 ans ou plus. Les personnes qui utilisaient l’ancienne expérience CC, devenue Daily Brief, doivent être progressivement transférées vers cette nouvelle version.

Cette restriction d’âge donne au produit une orientation assez claire : dans sa forme actuelle, CC ressemble davantage à un outil permettant aux adultes de coordonner un foyer qu’à un assistant avec lequel les enfants interagissent directement.

Google évite ainsi, au moins pendant cette phase expérimentale, une partie des questions supplémentaires liées aux comptes de mineurs et à l’utilisation de leurs données par des systèmes d’intelligence artificielle.

Mais l’ambition de CC dépasse déjà le simple agenda familial. Google teste ici une idée beaucoup plus importante : un agent IA qui ne serait plus attaché à une seule personne, mais à un groupe partageant des informations, des responsabilités et une mémoire commune.

Si les premiers assistants personnels cherchaient à connaître leur utilisateur, CC explore l’étape suivante : comprendre comment plusieurs personnes vivent et s’organisent ensemble. Et pour Google, qui héberge déjà une grande partie de cette vie numérique, l’avantage pourrait être considérable.