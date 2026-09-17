Anthropic simplifie profondément l’interface de Claude. Plutôt que de demander aux utilisateurs de choisir entre Chat, Cowork ou Artifacts avant même de commencer une tâche, l’entreprise rassemble désormais ces expériences dans une interface unique capable d’orienter automatiquement les demandes vers le bon outil.

Cette refonte s’accompagne de deux nouveautés importantes pour la productivité : Claude peut désormais créer et modifier directement des présentations ainsi que des documents collaboratifs. Anthropic rapproche ainsi progressivement son assistant d’un véritable environnement de travail, où la frontière entre conversation, création et exécution devient beaucoup moins visible.

Claude ne demande plus de choisir entre Chat et Cowork

Jusqu’à présent, utiliser Claude impliquait parfois de comprendre la logique interne du produit avant même de formuler une demande.

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Selon Anthropic, certains utilisateurs hésitaient notamment entre Claude Chat et Cowork, sans toujours savoir quel espace était le mieux adapté à la tâche qu’ils souhaitaient accomplir. Une distinction compréhensible du point de vue de l’architecture du service, mais beaucoup moins naturelle pour quelqu’un qui veut simplement obtenir un résultat.

Anthropic tente désormais de supprimer cette friction.

La nouvelle interface rassemble Chat, Cowork et Artifacts dans une même fenêtre. L’utilisateur formule sa demande et Claude détermine automatiquement quelle partie de l’application doit être mobilisée, sans imposer de changer d’onglet ou d’ouvrir une nouvelle fenêtre.

Artifacts, qui permet de travailler sur des contenus interactifs parallèlement à la conversation, reste donc accessible, mais n’a plus besoin d’être considéré comme une destination séparée avant de commencer.

Claude Design, lancé en avril pour faciliter la création de sites web et de prototypes, profite de la même philosophie. Ses capacités peuvent désormais être utilisées depuis n’importe quel endroit de Claude.

Anthropic veut faire disparaître les outils derrière l’intention

Cette évolution peut sembler principalement ergonomique, mais elle traduit une transformation plus profonde de la manière dont les assistants IA sont conçus.

Les premières interfaces génératives étaient relativement simples : une zone de texte, une conversation et éventuellement quelques boutons permettant d’activer des fonctionnalités supplémentaires. Avec l’arrivée des agents, des espaces de travail, de la génération de fichiers et des outils de programmation, ces interfaces se sont progressivement complexifiées.

Le risque est alors de recréer le problème que l’intelligence artificielle était justement censée simplifier. Si l’utilisateur doit connaître la différence entre plusieurs modes avant de savoir où écrire sa demande, l’assistant commence à ressembler à un logiciel traditionnel composé de menus et de modules spécialisés.

Anthropic prend ici la direction inverse. L’utilisateur exprime son intention, tandis que Claude choisit les capacités nécessaires pour la satisfaire. Cette logique pourrait devenir centrale dans la prochaine génération d’assistants. Au lieu de demander « quel outil dois-je utiliser ? », l’utilisateur devrait simplement pouvoir dire ce qu’il souhaite accomplir : analyser un fichier, produire une présentation, concevoir une interface ou travailler sur un document.

Le routage entre les différents systèmes devient alors une responsabilité de l’IA elle-même.

Claude peut désormais créer et présenter des slides

Anthropic profite de cette refonte pour renforcer considérablement les fonctions de création de contenu de Claude. Une nouvelle expérience dédiée aux présentations permet de demander à l’assistant de créer des diapositives, de les modifier puis de les présenter directement depuis Claude.

L’utilisateur peut donc partir d’une simple instruction ou d’un contenu existant, demander une première version de sa présentation, puis continuer à travailler dessus avec l’assistant sans quitter l’environnement.

Une fois le résultat finalisé, la présentation peut être exportée au format PDF ou PowerPoint. Cette possibilité est importante pour les usages professionnels, puisqu’elle évite d’enfermer le contenu produit dans l’écosystème Claude et permet de poursuivre son édition ou son partage avec les outils déjà utilisés en entreprise.

Anthropic ajoute également la possibilité de partager les présentations grâce à un lien. Elles peuvent ensuite être consultées et modifiées depuis un smartphone.

L’enjeu dépasse la génération automatique de quelques slides. En combinant création, édition, présentation et exportation dans la même interface, Claude cherche à prendre en charge une plus grande partie du cycle de production d’un livrable.

Docs transforme Claude en espace de rédaction collaboratif

La même philosophie est appliquée aux documents avec une nouvelle fonction Docs. L’utilisateur peut travailler aux côtés de Claude pour construire progressivement un document, créer différentes sections, poser des questions sur le contenu existant ou laisser des commentaires sur les parties déjà terminées.

L’interaction devient ainsi moins linéaire qu’une conversation classique. Au lieu de demander à Claude de générer un long texte puis de copier le résultat dans un traitement de texte, le document lui-même devient un espace de travail vivant autour duquel se déroule la collaboration avec l’IA.

Les documents générés peuvent eux aussi être partagés par lien et modifiés depuis un appareil mobile.

Anthropic ajoute même une forme de continuité entre les appareils. Une tâche de création peut être lancée depuis Claude sur ordinateur, puis son avancement peut être suivi depuis l’application mobile. Ce détail est particulièrement révélateur de l’évolution de Claude. Certaines tâches ne sont plus considérées comme des réponses instantanées à une question, mais comme des travaux pouvant continuer à s’exécuter pendant que l’utilisateur fait autre chose.

L’assistant se rapproche alors davantage d’un collaborateur numérique auquel on confie une mission que d’un chatbot attendant constamment le prochain message.

La mémoire de Cowork complète cette nouvelle architecture

Cette unification intervient peu après une autre évolution importante de Cowork : l’amélioration de sa couche de mémoire. Depuis sa mise à jour d’août, Claude peut mieux conserver certains éléments de contexte communiqués dans les conversations et les réutiliser dans Cowork.

L’association entre mémoire persistante et interface unifiée est stratégique. Si l’utilisateur n’a plus à sélectionner manuellement un espace de travail et si Claude peut parallèlement conserver davantage de contexte entre les tâches, l’expérience devient beaucoup plus continue.

Un projet commencé sous forme de conversation peut évoluer vers un document, une présentation ou un prototype sans nécessiter de reconstruire constamment le contexte. C’est précisément cette continuité qui manque encore souvent aux outils d’IA générative. Ils peuvent produire des résultats impressionnants à partir d’une demande isolée, mais deviennent moins efficaces lorsqu’un travail s’étend sur plusieurs jours, plusieurs fichiers et différents appareils.

Anthropic semble désormais vouloir attaquer ce problème directement.

Claude se transforme progressivement en environnement de travail

Les nouvelles fonctions seront d’abord proposées aux abonnés Claude Pro et Max. Anthropic prévoit un déploiement progressif sur le web, les applications desktop et les appareils mobiles au cours des prochaines semaines. Les offres gratuites et destinées aux équipes doivent en bénéficier ultérieurement.

Ce calendrier montre également que l’entreprise utilise ses abonnements premium comme terrain de déploiement initial pour ses nouvelles fonctions de productivité, avant de les diffuser plus largement.

Mais, le changement le plus intéressant reste la philosophie générale du produit. Pendant longtemps, les assistants IA ont ajouté des fonctionnalités sous forme de modes : recherche, analyse, génération d’images, code, agents ou espaces de travail. Chaque nouvelle capacité apportait de la puissance, mais également un nouveau choix à effectuer dans l’interface.

Anthropic tente désormais de faire disparaître progressivement cette complexité. Claude devient une façade unique derrière laquelle différents outils peuvent être mobilisés automatiquement en fonction de la demande.

Cette approche pourrait être particulièrement importante à mesure que les agents deviennent capables d’effectuer des tâches toujours plus longues. L’utilisateur ne devrait idéalement pas avoir à connaître l’architecture technique nécessaire pour produire une présentation ou organiser un projet, pas plus qu’il ne doit comprendre le fonctionnement interne d’un moteur de recherche avant de poser une question.

La prochaine bataille des assistants IA pourrait donc se jouer autant dans l’interface que dans les modèles eux-mêmes : le meilleur outil ne sera peut-être pas celui qui propose le plus de modes, mais celui qui parvient à les faire disparaître derrière une seule conversation.