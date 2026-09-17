Anthropic franchit une nouvelle étape dans la transformation de Claude en plateforme de travail complète. L’entreprise lance en bêta Claude Docs et Claude Slides, deux nouveaux outils permettant de créer, modifier, partager et exporter des documents ou des présentations directement depuis une conversation avec l’IA.

Cette arrivée s’accompagne d’une refonte plus profonde baptisée officieusement « one Claude » : les conversations classiques et Cowork sont réunis dans une interface unique, depuis laquelle Claude peut automatiquement mobiliser Docs, Slides, Artifacts ou Claude Design. L’utilisateur n’a plus à choisir son outil avant de commencer à travailler.

Claude Docs et Slides arrivent directement dans les conversations

Avec Claude Docs et Claude Slides, Anthropic veut supprimer l’une des ruptures les plus courantes dans l’utilisation des assistants génératifs : devoir quitter la conversation une fois le contenu créé.

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Jusqu’ici, Claude pouvait rédiger le contenu d’un rapport ou proposer la structure d’une présentation, mais le résultat devait souvent être transféré vers un logiciel spécialisé pour poursuivre le travail. Les nouveaux outils cherchent à intégrer cette étape directement dans Claude.

Depuis n’importe quelle conversation, l’utilisateur peut désormais demander à l’assistant de créer un document ou une présentation complète. Une fois le contenu généré, il reste possible de demander des modifications à Claude ou d’intervenir manuellement sur le fichier.

Claude Docs et Slides rejoignent ainsi Claude Design, lancé précédemment pour la création de sites web et de prototypes. Anthropic commence à constituer autour de son assistant une véritable collection d’outils de production plutôt qu’une simple succession de fonctions génératives.

La différence est importante : Claude ne produit plus seulement le texte qui servira à fabriquer un document. Le document lui-même devient l’objet sur lequel l’utilisateur et l’intelligence artificielle travaillent ensemble.

Claude Docs reprend les codes de Google Docs

Le fonctionnement de Claude Docs s’inspire clairement des outils collaboratifs devenus standards dans les environnements professionnels. Un nouveau document est privé par défaut. Son propriétaire peut ensuite le partager avec d’autres utilisateurs et leur donner la possibilité de travailler simultanément dessus.

Les collaborateurs peuvent modifier le contenu et laisser des commentaires directement dans le document, avec une présentation proche de celle utilisée dans Google Docs. Claude peut lui aussi intervenir dans cette logique collaborative.

L’IA devient ainsi un participant supplémentaire dans le document plutôt qu’une fenêtre séparée à laquelle il faut constamment fournir une nouvelle copie du contenu. Cette intégration pourrait simplifier les cycles de révision. Un utilisateur peut rédiger manuellement une section, demander à Claude de retravailler une autre partie puis recevoir les commentaires d’un collègue sans avoir à déplacer le projet entre plusieurs interfaces.

Anthropic mise également sur la continuité entre appareils. Tout ce qui est créé avec Claude Design, Slides ou Docs est accessible depuis un lien partageable unique, qui peut également être ouvert depuis un smartphone.

Claude Slides veut gérer toute la création d’une présentation

Claude Slides applique la même philosophie aux présentations. L’utilisateur peut demander à Claude de produire une série de diapositives à partir d’une conversation, d’un sujet ou d’informations déjà présentes dans le contexte. Il peut ensuite demander à l’assistant de revoir la structure, de modifier certains éléments ou effectuer lui-même les corrections.

L’objectif n’est donc plus uniquement de générer un plan ou quelques bullet points à copier dans PowerPoint. Claude doit prendre en charge une partie beaucoup plus importante du processus de création.

Les présentations produites peuvent ensuite être partagées, modifiées et exportées, permettant de poursuivre leur utilisation en dehors de l’écosystème Anthropic. Cette capacité est stratégique pour les assistants IA. Les documents et présentations font partie des livrables les plus courants dans les entreprises, mais leur création implique généralement plusieurs étapes : recherche, rédaction, structuration, mise en page, révision puis partage.

En intégrant directement ces étapes, Anthropic cherche à réduire le nombre d’allers-retours entre l’assistant et les logiciels traditionnels.

Anthropic se rapproche du terrain de Google Workspace

Claude Docs et Slides placent également Anthropic beaucoup plus directement face à Google. Google bénéficie d’un avantage considérable : Gemini peut être intégré nativement dans un environnement de productivité déjà utilisé par des centaines de millions de personnes. Docs, Sheets, Slides et Gmail constituent autant de points d’entrée naturels pour son intelligence artificielle.

Google a d’ailleurs renforcé cette intégration en permettant à Gemini d’intervenir directement dans Docs et de participer davantage à la création et à la modification de documents et de présentations.

Anthropic part d’une position inverse. L’entreprise ne possède pas une suite bureautique historique dans laquelle ajouter son IA. Elle construit progressivement les outils de productivité autour de Claude lui-même.

Cette différence pourrait produire deux modèles concurrents. Google transforme ses applications existantes en logiciels assistés par Gemini. Anthropic cherche plutôt à transformer Claude en environnement central depuis lequel documents, présentations, prototypes et autres livrables sont générés selon les besoins.

La nuance peut devenir importante. Dans le premier modèle, l’utilisateur ouvre un logiciel puis appelle l’IA. Dans le second, il commence par parler à l’IA, qui construit ensuite l’espace de travail approprié.

Claude veut devenir le point de départ du travail

Claude Docs et Slides sont pour l’instant proposés en bêta. La nouvelle interface unifiée sera progressivement déployée auprès des abonnés Pro et Max sur le web, les applications desktop et les appareils mobiles au cours des prochaines semaines.

Anthropic prévoit ensuite d’étendre l’expérience aux utilisateurs Team et Free. Aucune activation particulière ne sera nécessaire : la nouvelle interface doit apparaître automatiquement, et ceux qui souhaitent simplement continuer à utiliser Claude comme un chatbot pourront toujours le faire.

Cette compatibilité avec les usages existants est importante. Anthropic ne cherche pas à remplacer brutalement la conversation par une interface bureautique plus complexe, mais à permettre à celle-ci de se matérialiser uniquement lorsque la tâche le nécessite.

À terme, cette approche pourrait profondément modifier la manière dont nous percevons les suites de productivité. Au lieu d’ouvrir successivement un traitement de texte, un logiciel de présentation et différents outils spécialisés, l’utilisateur pourrait commencer chaque projet depuis la même conversation et laisser l’IA construire l’environnement nécessaire autour de lui.

Avec Docs, Slides, Design, Artifacts et Cowork réunis derrière une seule interface, Anthropic ne cherche donc plus seulement à faire de Claude un meilleur chatbot. L’ambition devient plus large : faire de Claude l’endroit où le travail commence, se construit et, de plus en plus souvent, se termine.