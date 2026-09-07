Installer une application distribuée en DMG sur macOS implique encore souvent une petite chorégraphie héritée des débuts de Mac OS X : monter l’image disque, déplacer l’application, éjecter le volume puis supprimer le fichier téléchargé. Avec EasyDMG, le développeur Jeff Schumann veut automatiser entièrement cette routine avec une application gratuite et open source qui transforme le double-clic en véritable installation.

Une vieille habitude de macOS qui n’a presque pas changé

Pour les habitués du Mac, le processus est devenu presque invisible tant il est familier. On télécharge un fichier .dmg , on double-clique dessus. macOS monte alors une image disque virtuelle dans le Finder, où l’on trouve généralement l’icône de l’application accompagnée d’un raccourci vers le dossier Applications. Il faut ensuite faire glisser le logiciel vers /Applications , attendre la copie, éjecter l’image disque puis, idéalement, revenir dans Téléchargements pour supprimer le fichier DMG devenu inutile.

Ce fonctionnement possède une certaine logique technique : un fichier DMG n’est pas réellement un programme d’installation. Il s’agit avant tout d’une image disque contenant l’application. Mais pour l’utilisateur, le résultat ressemble à une succession d’étapes qui pourrait parfaitement être automatisée.

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C’est précisément ce qu’EasyDMG cherche à faire.

EasyDMG transforme le double-clic en installation

Le principe de l’utilitaire est particulièrement simple. Après son installation, il suffit d’ouvrir EasyDMG et de sélectionner « Set as Default for DMG Files ». L’application devient alors le gestionnaire par défaut des fichiers .dmg , en remplacement du DiskImageMounter intégré à macOS.

À partir de ce moment, le comportement change radicalement.

Un double-clic sur un DMG lance EasyDMG, qui monte automatiquement l’image disque, identifie l’application à installer, effectue les contrôles de sécurité nécessaires puis copie le logiciel dans le dossier Applications. L’image disque est ensuite démontée automatiquement. Et si l’utilisateur a activé l’option correspondante, le fichier DMG original peut également être envoyé directement dans la Corbeille.

Autrement dit, plusieurs manipulations manuelles sont condensées en une seule.

Un utilitaire « créé par dépit »

Le développeur Jeff Schumann ne cherche d’ailleurs pas vraiment à cacher la raison d’être du projet. EasyDMG affiche fièrement le slogan « Created out of spite », que l’on pourrait traduire par « créé par dépit » ou « conçu par agacement ».

L’idée résume assez bien le produit.

EasyDMG ne tente pas de réinventer la distribution logicielle sur Mac. Il automatise simplement un processus que son développeur estime inutilement répétitif. Même sa page officielle joue avec cette philosophie : l’application promet une configuration de quelques secondes, après laquelle elle est censée pratiquement disparaître de la vie de l’utilisateur.

C’est précisément le genre de petit utilitaire qui ne cherche pas à devenir une plateforme. Il veut simplement supprimer une friction.

Aucun processus permanent en arrière-plan

EasyDMG adopte d’ailleurs une approche assez minimaliste sur ce point. L’application ne reste pas constamment active dans la barre de menus et n’ajoute pas un nouveau processus visible en permanence. Lorsque l’utilisateur double-clique sur un fichier DMG, EasyDMG s’ouvre, effectue son travail pendant quelques secondes puis se ferme.

Les paramètres restent accessibles en ouvrant manuellement l’application depuis le dossier Applications.

Cette conception est intéressante à une époque où de nombreux petits utilitaires Mac veulent occuper en permanence une place dans la barre de menus. EasyDMG fonctionne davantage comme un intermédiaire ponctuel entre le téléchargement d’un fichier et son installation.

Une fenêtre permet de suivre toutes les étapes

L’automatisation ne signifie pas nécessairement que tout devient invisible. Par défaut, EasyDMG affiche une petite fenêtre indiquant les différentes opérations en cours : montage de l’image, vérification, copie de l’application et nettoyage. L’utilisateur peut donc voir ce qui se passe au lieu de simplement attendre qu’un programme apparaisse mystérieusement dans son dossier Applications.

Cette interface peut également être simplifiée.

EasyDMG permet de remplacer la fenêtre par une notification beaucoup plus discrète, voire de désactiver certains retours visuels pour ceux qui veulent une installation quasiment transparente.

L’idée reste la même : effectuer les étapes traditionnelles de macOS, mais sans obliger l’utilisateur à les déclencher individuellement.

Gatekeeper n’est pas désactivé

Automatiser l’installation d’applications téléchargées sur Internet soulève évidemment une question : qu’advient-il des protections de macOS ? EasyDMG ne cherche pas à les contourner. Avant de copier une application, l’utilitaire s’appuie sur les outils de sécurité intégrés à macOS pour vérifier sa signature et son statut de notarisation.

Le projet indique notamment utiliser les outils système spctl et codesign . Il s’agit du même écosystème de sécurité sur lequel repose Gatekeeper. Apple utilise Gatekeeper pour vérifier notamment qu’une application distribuée hors du Mac App Store provient d’un développeur identifié, qu’elle a été soumise au processus de notarisation et qu’elle n’a pas été modifiée de manière inattendue.

EasyDMG automatise donc le déplacement du logiciel, mais pas la confiance qu’on lui accorde.

La notarisation n’est pas une garantie absolue

Néanmoins, il faut comprendre ce que signifie cette protection. Une application notarisée n’a pas été « approuvée » manuellement par Apple comme le serait nécessairement un logiciel distribué via le Mac App Store. La notarisation signifie essentiellement que le logiciel a été soumis au système d’Apple afin d’être analysé pour détecter des logiciels malveillants connus et vérifier certains éléments de sécurité.

C’est une protection importante, mais elle ne remplace pas les précautions habituelles.

Télécharger une application depuis le site officiel de son développeur reste préférable à récupérer le même DMG depuis un hébergeur inconnu. EasyDMG rend l’installation plus rapide ; il ne transforme pas une source douteuse en source fiable.

EasyDMG lui-même est signé et notarisé

Le développeur indique également que EasyDMG est signé avec un certificat Developer ID et notarisé pour macOS. Cela permet à l’application de fonctionner avec les protections standard du système sans obliger l’utilisateur à désactiver Gatekeeper ou à contourner manuellement les avertissements de sécurité.

Le projet est par ailleurs open source, sous licence GPL-3.0 pour les usages correspondants, et son code est disponible publiquement. Cette transparence est particulièrement pertinente pour un utilitaire chargé précisément d’installer d’autres logiciels. Toute personne disposant des compétences nécessaires peut examiner la manière dont le programme monte les DMG, vérifie les applications et copie les fichiers.

Pas d’analytics ni de télémétrie selon le développeur

EasyDMG adopte également une politique de collecte relativement minimaliste. Selon sa documentation, les opérations d’installation sont réalisées localement. L’application n’intègre pas d’analytics destinés à suivre l’utilisation et n’envoie pas de rapports de crash à un service distant. Les principales communications réseau propres à EasyDMG concernent la vérification de mises à jour ou les liens volontairement ouverts par l’utilisateur.

Néanmoins, il existe une nuance : les mécanismes de sécurité de macOS peuvent eux-mêmes communiquer avec les services d’Apple lorsque cela est nécessaire, notamment pour vérifier certains certificats ou tickets de notarisation.

Ce comportement appartient toutefois à macOS et non à un système de télémétrie développé par EasyDMG.

Il ne remplace pas tous les installateurs Mac

Toutefois, EasyDMG possède une limite importante. Tous les fichiers DMG ne contiennent pas une simple application .app à déplacer dans le dossier Applications. Certains contiennent un véritable paquet d’installation. pkg . D’autres peuvent embarquer plusieurs applications, des extensions ou des outils supplémentaires nécessitant une procédure particulière. Dans ces cas, le principe d’une copie automatique dans /Applications ne suffit évidemment pas.

Le format DMG n’est qu’un conteneur. Son contenu peut varier considérablement d’un développeur à l’autre. EasyDMG est donc surtout intéressant pour le scénario extrêmement courant où le DMG contient une application que l’utilisateur aurait normalement déplacée manuellement.

Une petite application qui soulève une grande question sur macOS

EasyDMG est presque comiquement simple. Il ne modifie pas le fonctionnement des applications, il ne remplace pas Gatekeeper, il ne crée pas un nouveau magasin logiciel, il automatise seulement quelques clics. Et, c’est précisément ce qui rend son existence intéressante.

macOS est régulièrement salué pour son attention portée aux détails, mais certaines habitudes remontent à une époque où la distribution de logiciels ressemblait beaucoup moins à celle d’aujourd’hui. Le célèbre DMG avec son icône d’application qu’il faut glisser vers un dossier Applications appartient presque à l’identité visuelle du Mac.

Mais, une tradition d’interface n’est pas forcément une bonne expérience utilisateur pour toujours.

Dans un écosystème où chaque nouvel outil veut attirer notre attention, EasyDMG poursuit finalement l’objectif inverse : nous faire oublier qu’il existe.