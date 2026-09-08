Mistral AI vient de franchir un nouveau cap dans la course mondiale à l’intelligence artificielle. La société parisienne annonce une Série D de 3 milliards d’euros, réalisée sur la base d’une valorisation post-money supérieure à 21 milliards d’euros, soit la plus importante levée de fonds en capital jamais réalisée par une entreprise technologique européenne.

Samsung Electronics mène l’opération, aux côtés de PSG Equity et du Scaleup Europe Fund, le véhicule soutenu par l’Union européenne et géré par EQT. Trois ans seulement après sa création, Mistral ne cherche plus uniquement à construire de bons modèles : l’entreprise veut contrôler davantage de couches de la pile IA, du modèle jusqu’à l’infrastructure qui l’exécute.

Une valorisation presque doublée en un an

La trajectoire financière de Mistral reste particulièrement rapide. En septembre 2025, l’entreprise avait levé 1,7 milliard d’euros lors d’une Série C menée par ASML, sur une valorisation de 11,7 milliards d’euros.

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Douze mois plus tard, cette valorisation dépasse désormais 21 milliards d’euros.

Le nouveau tour de table confirme donc l’appétit des investisseurs pour l’un des rares acteurs européens capables de rester visible face aux laboratoires américains et chinois. Mistral figure désormais parmi les entreprises technologiques privées les mieux valorisées du continent, alors même qu’elle n’a été fondée qu’en 2023.

Les discussions autour d’une levée proche de 3 milliards d’euros circulaient depuis plusieurs mois, avec une valorisation évoquée autour de 20 milliards. Le montant final dépasse cette estimation et donne à Mistral des moyens beaucoup plus importants pour financer à la fois sa recherche, ses infrastructures et son développement commercial.

Mais l’identité des investisseurs raconte presque autant que la taille du chèque.

Samsung succède à ASML comme investisseur industriel de référence

Après ASML lors de la Série C, c’est Samsung Electronics qui prend cette fois la tête du financement. Cette succession est remarquable. ASML ne vient pas du logiciel : le groupe néerlandais produit les équipements de lithographie indispensables à la fabrication des semi-conducteurs les plus avancés. Samsung est de son côté présent dans les puces, la mémoire, l’électronique grand public, les écrans et une grande partie de la chaîne matérielle nécessaire au déploiement de systèmes d’IA.

Les deux dernières grandes levées de Mistral ont donc été menées par des groupes industriels plutôt que par de simples fonds spécialisés dans le logiciel.

Cela correspond assez bien au positionnement que l’entreprise cherche désormais à défendre. Mistral ne se présente plus seulement comme un laboratoire construisant des modèles concurrents de ceux d’OpenAI, Anthropic ou Google. Elle veut fournir une pile suffisamment complète pour être déployée au cœur des systèmes informatiques des entreprises et des administrations.

Dans cette vision, les liens avec les fabricants de semi-conducteurs et les grands industriels deviennent stratégiques. L’IA n’est pas seulement une question de modèles : elle dépend aussi de la disponibilité des accélérateurs, de la mémoire, des centres de données et de la capacité électrique nécessaire pour les faire fonctionner.

Le Scaleup Europe Fund donne une dimension politique à la levée

L’autre élément important est la présence du Scaleup Europe Fund parmi les co-chefs de file. Ce fonds d’environ 5 milliards d’euros a été créé avec le soutien de la Commission européenne afin d’aider les grandes entreprises technologiques du continent à financer leur croissance sans devoir systématiquement chercher leurs principaux capitaux aux États-Unis ou en Asie. EQT a été sélectionné en 2026 pour le gérer.

Voir ce véhicule apparaître au premier rang d’un financement de cette ampleur donne donc une dimension particulière à l’opération.

L’Europe cherche depuis plusieurs années à résoudre son « scale-up gap » : elle sait créer des start-up technologiques, mais peine davantage à financer leur passage vers des entreprises mondiales nécessitant plusieurs milliards d’euros d’investissements.

L’intelligence artificielle amplifie encore ce problème. Entraîner et exploiter des modèles de pointe exige des sommes considérables, notamment parce que les dépenses en GPU, infrastructures réseau, énergie et centres de données augmentent rapidement.

Avec Mistral, la politique industrielle européenne rencontre donc un cas très concret : conserver sur le continent une entreprise capable de financer une infrastructure IA à grande échelle sans dépendre exclusivement du capital américain.

Mistral veut vendre du contrôle autant que de l’intelligence

La thèse défendue par Mistral a également évolué avec le marché. Lors de la première vague de l’IA générative, la compétition se concentrait principalement sur la puissance des modèles. Chaque nouvelle génération était jugée selon ses performances dans les benchmarks, ses capacités de raisonnement ou la taille de sa fenêtre de contexte.

Mistral estime que la question posée par les entreprises devient différente : comment utiliser ces modèles dans des systèmes critiques sans perdre le contrôle sur les données, l’infrastructure ou les coûts ? C’est le cœur de son discours autour de l’IA souveraine.

L’entreprise présente cette souveraineté autour de quatre dimensions : les données doivent pouvoir rester dans le périmètre de l’organisation, les modèles doivent pouvoir être personnalisés, la capacité de calcul doit rester contrôlable et prévisible, et les systèmes déployés doivent pouvoir être audités.

Cette approche explique également l’importance accordée aux modèles à poids ouverts.

Pour une entreprise industrielle, une banque ou une administration, le choix d’un modèle ne concerne plus seulement la qualité de ses réponses. Il peut déterminer où transitent les données sensibles, qui contrôle les mises à jour, combien coûtera l’inférence dans trois ans ou encore dans quelle mesure le système pourra être adapté à un métier spécifique.

Airbus, ASML et HSBC illustrent la cible de Mistral

Mistral affirme désormais opérer dans 20 pays et accompagner plus de 125 grandes entreprises internationales, parmi lesquelles Airbus, ASML et HSBC. Cette clientèle est révélatrice de son positionnement. Pour ces groupes, choisir l’endroit où un modèle s’exécute n’est pas une simple préférence technique. Les exigences de conformité, la propriété intellectuelle, les secrets industriels et la continuité opérationnelle peuvent transformer cette décision en sujet stratégique.

Mistral veut précisément occuper cet espace entre les modèles ouverts pouvant être déployés localement et les grandes plateformes cloud capables de fournir une infrastructure immédiatement disponible.

L’entreprise développe ainsi ses modèles, ses outils professionnels et une capacité de calcul qui doit progressivement lui permettre de proposer une alternative plus intégrée.

Arthur Mensch résume cette stratégie autour d’un problème très concret : les entreprises veulent industrialiser l’IA au milieu de leurs propres données, outils et contraintes réglementaires. Autrement dit, la difficulté ne consiste plus simplement à produire une démonstration convaincante, mais à intégrer durablement l’IA dans une organisation déjà complexe.

Les 3 milliards serviront aussi à acheter énormément de calcul

Construire cette stratégie nécessite cependant une infrastructure particulièrement coûteuse. Mistral prévoit d’utiliser le nouveau capital pour renforcer sa recherche de pointe, augmenter ses capacités de calcul, accélérer le développement de ses produits et poursuivre son expansion internationale.

L’entreprise avait déjà commencé à financer séparément cette infrastructure. Elle a notamment levé plusieurs centaines de millions de dollars de dette auprès de banques pour soutenir la construction d’un centre de données près de Paris, tout en développant une stratégie européenne de capacité de calcul à plus long terme.

En août, Mistral détaillait également son ambition de sécuriser jusqu’à 1 GW de capacité en Europe d’ici 2030, en agrégeant notamment les besoins de grands groupes industriels. Le message est clair : posséder de bons modèles ne suffit pas si l’entreprise doit ensuite dépendre entièrement de l’infrastructure d’un concurrent pour les entraîner ou les faire fonctionner.

Cette contrainte explique aussi pourquoi le financement de l’IA se rapproche de plus en plus de celui de secteurs industriels lourds. Les milliards levés ne servent pas uniquement à recruter des chercheurs. Ils financent des GPU, des réseaux, des bâtiments, des contrats énergétiques et des capacités réservées plusieurs années à l’avance.

Une indépendance européenne qui reste à démontrer techniquement

La composition complète du tour de table montre toutefois que la notion de souveraineté défendue par Mistral ne signifie pas autarcie. Advent, des fonds gérés par BlackRock et le Grand-Duché de Luxembourg rejoignent l’opération. Parmi les investisseurs existants figurent également NVIDIA, a16z, Bpifrance, BNP Paribas CIB, Salesforce Ventures, General Catalyst, Index Ventures, Lightspeed, Eurazeo ou encore ASML.

Mistral reste donc profondément intégré à une chaîne technologique et financière mondiale.

C’est probablement une définition plus réaliste de la souveraineté numérique : non pas fabriquer chaque composant localement, mais éviter qu’une seule entreprise étrangère puisse contrôler simultanément le modèle, l’infrastructure, les données et les conditions commerciales.

La difficulté sera désormais de démontrer que cette architecture produit également des modèles capables de rester compétitifs. Les géants américains disposent de moyens financiers considérablement plus importants, d’immenses parcs de calcul et d’écosystèmes développeurs déjà installés. La valorisation de Mistral ne garantit donc en rien que l’entreprise puisse maintenir durablement le rythme technologique.

Elle lui donne en revanche les moyens d’essayer.

Mistral entre dans une nouvelle phase : celle de l’industrialisation

Avec cette Série D, Mistral change encore d’échelle. L’entreprise n’est plus seulement la jeune pousse européenne qui avait surpris le secteur en publiant rapidement des modèles performants et ouverts. Elle doit désormais transformer cette avance initiale en infrastructure industrielle, en produits utilisés quotidiennement et en contrats capables de financer une recherche toujours plus coûteuse.

La présence successive d’ASML et de Samsung à la tête de ses deux dernières levées illustre parfaitement ce basculement. L’avenir de l’IA se joue certes dans les modèles, mais aussi dans les usines de semi-conducteurs, la mémoire, les centres de données et la capacité à garantir aux entreprises que leur infrastructure restera disponible.

Le nouveau capital donne à Mistral une puissance financière sans précédent pour une entreprise technologique européenne privée. Il donne aussi à l’Europe l’un de ses tests les plus importants en matière de souveraineté numérique : prouver qu’elle peut non seulement créer un champion de l’IA, mais lui fournir suffisamment de capital et d’infrastructure pour qu’il reste compétitif une fois arrivé à l’échelle mondiale.

La levée de 3 milliards d’euros répond à la question du financement. Les douze prochains mois devront répondre à la plus difficile : les modèles, les produits et l’infrastructure de Mistral peuvent-ils réellement justifier une valorisation supérieure à 21 milliards d’euros ?