OpenAI franchit une nouvelle étape dans la santé avec une intégration directe de ChatGPT for Healthcare dans Epic, l’un des systèmes de dossier médical électronique les plus utilisés au monde. L’objectif n’est pas de laisser l’IA poser un diagnostic à la place du médecin, mais de lui permettre d’exploiter plus rapidement les informations déjà présentes dans le dossier du patient.

Dans certains déploiements, ChatGPT pourra même apparaître directement dans l’interface du dossier médical, afin de préparer une consultation, reconstruire une chronologie clinique ou résumer plusieurs années de résultats sans quitter le logiciel utilisé par l’établissement.

Une intégration profonde, mais volontairement limitée en écriture : l’IA peut lire les données autorisées, pas les modifier.

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ChatGPT peut désormais accéder au contexte patient dans Epic

L’intégration permet aux professionnels de santé autorisés d’importer dans ChatGPT différentes informations issues du dossier médical, notamment les notes de consultation, résultats de laboratoire, traitements et documents provenant de spécialistes.

L’intérêt est surtout de faciliter la synthèse de dossiers devenus parfois extrêmement volumineux. Lorsqu’un patient est suivi depuis plusieurs années, comprendre rapidement ce qui a changé entre deux consultations peut demander de parcourir une quantité importante de documents.

ChatGPT peut alors être utilisé pour résumer l’historique, faire ressortir les évolutions importantes ou préparer une revue avant rendez-vous. Dans certaines configurations compatibles, ces fonctions sont directement intégrées dans le workflow Epic, sans obliger le clinicien à ouvrir un autre outil.

L’échelle potentielle est considérable : Epic indique que ses logiciels contiennent des dossiers concernant plus de 325 millions de patients.

Une intégration en lecture seule

OpenAI insiste toutefois sur une limite importante : l’accès au dossier médical est seulement en lecture. ChatGPT peut consulter les informations auxquelles l’utilisateur est déjà autorisé à accéder, mais ne peut pas écrire directement dans le dossier du patient par l’intermédiaire de cette intégration.

Ce choix réduit le risque qu’une réponse incorrecte ou qu’une mauvaise interprétation modifie automatiquement une prescription, une note clinique ou une autre donnée sensible.

Cela positionne pour l’instant ChatGPT davantage comme un outil de lecture, de recherche et de synthèse que comme un agent capable d’agir directement sur le dossier médical.

Cette distinction est essentielle dans un secteur où une erreur logicielle peut avoir des conséquences beaucoup plus graves que dans un workflow professionnel classique.

Préparer une consultation sans parcourir des dizaines de documents

L’un des cas d’usage mis en avant concerne la préparation des rendez-vous. Un médecin peut demander à ChatGPT de résumer les éléments importants apparus depuis la dernière consultation, d’identifier les changements de traitement ou de reconstruire une chronologie clinique à partir de documents dispersés.

C’est précisément l’un des problèmes que l’IA générative peut bien résoudre lorsque les données sont nombreuses mais déjà structurées. Le modèle n’est pas chargé de découvrir une nouvelle maladie. Il aide plutôt à retrouver rapidement l’information pertinente au milieu d’un historique médical complexe.

Pour les établissements, l’intérêt potentiel est aussi organisationnel : réduire le temps passé à compiler manuellement des informations peut laisser davantage de temps à la consultation elle-même.

OpenAI ajoute aussi neuf grandes sources publiques de santé

L’intégration Epic s’accompagne d’un nouveau module baptisé Healthcare Public Data. Celui-ci rassemble neuf sources officielles de données médicales et administratives accessibles directement depuis ChatGPT et Codex. Parmi elles figurent notamment PubMed, ClinicalTrials.gov, DailyMed, RxNorm, openFDA et les données de couverture de Medicare.

L’objectif est d’éviter aux professionnels de devoir ouvrir plusieurs bases indépendantes pour comparer des informations précises.

Un chercheur peut par exemple rechercher des essais cliniques en recrutement et examiner leurs critères d’éligibilité, tandis qu’une équipe pharmaceutique peut vérifier une version récente de la documentation officielle d’un médicament.

L’intérêt vient moins de l’accès à ces bases — elles sont déjà publiques — que de leur exploitation depuis une même interface conversationnelle.

Des données structurées plutôt qu’une simple recherche Web

C’est un point important pour des usages médicaux. OpenAI ne présente pas ce module comme une recherche générale sur Internet, mais comme un ensemble de connecteurs vers des sources identifiées et structurées. Cela permet de travailler avec des identifiants de médicaments, des versions précises de politiques de remboursement, des critères d’essais cliniques ou des fiches réglementaires sans dépendre uniquement d’un résumé généré à partir de pages Web.

La prudence reste évidemment nécessaire. RxNorm, par exemple, fournit des noms et identifiants standardisés de médicaments, mais ne détermine pas à lui seul si une dose est appropriée. De la même manière, les données d’effets indésirables d’openFDA ne permettent pas automatiquement d’établir un lien de causalité.

L’IA peut accélérer l’accès à l’information, mais l’interprétation clinique reste indispensable.

OpenAI veut installer ChatGPT au cœur du workflow médical

Cette annonce montre surtout un changement de stratégie. Pendant longtemps, l’utilisation de ChatGPT dans la santé consistait principalement à poser une question à un chatbot séparé du système hospitalier. Le clinicien devait alors copier, résumer ou reformuler lui-même les informations nécessaires.

Avec Epic, OpenAI rapproche directement le modèle des données et de l’interface dans lesquelles travaillent déjà les médecins. C’est une évolution beaucoup plus importante qu’une simple amélioration du chatbot. Une IA devient réellement difficile à retirer d’un workflow lorsqu’elle est intégrée au logiciel métier utilisé toute la journée.

Pour OpenAI, le dossier médical électronique représente donc un point d’entrée stratégique majeur.

Le marché de la santé se joue dans l’intégration, pas seulement dans le modèle

Les performances brutes du modèle ne suffisent pas à convaincre un hôpital. Les établissements veulent des contrôles d’accès, des journaux d’audit, une gestion des permissions et des garanties adaptées aux données de santé.

OpenAI indique que les organisations disposant d’un Business Associate Agreement approprié peuvent utiliser ChatGPT Work, Codex, les applications et les connecteurs dans un environnement destiné aux workflows conformes aux exigences HIPAA. Le positionnement devient ainsi beaucoup plus proche d’un logiciel d’entreprise réglementé que d’un service grand public.

C’est probablement une condition indispensable pour espérer concurrencer les acteurs déjà bien implantés dans les systèmes hospitaliers.

L’intégration respecte les permissions existantes

OpenAI précise également que les connecteurs conservent les autorisations déjà définies par les organisations. Autrement dit, connecter ChatGPT à un système ne doit pas automatiquement donner accès à l’ensemble de son contenu. L’utilisateur continue d’être limité par les droits qui lui sont attribués. Cette approche est essentielle dans un hôpital, où tous les professionnels ne doivent évidemment pas pouvoir consulter les dossiers de tous les patients.

Elle permet aussi de rapprocher ChatGPT des autres outils d’entreprise déjà connectés à SharePoint, Google Drive, Salesforce ou Slack, avec la même logique : l’IA travaille sur le contexte autorisé plutôt que sur une copie totalement ouverte des données.

Les médecins ont évalué plus de 4 300 réponses liées aux dossiers médicaux

OpenAI communique également de nouveaux résultats d’évaluation. Des médecins ont examiné les réponses produites dans 27 scénarios cliniques, notamment la préparation avant consultation, la création de chronologies, la revue des médicaments ou les résumés de transmission entre professionnels.

Sur 4 363 évaluations, 99,1 % des réponses ont été considérées comme sûres selon les critères utilisés par OpenAI. Ce résultat est élevé, mais il faut l’interpréter avec beaucoup de précaution. Dans un contexte de santé, 0,9 % de réponses considérées comme problématiques ne constituent pas forcément un taux négligeable. Tout dépend de la nature de l’erreur, du contexte dans lequel elle intervient et de la capacité du professionnel à la détecter avant qu’elle n’influence une décision.

Un excellent taux n’élimine pas le risque clinique

C’est probablement l’un des principaux défis de l’IA médicale. Dans beaucoup d’applications grand public, une erreur occasionnelle est surtout gênante. Dans le domaine médical, une seule information incorrecte peut potentiellement modifier une décision importante.

OpenAI rappelle d’ailleurs que ses outils ne sont pas destinés à remplacer les professionnels pour établir un diagnostic ou décider d’un traitement. L’intégration Epic semble justement conçue autour de cette limite : ChatGPT aide à synthétiser et contextualiser, tandis que la décision reste entre les mains du clinicien.

La question centrale n’est donc pas seulement de savoir si l’IA est généralement correcte, mais si son interface permet de repérer rapidement les rares moments où elle ne l’est pas.

La traçabilité des sources devient essentielle

L’ajout de bases publiques officielles répond en partie à ce problème. Dans un environnement médical, une réponse devrait idéalement permettre au professionnel de revenir facilement à la source originale, qu’il s’agisse d’un article PubMed, d’une fiche DailyMed ou d’un dossier patient.

Cette traçabilité est beaucoup plus importante qu’un simple niveau de confiance affiché par le modèle. Un médecin doit pouvoir vérifier pourquoi une information a été mise en avant, quelle donnée la soutient et si elle est toujours à jour.

À mesure que les IA deviennent plus présentes dans les soins, cette capacité à remonter à la source pourrait devenir aussi importante que la qualité du résumé lui-même.

ChatGPT Health s’étend en parallèle auprès du grand public

Cette offensive professionnelle intervient peu après l’ouverture de ChatGPT Health à l’ensemble des utilisateurs américains. OpenAI indiquait alors recevoir environ 300 millions de requêtes liées à la santé chaque semaine, ce qui illustre déjà l’ampleur de l’utilisation de ChatGPT pour des questions médicales. L’entreprise essaie donc d’avancer simultanément sur deux marchés très différents : les particuliers qui cherchent à mieux comprendre une question de santé et les professionnels qui ont besoin d’exploiter des données médicales complexes.

Les exigences ne sont évidemment pas les mêmes.

Un médecin utilisant un dossier Epic travaille avec des informations cliniques vérifiées et dans un environnement institutionnel. Un particulier peut au contraire fournir des informations incomplètes et interpréter une réponse sans encadrement professionnel.

Les controverses rappellent que la prudence reste indispensable

Cette expansion arrive aussi dans un contexte où OpenAI fait face à des critiques et à des procédures judiciaires liées à certains conseils médicaux générés par ChatGPT. Des plaintes récentes accusent notamment le système d’avoir fourni des recommandations potentiellement dangereuses dans des situations de santé. Ces affaires ne permettent pas à elles seules de juger la qualité générale du produit, mais elles rappellent la difficulté fondamentale de ce marché : une IA conversationnelle peut produire une réponse très convaincante même lorsqu’elle se trompe.

C’est précisément pourquoi l’intégration professionnelle d’Epic est structurée autour d’un rôle d’assistance et non d’autonomie clinique.

Les dossiers médicaux modernes contiennent énormément de données. Résultats d’analyses, comptes rendus, prescriptions, consultations antérieures et documents spécialisés s’accumulent parfois pendant des décennies. Dans ce contexte, la valeur de l’IA peut être beaucoup plus simple que la promesse d’un « médecin artificiel ». Elle peut servir à réduire la charge cognitive, retrouver un changement important, synthétiser plusieurs consultations, reconstituer une chronologie ou encore préparer une transmission entre équipes. Ce sont des tâches répétitives et chronophages sur lesquelles les modèles de langage peuvent réellement apporter un gain, à condition de rester vérifiables.

Epic donne à OpenAI un accès stratégique au monde hospitalier

L’importance de l’accord tient enfin à la place occupée par Epic. Avec des données concernant plus de 325 millions de patients dans ses systèmes, l’entreprise constitue l’une des infrastructures centrales de la santé numérique. Pour OpenAI, s’intégrer à Epic signifie potentiellement entrer dans le workflow quotidien d’un très grand nombre de professionnels sans devoir leur demander d’utiliser un logiciel totalement séparé.

C’est aussi ce qui rend le sujet particulièrement sensible. Plus l’IA s’approche du cœur du dossier médical, plus les exigences en matière de fiabilité, de confidentialité et de contrôle deviennent élevées.

C’est probablement la principale leçon de cette annonce. La prochaine étape de l’IA dans la santé ne consiste pas seulement à améliorer la réponse donnée à une question médicale. Elle consiste à intégrer les modèles directement aux outils, bases de données et processus déjà utilisés par les professionnels. Avec Epic, les sources publiques de santé et les connecteurs d’entreprise, OpenAI cherche à transformer ChatGPT en une couche d’analyse capable de traverser plusieurs systèmes sans remplacer le jugement humain.

Cette approche est moins spectaculaire qu’une IA annonçant qu’elle peut diagnostiquer une maladie. Elle est aussi probablement beaucoup plus réaliste.

Si l’intégration fonctionne correctement, la valeur de ChatGPT dans un hôpital pourrait finalement tenir à quelque chose de très concret : permettre au médecin de passer moins de temps à chercher ce qui s’est passé dans le dossier, et davantage à décider de ce qu’il faut faire ensuite.