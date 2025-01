Nothing Phone (3) : Une édition spéciale Pokémon en préparation ?

Alors que Nothing prépare activement le lancement de son très attendu Phone (3), une récente publication sur les réseaux sociaux pourrait laisser entendre qu’une édition spéciale Pokémon est également en développement.

Alors que des informations sur les modèles Phone (3a), Phone (3a) Plus, et CMF Phone (2) ont été dévoilées récemment, la société commence à faire allusion à son prochain flagship.

Dans un post publié récemment, Nothing a partagé une image de Arcanin, un emblématique Pokémon de la première génération. Bien qu’aucun détail explicite n’ait été fourni, cette publication a rapidement suscité des spéculations. Il est possible que le Nothing Phone (3) soit décliné en une édition spéciale Arcanin, arborant des couleurs ou des motifs inspirés de ce Pokémon de type Feu. Nothing a déjà expérimenté des éditions limitées avec ses anciens téléphones, ce qui renforce l’idée d’une éventuelle collaboration avec Pokémon.

Un simple nom de code pour le Phone (3) ? Une autre hypothèse suggère qu’Arcanin pourrait simplement être le nom de code interne du Nothing Phone (3), sans lien avec une édition spéciale.

De plus, des spéculations circulent autour d’un modèle Nothing Phone (3) Pro ou Plus, portant le codename Hisuian Arcanine. Cela pourrait indiquer une version encore plus performante du flagship.

Le Nothing Phone (3) pourrait arriver dès février ou mars 2025. Le Nothing Phone (2a), lancé en mars 2024, pourrait indiquer que les modèles (3a) et (3a) Plus suivront un calendrier similaire cette année.

Ce que l’on sait du Nothing Phone (3)

Bien que les détails officiels restent rares, voici les rumeurs et informations déjà disponibles concernant ce smartphone attendu pour la première moitié de 2025

Le Phone (3) serait équipé du Snapdragon 7 s Gen 3, un processeur prometteur pour le milieu de gamme. Il offrirait un support de l’eSIM, une première pour la marque. En outre, Carl Pei a laissé entendre que ce modèle introduira des « innovations révolutionnaires » dans l’expérience utilisateur. Le smartphone pourrait être lancé autour de 340 € pour conserver son positionnement compétitif.

Parmi les nouvelles fonctionnalités attendues, on peut citer une caméra téléobjectif, une première dans la gamme Nothing Phone, pourrait figurer parmi les nouveautés.

Un aperçu d’une gamme élargie

En plus du Phone (3), des e-mails récemment divulgués de Carl Pei montrent que Nothing travaille également sur un appareil inédit qualifié de « produit phare » pour 2025. Un concept publié par des fans donne un aperçu du possible design du Phone (3). Ce modèle conserverait l’esthétique transparente caractéristique de Nothing, tout en introduisant des améliorations significatives en termes de design et de fonctionnalités.

Qu’il s’agisse d’une édition spéciale Pokémon ou simplement d’un teasing autour du Nothing Phone (3), la marque sait comment maintenir l’attention. Avec des innovations promises dans l’interface utilisateur et un positionnement tarifaire attractif, ce nouveau modèle pourrait bien marquer un tournant pour Nothing.