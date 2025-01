Samsung : Spectacle holographique à Londres pour le Galaxy Unpacked 2025 !

Pour marquer les esprits avant son événement Galaxy Unpacked 2025, Samsung a récemment illuminé la ville de Londres avec une série de projections holographiques captivantes. Cette campagne ambitieuse, lancée le 15 janvier, offre un aperçu de l’avenir de la technologie mobile selon Samsung, avec un accent particulier sur les avancées en matière d’intelligence artificielle (IA).

Les projections, positionnées à 30 mètres au-dessus du sol, ont métamorphosé des sections clés de la ville en un spectacle visuel inédit. Les hologrammes, mesurant 20 mètres sur 15 mètres, mettaient en scène des éléments variés :

Vie marine : poissons et coraux illuminant la skyline.

Éléments botaniques : feuilles et fleurs se déployant dans les airs.

Moments sportifs : des instants de jeu figés dans l’éclat de la lumière.

Ciel de lanternes : une vision onirique représentant l’universalité des souvenirs.

Selon Samsung, ces visuels symbolisent les expériences de vie capturées et partagées via les smartphones Galaxy.

Galaxy Unpacked 2025 : Une campagne axée sur l’IA Mobile

Cette campagne holographique vise à créer l’anticipation autour des fonctionnalités de l’IA Galaxy, dont les détails seront révélés lors de l’événement Galaxy Unpacked, prévu le 22 janvier. L’objectif, selon Samsung, est de promouvoir une expérience mobile intuitive, transformant la manière dont les utilisateurs capturent, partagent et interagissent avec leur contenu.

Samsung a également amplifié sa campagne via les réseaux sociaux, diffusant des images et des vidéos des hologrammes à un public mondial. Cette stratégie vise à toucher les utilisateurs au-delà de Londres et à renforcer l’intérêt pour la prochaine génération de smartphones Galaxy.

Invitation au Galaxy Unpacked 2025

En parallèle des hologrammes, Samsung a envoyé des invitations interactives pour l’événement Galaxy Unpacked 2025. Ces invitations combinent éléments visuels et audio, incitant les utilisateurs du monde entier à se connecter pour découvrir les innovations à venir.

Le Galaxy Unpacked 2025 promet de dévoiler les nouveaux appareils Galaxy, avec des fonctionnalités avancées en matière d’IA et de photographie. Cette présentation pourrait marquer un tournant pour les smartphones de la série Galaxy et offrir une vision futuriste de la technologie mobile.

Avec cette campagne holographique audacieuse, Samsung ne se contente pas de promouvoir ses produits ; il redéfinit l’interaction entre la technologie et l’art visuel. Si cette campagne est une indication, le Galaxy Unpacked 2025 pourrait bien être l’un des événements technologiques les plus marquants de l’année.

Restez connectés le 22 janvier pour découvrir comment Samsung compte repousser les limites de l’innovation mobile.