Galaxy S25 : Découvrez toutes les couleurs des nouveaux modèles !

Alors que Samsung prépare activement le lancement de la série Galaxy S25, les fuites continuent d’alimenter l’excitation autour de ses nouveaux smartphones phares. Bien que Samsung n’ait pas encore communiqué officiellement sur les détails, le célèbre Evan Blass a révélé plusieurs informations clés, y compris des rendus et la date de lancement.

Selon une affiche partagée par Evan Blass sur la plateforme X, Samsung dévoilera la série Galaxy S25 le 22 janvier 2025, lors d’un événement Galaxy Unpacked organisé à San Jose, à 19 heures, heure de Paris. L’affiche montre quatre appareils, parmi lesquels figurent les modèles attendus : le Galaxy S25, le Galaxy S25+, et le Galaxy S25 Ultra.

Cependant, un quatrième modèle reste mystérieux, alimentant les rumeurs sur un possible Galaxy S25 Slim. Ce dernier, souvent mentionné dans des rapports, n’a pas encore été officiellement confirmé.

Designs et premières images de la série Galaxy S25

Blass a également partagé des rendus du Galaxy S25+ et du Galaxy S25 Ultra, offrant un aperçu des choix de design de Samsung. Les images montrent un Galaxy S25 Ultra avec des bords plus incurvés que son prédécesseur, tandis que le S25+ (et probablement le modèle de base) adopte un design également plus arrondi.

Certaines des images partagées par Evan Blass ont été retirées à la suite d’un signalement de droits d’auteur, très probablement déposé par Samsung. Cela suggère que les rendus sont authentiques, car il est peu probable que Samsung réagisse à des images sans lien avec ses produits.

Outre les designs, les fuites révèlent également les options de couleurs pour les différents modèles de la série S25.

Galaxy S25 et S25+ : Ces modèles seront disponibles dans les couleurs suivantes : Blue Black, Coral Red, Icy Blue, Mint, Navy, Pink Gold, et Silver Shadow.

Galaxy S25 Ultra : Fidèle au thème « Titanium » de son prédécesseur, le Galaxy S25 Ultra sera proposé dans des nuances telles que Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Jade Green, Titanium Jet Black, Titanium Pink Gold, Titanium Silver Blue, et Titanium White Silver.

Le Galaxy S25 Ultra continuera de se distinguer par son stylet S Pen intégré, ses bords plats et sa construction robuste en titane. Son processeur sera le Snapdragon 8 Elite, assurant des performances de pointe, tandis que la batterie devrait rester similaire à celle de son prédécesseur. Côté caméra, le système puissant et polyvalent des modèles Ultra devrait également être reconduit, consolidant la place de Samsung parmi les leaders de la photographie mobile.

Pour les Galaxy S25 et S25+, le design ne devrait pas connaître de changements majeurs par rapport à l’année dernière, bien que de petites améliorations en termes de performances et de polyvalence des caméras soient attendues. Le Snapdragon 8 Elite sera également au cœur de ces modèles.

Un lancement très attendu

Avec des designs élégants et une palette de couleurs diversifiée, la série Galaxy S25 promet d’être l’une des plus excitantes de Samsung. Les courbes plus prononcées et les choix de finition haut de gamme, notamment sur le modèle Ultra, témoignent d’une évolution significative dans la stratégie de design de la marque.

Le mystère entourant le quatrième modèle, potentiellement un Galaxy S25 Slim, ne fait qu’ajouter à l’anticipation. Alors que les fuites continuent de se multiplier à l’approche de la date officielle, il ne fait aucun doute que Samsung réserve encore quelques surprises.