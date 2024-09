YouTube s’arme d’IA pour booster la créativité des créateurs

La principale attraction de l’événement Made On organisé par YouTube mercredi matin était, vous l’aurez deviné, l’intelligence artificielle. En effet, l’intelligence artificielle s’impose de plus en plus dans les produits Google, et YouTube ne fait pas exception. En effet, la plateforme a annoncé une série de fonctionnalités liées à l’IA, dont certaines pourraient bien révolutionner la façon dont les créateurs conçoivent et réalisent leurs vidéos.

La première fonctionnalité est le nouvel onglet « Inspiration » dans l’application YouTube Studio, testé en version limitée ces derniers mois. Cet outil alimenté par l’IA suggère des concepts de vidéos, propose des titres et des miniatures, et va même jusqu’à rédiger un plan et les premières lignes du script.

YouTube le présente comme un outil de brainstorming, mais reconnaît qu’il peut être utilisé pour créer des projets entiers. Il y a fort à parier que ces idées générées par l’IA seront particulièrement efficaces pour optimiser les vidéos selon l’algorithme de YouTube.

Veo : l’IA au service de la création vidéo

Une fois l’inspiration trouvée, les créateurs pourront donner vie à leurs idées grâce à Veo, le puissant modèle de génération vidéo de DeepMind, désormais intégré à YouTube Shorts. Veo in Shorts se veut une amélioration significative de la fonction « Dream Screen » de YouTube, alimentée par l’IA, qui a été lancée en 2023 pour permettre aux créateurs de générer des arrière-plans dans les Shorts à l’aide de prompts textuels. YouTube estime que le modèle Veo améliorera encore le processus de génération d’arrière-plans vidéo, permettant aux créateurs de produire des clips plus impressionnants. L’un des principaux avantages de Veo est sa capacité à éditer et à remixer des séquences générées précédemment.

Il sera également possible de créer des vidéos complètes avec Veo, mais limitées à des clips de 6 secondes maximum.

Veo est directement intégré à l’éditeur Shorts standard, « comme s’il s’agissait de séquences provenant de ma pellicule », explique Sarah Ali, directrice de la gestion des produits chez YouTube. Cependant, elle souligne que la vision du créateur reste essentielle pour assembler le tout. Les clips seront également identifiés avec l’outil SynthID de DeepMind, ainsi qu’une indication visuelle qu’ils sont générés par l’IA.

D’autres fonctionnalités à venir

Ces deux fonctionnalités seront déployées progressivement et devraient être disponibles pour les créateurs fin 2023 ou début 2024. D’autres fonctionnalités liées à l’IA sont également prévues pour YouTube, comme l’extension du doublage automatique à plus de créateurs et de langues, ainsi que des outils d’IA pour interagir avec les fans via la nouvelle section « Communautés » de l’application.

Ces nouvelles fonctionnalités ouvrent des perspectives passionnantes pour la création de contenu sur YouTube. Cependant, il est également possible que la plateforme soit inondée de vidéos conçues, écrites et même produites par l’IA, toutes analogues en apparence, en son et en contenu. La plupart de ces outils peuvent être utilisés de manière créative ou comme de simples raccourcis, et chaque créateur devra décider comment les exploiter.

Du point de vue de YouTube, l’entreprise cherche depuis quelques années à faciliter l’accès à la création de contenu, notamment via Shorts, pour concurrencer TikTok, Instagram et les nombreuses autres plateformes de création. L’IA semble être un moyen efficace de simplifier pratiquement toutes les étapes du travail d’un créateur, et peut-être même de les inciter à créer davantage.