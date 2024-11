Accueil » Huawei Mate 70 : Fuite des spécifications de l’écran et de la caméra

La série Huawei Mate 70 devrait être lancée plus tard ce mois-ci, et des fuites révèlent déjà les spécifications des nouveaux modèles. Selon l’initié de l’industrie Digital Chat Station (DCS), certaines caractéristiques notables du modèle standard ont été divulguées, notamment des détails sur l’écran et l’appareil photo, suggérant des améliorations clés tout en conservant certains éléments de son prédécesseur.

D’après la source, le Huawei Mate 70 standard pourrait conserver un système de caméra similaire à celui de son prédécesseur. L’élément principal serait un capteur de 50 mégapixels de 1/1,5 pouce doté d’une ouverture variable, une technologie permettant aux utilisateurs de contrôler la quantité de lumière entrant dans le capteur. Cette fonctionnalité offre un meilleur contrôle créatif sur l’effet de flou et la qualité générale de l’image.

Le Mate 70 pourrait également être équipé d’un objectif périscope téléobjectif de 12 mégapixels, offrant probablement un zoom optique 5x. Ces détails suggèrent que le modèle standard pourrait être doté d’un système à triple capteur.

En ce qui concerne l’écran, le Mate 70 pourrait abandonner les bords incurvés pour un écran plat de 6,69 pouces. Cette décision de revenir à un écran plat pourrait être accompagnée d’un capteur d’empreintes digitales monté sur le côté.

Des rendus du Mate 70 ont récemment fait surface sur Weibo, laissant entendre que le design pourrait s’inspirer du Mate 50, notamment avec un module de caméra circulaire centré à l’arrière. Cependant, ces images proviennent de sources non confirmées et doivent être prises avec prudence.

Autres caractéristiques et rumeurs sur le Mate 70

Les rumeurs mentionnent également la prise en charge de la recharge sans fil et une résistance à l’eau et à la poussière pour la série Mate 70. Toutefois, un détail reste incertain : la reconnaissance faciale 3D. Alors que certains fans espéraient son intégration sur tous les modèles, la fuite suggère que Huawei pourrait la réserver aux variantes haut de gamme, comme cela a été le cas par le passé.

Il est important de noter que ces informations ne sont que des fuites pour le moment, et une confirmation officielle de Huawei est encore attendue. Il faudra patienter jusqu’au lancement pour connaître les spécifications complètes de la série Mate 70.