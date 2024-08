Accueil » DJI Neo : Contrôle vocal et suivi IA pour les créateurs de contenu

Les dernières fuites concernant le DJI Neo nous en apprennent beaucoup sur le design et les caractéristiques de ce drone à venir. Cependant, une nouvelle information suggère une fonctionnalité inédite pour un drone DJI : le contrôle vocal.

Un post sur le subreddit de DJI, publié par l’utilisateur stipsVEVO, semble montrer une page d’attente (maintenant supprimée) pour le DJI Neo sur la boutique en ligne de la marque. La description contenait plusieurs détails déjà évoqués dans de précédentes rumeurs, tels que le suivi de sujet par IA et l’enregistrement en 4K, mais aussi une mention intrigante : le « contrôle vocal ».

Bien que les détails sur le fonctionnement du contrôle vocal soient encore flous, cette fonctionnalité pourrait être une avancée fascinante si elle se confirme. Le DJI Neo est attendu comme un drone pour débutants, et il est possible que DJI ait intégré des commandes vocales dans l’application compagnon pour des fonctions basiques, comme le décollage ou la prise de QuickShots aériens.

En théorie, cela pourrait offrir un moyen plus accessible pour les débutants de contrôler certains aspects du drone en vol. Il est peu probable que DJI permette de gérer le vol du drone par la voix pour des raisons de sécurité évidentes. Cependant, activer certaines fonctionnalités, comme « prendre une photo panoramique », pourrait être plus sûr en permettant aux pilotes de se concentrer sur le pilotage manuel.

Autonomie de la batterie : une légère amélioration pour le DJI Neo

La page fait également référence à une autonomie de batterie de « 18 minutes », ce qui est légèrement supérieur aux précédentes estimations de 15 à 16 minutes. Avec le lancement du Neo prévu pour le 20 août, il ne reste plus que quelques jours avant d’avoir tous les détails officiels.

Bien que la page originale de la boutique DJI ait été supprimée, sa description du Neo est toujours visible dans les résultats de recherche Google, nous donnant ainsi une idée claire de ce que le drone pourrait offrir.

Selon cette description, « le DJI Neo propose un décollage depuis la paume, un suivi par IA, six QuickShots, plusieurs options de contrôle, des photos de 12 mégapixels, des vidéos en 4K, une création de contenu facile, un vol stable, une autonomie de 18 minutes, un contrôle vocal et une charge pratique. Le tout dans un drone léger de 135 g ».

En d’autres termes, DJI cible les créateurs sur TikTok et Instagram qui recherchent un drone capable de réaliser des vidéos aériennes rapides et faciles, y compris en intérieur. Le revers de la légèreté extrême du Neo est qu’il pourrait avoir des difficultés à voler par vent modéré en extérieur, ce qui reste à vérifier.

Sécurité et options de contrôle

Un texte promotionnel séparé, partagé sur X (anciennement Twitter) par @JasperEllens, souligne que « la sécurité est primordiale, avec des protections d’hélices complètes pour protéger à la fois le drone et son environnement pendant le vol ». Il ajoute également que « avec plusieurs options de contrôle, les utilisateurs peuvent personnaliser leur expérience de vol ».

Ces options de contrôle incluraient probablement l’utilisation d’un smartphone, de la voix et d’un contrôleur de mouvement (si vous optez pour le bundle Fly More Combo). La question reste ouverte quant à savoir si le DJI Neo sera compatible avec un casque tel que les DJI Goggles 3. Nous devrions en savoir plus d’ici une semaine, mais tout semble indiquer que ce drone promet d’être une innovation majeure dans l’offre de DJI.