Resident Evil Requiem a été sacré Ultimate Game of the Year aux Golden Joystick Awards 2026, cérémonie tenue le 11 novembre, selon Push Square. Le jeu d’horreur de Capcom remporte quatre prix au total.

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La victoire est serrée : 17 % des votes du public pour Resident Evil Requiem, 16 % pour Phantom Blade Zero et 15 % pour Crimson Desert. Capcom est aussi élu studio de l’année.

Prudence toutefois : nous n’avons pu lire que trois comptes rendus du palmarès (GGRecon, Beebom, Push Square), qui concordent sur les gagnants. Les sources ne nomment pas le présentateur de la soirée.

Les quatre prix de Resident Evil Requiem

Le jeu de Capcom remporte l’Ultimate Game of the Year, le Console Game of the Year, la meilleure bande-annonce et la meilleure performance principale, décernée à Angela Sant’Albano pour son rôle de Grace Ashcroft. La performance principale a recueilli 36 % des votes, la bande-annonce et le prix console 27 % chacun. Nous avions présenté le jeu dans cet article.

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Capcom récolte au total sept prix selon notre décompte : les quatre de Requiem, le titre de studio de l’année, la meilleure conception sonore pour Onimusha: Way of the Sword et le meilleur second rôle pour Grace Saif, dans Pragmata.

Le palmarès complet

Catégorie Gagnant Ultimate Game of the Year Resident Evil Requiem Console Game of the Year Resident Evil Requiem PC Game of the Year Crimson Desert Critics’ Choice Big Walk Studio of the Year Capcom Most Wanted Game The Witcher 4 Best Multiplayer Game Meccha Chameleon Best Indie Game Valheim Best Indie Game (autoédité) Meccha Chameleon Developer’s Choice Meccha Chameleon Streamer’s Choice Meccha Chameleon Best Storytelling Dispatch Best Soundtrack Dispatch Best Audio Design Onimusha: Way of the Sword Best Visual Design Control Resonant Best Early Access Game Subnautica 2 Best Gaming Hardware Steam Controller Best Game Trailer Resident Evil Requiem Best Lead Performer Angela Sant’Albano (Grace Ashcroft, Resident Evil Requiem) Best Supporting Performer Grace Saif (Diana, Pragmata) Still Playing (mobile) Balatro Still Playing (PC et console) Minecraft Best Game Expansion DOOM: The Dark Ages, Revelations Best Remake/Remaster The Witcher 3: Wild Hunt Remastered Best Game Adaptation Iron Lung

Les surprises de la soirée

La plus grande surprise est Meccha Chameleon, qui égale Resident Evil Requiem avec quatre prix : meilleur jeu multijoueur, meilleur indépendant autoédité, choix des développeurs et choix des streamers. GGRecon le présente comme le grand outsider, un jeu développé par une seule personne, sorti sur Steam en juin à 5,99 dollars.

Crimson Desert se contente du prix du meilleur jeu sur PC, malgré une troisième place à l’Ultimate Game of the Year. Phantom Blade Zero, deuxième du vote, repart sans récompense. Dispatch gagne la meilleure histoire et la meilleure bande originale. Big Walk obtient le choix de la critique, et The Witcher 4 reste le jeu le plus attendu. GTA 6 n’était éligible à aucune catégorie, faute d’être sorti, précise Push Square.

La plupart des catégories sont décidées par un vote du public, selon les trois comptes rendus. Les sources ne précisent pas quelles catégories échappent à ce vote ; le « Critics’ Choice » laisse penser à un jury, mais ce n’est pas écrit. Le palmarès reflète donc d’abord la mobilisation des communautés plus que l’avis de la presse.

Reste à voir ce que diront les Game Awards

Reste à savoir si Resident Evil Requiem confirmera ce succès aux prochaines cérémonies de fin d’année. Nous actualiserons cet article si les sources complètent le palmarès.