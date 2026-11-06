ElevenLabs renforce sa présence dans la création musicale avec une nouvelle intégration à SoundCloud. Les utilisateurs de sa plateforme ElevenMusic pourront désormais publier directement leurs morceaux générés par intelligence artificielle sur le service de streaming. Une collaboration qui rapproche deux univers encore en pleine évolution : la génération musicale par IA et les plateformes de diffusion ouvertes aux créateurs indépendants.

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Cette intégration permet à ElevenLabs de franchir une nouvelle étape dans le développement de ses outils musicaux. Jusqu’ici, les morceaux créés avec ElevenMusic devaient être exportés avant d’être partagés sur d’autres services. La publication directe sur SoundCloud simplifie ce parcours et permet aux utilisateurs de toucher plus facilement une audience.

Trois mois d’ElevenMusic Pro offerts aux artistes SoundCloud

Pour accompagner ce lancement, ElevenLabs propose également une offre aux abonnés SoundCloud Artist Pro. Ces derniers pourront bénéficier de trois mois d’accès à ElevenMusic Pro, avec plusieurs capacités de génération et de traitement audio.

L’abonnement permet notamment de générer jusqu’à 1 000 morceaux, de séparer les pistes individuelles (stems) de 500 chansons et de créer cinq styles ou voix personnalisés par mois. Ces outils doivent permettre aux artistes d’expérimenter différentes directions musicales, de retravailler leurs compositions et de produire des versions alternatives.

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ElevenLabs ne part pas de zéro dans ce domaine. L’entreprise a lancé son premier modèle de génération musicale en 2025, avant de proposer une application grand public en avril 2026, permettant de créer des morceaux à partir de simples instructions textuelles. Un mois plus tard, un nouveau modèle a enrichi les possibilités avec notamment des changements de genre musical au cours d’un même morceau et une meilleure gestion des voix complexes.

Selon ElevenLabs, plus de 25 millions de morceaux ont déjà été créés à l’aide de ses modèles musicaux.

SoundCloud multiplie les partenariats autour de l’IA musicale

Cette collaboration s’inscrit dans une stratégie plus large de SoundCloud, qui développe progressivement ses outils destinés aux artistes. Le mois dernier, la plateforme s’est notamment associée à Moises, une entreprise spécialisée dans les outils musicaux basés sur l’IA, pour permettre l’export et l’import de morceaux entre les deux services.

SoundCloud dispose également d’intégrations avec d’autres plateformes, notamment Google Flow Music et Hook, un service consacré au remix musical. L’arrivée d’ElevenMusic renforce donc son positionnement comme espace de création et de diffusion pour les artistes qui expérimentent de nouveaux outils.

Eliah Seton, directeur général de SoundCloud, explique que la plateforme a toujours accueilli les artistes souhaitant expérimenter et repousser les limites de la création. Selon lui, cette intégration doit leur offrir de nouvelles possibilités pour partager leurs productions et développer leur audience au-delà de l’écosystème ElevenLabs.

ElevenLabs dispose par ailleurs d’un partenariat avec Spotify, mais sur un autre terrain : la génération de narrations pour les livres audio. Les auteurs peuvent utiliser ses modèles vocaux pour produire des versions audio de leurs ouvrages et les publier sur le service de streaming. Spotify a également noué des accords avec des acteurs de l’industrie musicale autour de fonctionnalités de remix et de reprises assistées par IA, sans toutefois annoncer de partenariat avec un fournisseur de modèles musicaux comparable à ElevenLabs.

Le streaming musical face à la multiplication des morceaux générés par IA

L’accord entre ElevenLabs et SoundCloud intervient alors que les plateformes musicales adoptent des stratégies très différentes face à la progression de la musique générée par intelligence artificielle. Certaines cherchent à intégrer ces créations dans leur catalogue, tandis que d’autres privilégient la transparence ou le filtrage.

Deezer prépare ainsi une option permettant aux utilisateurs d’exclure complètement les morceaux générés par IA de leurs recommandations et de leur écoute. Bandcamp a adopté une position beaucoup plus stricte en interdisant les morceaux générés par intelligence artificielle sur sa plateforme.

Spotify et YouTube ont, de leur côté, choisi une approche davantage centrée sur l’identification des contenus. L’objectif est notamment de signaler les productions générées ou fortement assistées par IA, afin que les utilisateurs puissent mieux comprendre ce qu’ils écoutent.

La collaboration entre ElevenLabs et SoundCloud illustre ainsi une autre voie possible : faire de l’intelligence artificielle un outil de création directement intégré aux circuits de publication et de découverte musicale. Mais cette ouverture soulève aussi des questions sur l’identification des morceaux, les droits associés aux contenus générés et la place des artistes humains dans des catalogues qui pourraient rapidement devenir beaucoup plus volumineux.