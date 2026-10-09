Orange a lancé le 7 octobre son Décodeur Home Cinema, un boîtier TV qui fait aussi office de barre de son Dolby Atmos, avec un réglage acoustique signé Bang & Olufsen. Il est réservé à l’offre Livebox Max et coûte 50 € de frais à l’activation.

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Free, de son côté, n’a plus de décodeur audio haut de gamme depuis l’abandon de son Player Devialet.

Le décodeur est disponible depuis le mercredi 7 octobre 2026, pour les nouveaux abonnés comme pour les clients actuels. Il n’est pas vendu seul : il faut souscrire la Livebox Max, facturée 47,99 € par mois la première année, puis 57,99 € par mois.

Frais de mise en service : 49 € (nouveaux abonnés).

Décodeur Home Cinema : 50 €, plus 40 € de frais d’échange pour un client Orange déjà équipé.

Paire d’enceintes sans fil (option) : 80 €.

Un nouvel abonné qui prend l’ensemble paie donc 179 € de frais au départ, en plus de l’abonnement.

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Ce qu’apporte la barre de son intégrée

Fabriqué avec Sagemcom, le boîtier embarque quatre haut-parleurs : un woofer pour les basses, deux voies latérales pour la spatialisation et une voie centrale pour les dialogues. Les ingénieurs de Bang & Olufsen ont réglé le son et participé au design (tissu et plastiques recyclés).

Le décodeur est compatible Dolby Atmos. Aucun haut-parleur n’est orienté vers le plafond : l’effet de hauteur repose donc sur le traitement numérique. Il faudra l’écouter pour juger. L’image suit en 4K, HDR10+ et Dolby Vision.

Les deux enceintes optionnelles, de forme ovale, diffusent à 360° et utilisent Dolby Atmos FlexConnect : elles se calibrent selon la pièce, sans emplacement imposé. Orange dit être le premier opérateur au monde à proposer cette technologie.

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Autre nouveauté : le Google Play Store. Orange était le seul grand opérateur sans décodeur ouvert aux applications Android. Le boîtier sert aussi d’enceinte connectée pour la musique du téléphone.

Orange face à Free et aux autres box

Free avait ouvert la voie en 2018 avec le Player Devialet de la Freebox Delta, vendu 480 €. Il a disparu des offres en 2023, et Free ne l’échange plus en cas de panne depuis le début de l’année. La Freebox Ultra se contente du décodeur de la Freebox Pop, en attendant un nouveau player annoncé pour début 2027.

Box Décodeur Haut-parleurs intégrés Dolby Atmos Orange Livebox Max Décodeur Home Cinema (B&O) Oui, 4 voies + 2 enceintes en option Oui, sans équipement Free Freebox Ultra Player Pop (Devialet arrêté) Non Via équipement externe Bouygues Telecom b.tv Non Oui, via barre de son SFR Box 8 Décodeur avec enceinte Enceinte d’appoint Non annoncé comme barre de son

Faut-il le prendre ?

Si votre téléviseur n’a pas de barre de son, le décodeur apporte un vrai gain pour 50 €, bien moins cher qu’une barre Atmos de marque. Si vous avez déjà une barre de son correcte, l’intérêt se réduit au Play Store et aux enceintes FlexConnect.

Dans tous les cas, l’offre impose la Livebox Max, la plus chère de la gamme.