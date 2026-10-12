Google préparerait une nouvelle génération de son Google TV Streamer, avec plusieurs améliorations destinées à rendre son boîtier multimédia plus intelligent et plus pratique au quotidien. Selon une fuite rapportée par 9to5Google, le successeur du modèle lancé en août 2024 intégrerait des microphones, une fonction de détection de présence, un processeur plus rapide et davantage de stockage.

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L’objectif serait de faciliter les interactions avec Google TV, notamment grâce aux commandes vocales sans télécommande et à l’activation automatique de certaines fonctions lorsque quelqu’un entre dans la pièce. Cette évolution interviendrait alors que Google a récemment augmenté le prix du modèle actuel aux États-Unis, ce qui soulève déjà des questions sur le tarif de son successeur.

Pour l’heure, Google n’a confirmé ni l’existence du nouvel appareil ni sa date de lancement. Les caractéristiques évoquées doivent donc être considérées comme des informations non officielles.

Des microphones pour commander Google TV sans télécommande

Le prochain Google TV Streamer conserverait globalement le design de son prédécesseur, tout en adoptant un boîtier plus étroit. La principale nouveauté visible à l’usage serait l’intégration de microphones directement dans l’appareil.

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Les utilisateurs pourraient ainsi prononcer « Hey Google » pour lancer une commande vocale sans avoir à saisir la télécommande. Cette approche rapprocherait le boîtier d’un assistant connecté permanent, capable de répondre aux demandes depuis le canapé.

Cette fonction pourrait également simplifier la recherche de contenus et le contrôle de certains paramètres. Son intérêt dépendra toutefois de la qualité de la reconnaissance vocale et de la manière dont Google intégrera son assistant aux différentes fonctions de Google TV.

La détection de présence pour réveiller l’écran

Autre nouveauté évoquée : la fonction Presence Sensing, qui permettrait au boîtier de détecter l’arrivée d’une personne dans la pièce.

Google pourrait exploiter cette détection pour activer automatiquement l’économiseur d’écran Google Photos ou afficher des informations utiles, comme l’heure et la météo, lorsqu’un utilisateur s’approche du téléviseur. L’écran pourrait ainsi devenir un affichage d’ambiance plutôt qu’un simple appareil utilisé uniquement pour regarder des vidéos.

TCL propose déjà une approche comparable sur son téléviseur QM9K sous Google TV. L’intégration de cette fonction dans un boîtier indépendant permettrait à Google de la rendre accessible sans obliger les utilisateurs à acheter un nouveau téléviseur.

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Des questions restent néanmoins ouvertes concernant les conditions d’activation, les réglages de confidentialité et la possibilité de désactiver cette détection. Ces détails seront importants pour déterminer si la fonction apporte un réel confort sans devenir intrusive.

Un processeur plus rapide et davantage de stockage

Sous le capot, Google prévoirait un processeur plus performant et une capacité de stockage supérieure aux 32 Go du modèle actuel. Le gain pourrait améliorer la réactivité de l’interface, la gestion des applications et la prise en charge de nouvelles fonctionnalités logicielles.

La télécommande bénéficierait également de quelques changements. Deux boutons de raccourci supplémentaires seraient ajoutés à ceux déjà consacrés à YouTube et Netflix. Le bouton physique permettant de retrouver la télécommande, situé à l’arrière du boîtier actuel, serait lui aussi conservé.

La fuite ne précise pas les caractéristiques du nouveau processeur ni la capacité de stockage envisagée. Il est donc impossible, à ce stade, de mesurer précisément le gain de performances ou l’ampleur de l’évolution matérielle.

Le passage à GeminiGemini est la famille de modèles d'IA multimodaux de Google DeepMind, à la fois application grand public et couche d'intelligence intégrée à Search, Android, Gmail et YouTube. Lire la fiche plutôt qu’à Google Assistant est également envisageable. Google renforce progressivement la place de Gemini dans ses produits, mais aucune information confirmant son intégration au prochain Google TV Streamer n’a été rapportée dans cette fuite.

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Un prix qui pourrait encore augmenter

Le calendrier de cette mise à niveau est intéressant. En août, Google a augmenté de 50 dollars le prix américain du Google TV Streamer actuel, passé de 99,99 à 149,99 dollars. Cette hausse de 50 % complique le positionnement commercial du produit, notamment face aux autres appareils de streaming.

Si la prochaine génération intègre effectivement un processeur plus rapide, davantage de stockage, des microphones et la détection de présence, Google pourrait chercher à justifier un tarif élevé par des fonctions plus avancées. Mais aucune indication fiable ne permet encore d’établir son prix de lancement.

L’entreprise devra trouver un équilibre entre les nouveautés proposées et le coût d’accès à son écosystème. Les fonctions de détection et de commande vocale pourraient différencier le boîtier, mais elles ne remplaceront pas les critères habituels des acheteurs : fluidité, compatibilité avec les services de streaming et simplicité d’utilisation.

Google et Apple préparent leur riposte sur le streaming

Google ne serait pas le seul à vouloir faire évoluer son boîtier multimédia. Apple préparerait également une nouvelle Apple TV, qui pourrait intégrer un microphone directement dans le boîtier afin de permettre les commandes vocales avec Siri sans passer par la télécommande.

La télécommande Apple pourrait, de son côté, recevoir un haut-parleur pour faciliter sa localisation lorsqu’elle est égarée. Ces évolutions rappellent celles envisagées par Google : les deux entreprises chercheraient à faire de leurs appareils de streaming des éléments plus intégrés à la maison connectée.

La différence pourrait se jouer dans l’écosystème logiciel, les assistants vocaux et les fonctions domotiques proposées. Google dispose de Gemini et de son environnement Google Home, tandis qu’Apple peut s’appuyer sur Siri et l’application Maison.

Cependant, il faudra attendre les annonces officielles pour connaître les caractéristiques définitives de ces deux appareils. Pour Google, le prochain TV Streamer pourrait représenter une évolution intéressante, à condition que les améliorations matérielles et les fonctions intelligentes justifient son prix.