Amazon étend l’accès à son service de jeux vidéo Luna directement depuis l’application Prime Video. Les abonnés Prime en France, au Canada, en Italie et en Espagne peuvent désormais lancer des jeux sur leur appareil Fire TV, sans frais supplémentaires, téléchargement ni achat à effectuer. Huit autres pays européens doivent rejoindre le dispositif en novembre.

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Cette intégration rapproche encore un peu plus le jeu vidéo du reste des contenus proposés par Amazon. Les abonnés peuvent ainsi passer des films et des séries aux jeux depuis une seule application, sans avoir besoin d’acheter une console dédiée ou un PC gaming. Le catalogue évolue régulièrement et comprend aussi bien des productions connues que des jeux conçus pour des sessions plus occasionnelles.

Amazon Luna accessible depuis Prime Video en France

Annoncée initialement fin juillet aux États-Unis et au Royaume-Uni, l’intégration de Luna à Prime Video sur Fire TV s’étend désormais à de nouveaux marchés. En France, les membres Prime peuvent accéder aux jeux directement depuis l’application Prime Video, en ouvrant l’onglet Jeux sur leur Fire TV.

L’accès est inclus dans l’abonnement Prime, sans supplément. Il n’est donc pas nécessaire d’acheter une console, de télécharger chaque jeu ou de procéder à un achat individuel pour profiter des titres proposés dans le catalogue inclus.

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Amazon prévoit de poursuivre le déploiement en novembre en Allemagne, en Autriche, en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal et en Suède. À l’issue de cette extension, Luna via Prime Video sur Fire TV sera disponible dans les 14 pays où le service est proposé.

Un catalogue entre grandes licences et jeux familiaux

Le catalogue de Luna comprend plusieurs jeux connus, dont Hogwarts Legacy, Sonic X Shadow Generations et Assassin’s Creed Mirage. Amazon mentionne également STAR WARS: Galactic Racer parmi les titres mis en avant. La sélection est amenée à évoluer régulièrement, ce qui permet de renouveler les expériences disponibles pour les abonnés.

L’offre ne se limite pas aux grandes productions. Des jeux comme Bluey : Le Jeu Vidéo, Goat Simulator, Dispatch et Wobbly Life figurent également au catalogue annoncé. Cette diversité permet à Amazon de viser différents publics, des joueurs habitués aux jeux d’action aux familles à la recherche d’expériences plus accessibles.

L’intégration dans Prime Video permet aussi de rapprocher les jeux des franchises proposées en streaming. Amazon cite notamment Batman: Caped Crusader, dont la série animée est disponible sur Prime Video, et le jeu Batman: Caped Crusader – Chronicles. L’objectif est de permettre aux utilisateurs de retrouver certains univers dans plusieurs formats depuis une même application.

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GameNight transforme le téléviseur en jeu multijoueur

Luna propose également GameNight, une collection de jeux de société et de jeux multijoueurs conçus pour être partagés sur un téléviseur. Parmi les titres cités figurent King of Tokyo, Bowling Mayhem, Cranium Planet, Cluedo, Les Aventuriers du Rail et Taboo.

L’un des aspects pratiques de cette offre repose sur l’utilisation du smartphone comme manette. Les participants peuvent scanner un QR code pour rejoindre une partie, sans devoir acheter une manette supplémentaire pour chacun.

Cette approche permet à Amazon de proposer une expérience collective qui ne repose pas uniquement sur les joueurs équipés de matériel spécialisé. Elle peut notamment convenir aux soirées entre amis ou aux sessions en famille, avec un téléviseur Fire TV comme point central.

Une nouvelle porte d’entrée pour le jeu vidéo chez Amazon

En intégrant Luna à Prime Video, Amazon cherche à rendre le jeu vidéo plus accessible à ses abonnés. Le service devient une extension des contenus déjà disponibles dans Prime, plutôt qu’une plateforme nécessitant une application distincte ou un équipement dédié supplémentaire.

Pour les utilisateurs français équipés d’un Fire TV, cette évolution offre une nouvelle possibilité de découvrir des jeux sans investissement initial supplémentaire, dans les limites du catalogue inclus avec Prime. Le déploiement européen se poursuivra en novembre, tandis que l’intérêt de l’offre dépendra notamment des titres disponibles et de leur renouvellement.