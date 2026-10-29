Microsoft a généré 10 milliards de dollars de revenus grâce à ses accords commerciaux avec OpenAI au cours du trimestre clos le 30 septembre 2026. Ce montant, communiqué dans un document réglementaire mercredi, représente près de 11 % du chiffre d’affaires trimestriel total du groupe, qui atteint 92,3 milliards de dollars.

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Il illustre le poids financier des liens entre les deux entreprises, alors même qu’elles se retrouvent de plus en plus en concurrence sur le marché de l’intelligence artificielle.

Le trimestre concerné correspond au premier trimestre de l’exercice fiscal 2027 de Microsoft, qui commence en juillet. Sur l’ensemble de son exercice 2026, le groupe a enregistré 24,1 milliards de dollars de revenus issus de ses accords avec OpenAI. Si le rythme du dernier trimestre se maintenait, ces revenus atteindraient environ 40 milliards de dollars sur une année.

Microsoft a également déclaré détenir 7,2 milliards de dollars de créances sur OpenAI à la fin septembre, contre 6 milliards fin juin. Il s’agit de sommes dues par la société d’intelligence artificielle au titre de transactions antérieures, et non de revenus supplémentaires pour Microsoft.

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Des revenus dont la répartition reste inconnue

Le document ne précise pas quelle part des 10 milliards de dollars provient du partage des revenus d’OpenAI et quelle part correspond aux services de cloud computing Azure. Microsoft n’a pas encore détaillé cette répartition auprès de TechCrunch.

Selon des documents divulgués rapportés par TechCrunch en novembre 2025, Microsoft aurait perçu 865,8 millions de dollars de revenus nets issus du partage des revenus avec OpenAI au cours des neuf premiers mois de cette année-là. Par ailleurs, Reuters avait indiqué en mai 2025 que OpenAI reverserait 20 % de ses revenus à Microsoft dans le cadre d’un accord antérieur. Toutefois, ce pourcentage n’a été confirmé publiquement ni par OpenAI ni par Microsoft.

Un accord conclu en avril 2026 prévoit que les versements liés au partage des revenus se poursuivent jusqu’en 2030, dans la limite d’un plafond. OpenAI est désormais également autorisé à travailler avec des fournisseurs de cloud concurrents, ce qui marque une évolution de son partenariat historique avec Microsoft.

Un partenariat moins exclusif, mais toujours stratégique

Les deux entreprises ont commencé à desserrer leurs liens en octobre 2025, lorsque Microsoft a renoncé à une partie de son contrôle sur OpenAI afin de permettre à la société d’intelligence artificielle de nouer plus librement des partenariats avec d’autres fournisseurs de cloud. En contrepartie, OpenAI s’est engagé à acheter pour 250 milliards de dollars supplémentaires de services Azure, selon l’accord annoncé à l’époque.

La participation de Microsoft au capital d’OpenAI a également légèrement diminué. Elle est passée d’environ 25 % en juin 2026 à 24 % en septembre, après avoir atteint approximativement 27 % à la suite de la restructuration du capital d’OpenAI en octobre 2025. Microsoft n’a pas précisé les raisons de cette dilution.

Ces chiffres mettent en évidence une relation qui évolue : Microsoft et OpenAI cherchent davantage d’autonomie commerciale, tout en restant liés par des engagements financiers considérables. Pour Microsoft, OpenAI représente à la fois une source importante de revenus et un partenaire majeur dans le développement de son activité d’intelligence artificielle. Les modalités exactes de ces revenus restent cependant difficiles à évaluer sans ventilation détaillée entre les paiements liés au partage des revenus et les services Azure.