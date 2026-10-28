Google DeepMind fait évoluer la simulation de mondes par intelligence artificielle avec Genie 4, un modèle capable de générer des environnements interactifs que l’utilisateur peut explorer et modifier pendant leur exécution.

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À partir d’une simple description textuelle, il crée des scènes dans lesquelles la météo, les objets et les angles de caméra peuvent évoluer à la demande. Le système génère également des sons d’ambiance, de la musique et des dialogues qui réagissent aux actions de l’utilisateur.

Présenté comme une évolution de Genie 3, ce nouveau modèle vise à rendre les mondes générés plus réalistes, avec des mouvements humains plus naturels et une meilleure simulation des lois physiques. Au-delà du jeu vidéo, Google envisage des applications dans la prévisualisation de films, le prototypage et l’entraînement de robots ou d’agents d’intelligence artificielle.

Des mondes générés et modifiables pendant leur exécution

Genie 4 peut produire des environnements interactifs d’une durée pouvant atteindre deux minutes à partir d’un prompt textuel. Les démonstrations présentées par Google montrent qu’il est possible de demander des changements en cours de simulation, comme une modification de la météo, l’apparition d’objets ou un nouvel angle de caméra, sans devoir recommencer toute la scène.

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Pour maintenir la cohérence de ces environnements, le modèle s’appuie sur GeminiGemini est la famille de modèles d'IA multimodaux de Google DeepMind, à la fois application grand public et couche d'intelligence intégrée à Search, Android, Gmail et YouTube. Lire la fiche 3.8 Flash, selon les informations fournies. Celui-ci contribue à décomposer les objectifs en étapes et à vérifier les images générées. Google met notamment en avant des améliorations dans la gestion de l’aérodynamique et des collisions, ainsi que des mouvements humains moins rigides que dans les générations précédentes.

L’intégration native du son constitue une autre évolution importante. Les environnements peuvent associer des actions à des effets sonores, à de la musique et à des dialogues, afin de renforcer l’impression d’interaction. Cette dimension rapproche les simulations de l’expérience attendue d’un monde virtuel vivant, plutôt que d’une simple vidéo générée par IA.

Des limites subsistent néanmoins. Google reconnaît que les simulations peuvent perdre en cohérence après quelques minutes, notamment lorsqu’il s’agit de conserver les détails d’une scène ou de maintenir la présence des objets dans l’environnement. La durée des expériences et la stabilité du monde généré restent donc des défis à résoudre.

Du prototypage de jeux à l’entraînement des robots

Les applications potentielles dépassent le divertissement. Dans le jeu vidéo, Genie 4 pourrait permettre de tester rapidement des concepts de niveaux, des mécaniques ou des environnements avant de lancer un développement plus coûteux. Pour le cinéma, la génération de scènes interactives pourrait aussi faciliter la prévisualisation de séquences et l’exploration de différentes mises en scène.

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Google envisage également ces mondes comme des terrains d’entraînement pour les robots et les agents d’IA. Dans une simulation, les équipes pourraient observer leurs réactions à différentes situations et tester des comportements avant de les déployer dans le monde réel. L’intérêt dépendra toutefois de la fidélité des simulations et de leur capacité à reproduire des situations suffisamment variées et cohérentes.

Google déploie d’abord Genie 4 sous la forme d’un aperçu de recherche réservé à des testeurs sélectionnés. Parmi les profils concernés figurent des cinéastes travaillant sur la prévisualisation, des développeurs de jeux vidéo et des équipes de robotique.

L’entreprise prévoit également de proposer le modèle aux développeurs via l’API Gemini et AI Studio, mais les tarifs n’ont pas encore été annoncés. Pour le grand public, l’accès doit passer par Project Genie, en commençant par les abonnés à Google AI Ultra, présenté dans la source à 100 dollars par mois. Une ouverture ultérieure aux offres AI Pro et AI Plus est envisagée, sans calendrier confirmé.

Une liste d’attente est disponible pour les personnes souhaitant accéder au service. Google n’a toutefois pas communiqué de date précise pour une disponibilité plus large.

Avec Genie 4, Google poursuit l’exploration d’une IA capable non seulement de produire des images ou des vidéos, mais aussi de construire des environnements dans lesquels les actions modifient directement ce qui se passe. La cohérence des simulations sur la durée et leur accessibilité seront déterminantes pour transformer cette démonstration technologique en outil réellement exploitable.