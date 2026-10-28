ChatGPT accueille deux nouvelles intégrations destinées aux utilisateurs de l’écosystème Apple : iCloud Mail et iCloud Calendrier. Elles permettent de rechercher des e-mails, de résumer des échanges, de consulter des rendez-vous et de gérer son agenda directement depuis le chatbot. L’objectif est de réunir plusieurs tâches quotidiennes dans une même interface, sans devoir naviguer constamment entre sa messagerie et son calendrier.

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Selon les informations relayées, ces intégrations sont déployées pour l’ensemble des offres ChatGPT, y compris la version gratuite. Elles sont accessibles sur le Web, sur ordinateur et sur iOS. Les possibilités offertes vont au-delà de la simple consultation, puisque la messagerie peut également servir à préparer et à envoyer des e-mails, tandis que le calendrier permet de créer ou de modifier des événements.

E-mails et calendrier : des services qui communiquent

L’intérêt de ces intégrations réside notamment dans la possibilité de croiser les informations issues de la messagerie et de l’agenda. Un utilisateur peut, par exemple, demander à ChatGPT de retrouver un e-mail de confirmation de rendez-vous, de vérifier si l’horaire entre en conflit avec un autre événement et de l’aider à réorganiser son planning.

Du côté d’iCloud Mail, ChatGPT peut rechercher des messages provenant de personnes précises, résumer des conversations récentes et préparer des réponses. L’intégration permet également d’envoyer des e-mails. Pour le calendrier, les fonctions comprennent la consultation, la création et la modification d’événements. Les deux services peuvent aussi accéder aux contacts, selon les capacités décrites dans la présentation.

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Cette approche pourrait simplifier la gestion des tâches administratives et professionnelles, en particulier pour les utilisateurs qui jonglent entre de nombreux échanges et rendez-vous. Elle permet de formuler une demande en langage naturel plutôt que de rechercher manuellement chaque information dans différentes applications.

La configuration nécessite de connecter séparément les deux services. D’après les instructions rapportées, il faut ouvrir les paramètres de ChatGPT, accéder à la section Plugins, puis sélectionner iCloud Mail et iCloud Calendrier.

Apple exige un mot de passe spécifique à chaque application. Pour en générer un, il faut se connecter à son compte sur account.apple.com, puis ouvrir la rubrique consacrée à la connexion et à la sécurité pour accéder aux mots de passe spécifiques aux applications. L’authentification à deux facteurs doit être activée sur le compte Apple.

Une fois ce mot de passe créé, il suffit de retourner dans ChatGPT pour terminer la connexion, en utilisant ce code plutôt que le mot de passe habituel du compte Apple. Pour iCloud Mail, l’adresse doit se terminer par @icloud.com, @me.com ou @mac.com. Pour le calendrier, l’adresse principale du compte Apple est utilisée, même si elle est différente de celle de la messagerie.

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Une limite importante pour les comptes Gmail et Outlook

L’intégration iCloud Mail ne donne accès qu’aux messages stockés dans iCloud Mail. Les comptes Gmail ou Outlook ajoutés à l’application Mail d’Apple ne sont donc pas accessibles par ce biais. Pour utiliser ces messageries dans ChatGPT, il faut les connecter séparément si une intégration compatible est disponible.

Cette distinction est importante pour les personnes qui utilisent l’application Mail comme point d’entrée unique pour plusieurs comptes. Connecter iCloud ne signifie pas que l’ensemble des boîtes de réception configurées sur l’iPhone ou le Mac sera automatiquement accessible.

Avec ces deux intégrations, ChatGPT se rapproche d’un assistant capable de réunir communication et organisation personnelle. Leur intérêt dépendra toutefois des services réellement connectés et des autorisations accordées par l’utilisateur.