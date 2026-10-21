OpenAI déploie une nouvelle fonctionnalité de confidentialité dans ChatGPT : les conversations verrouillées. L’objectif est simple : permettre aux utilisateurs de protéger certaines discussions sensibles avec un code PIN à quatre chiffres, Face ID ou Touch ID sur les appareils compatibles. Une option utile lorsque plusieurs personnes peuvent accéder à un smartphone ou à un ordinateur, ou lorsque l’on souhaite garder une conversation personnelle à l’abri des regards.

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Contrairement aux discussions temporaires, qui ne figurent pas dans l’historique classique, les conversations verrouillées restent accessibles à tout moment après authentification. Elles sont déplacées dans une section dédiée, séparée de l’historique habituel et des résultats de recherche. OpenAI précise toutefois que cette protection ne constitue pas un coffre-fort chiffré et ne modifie pas les règles de conservation des données.

Un code PIN ou la biométrie pour protéger ses discussions

Les conversations verrouillées sont conçues pour des situations concrètes : préparer une surprise, échanger sur un sujet personnel ou simplement éviter qu’un proche puisse consulter une discussion lorsqu’on lui prête son appareil pour lui montrer autre chose.

Une fois une conversation verrouillée, elle rejoint la section « Locked Chats », distincte des conversations ordinaires, des discussions épinglées et des résultats de recherche dans l’historique. L’utilisateur peut ensuite la retrouver et y revenir en s’authentifiant.

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L’accès peut être protégé par un code PIN à quatre chiffres ou, lorsque l’appareil le permet, par Face ID ou Touch ID. La fonctionnalité ajoute ainsi une barrière supplémentaire à l’accès aux échanges, sans obliger l’utilisateur à supprimer la conversation ou à recommencer une nouvelle session.

Une mémoire distincte pour les conversations verrouillées

OpenAI détaille également le fonctionnement de la mémoire de ChatGPT lorsque cette fonctionnalité est activée. Les conversations verrouillées disposent de leur propre mémoire, partagée entre les discussions de cette section. Les nouveaux messages envoyés dans ces conversations peuvent enrichir cette mémoire dédiée, mais ne mettent pas à jour la mémoire habituelle de ChatGPT.

Ce cloisonnement vise à éviter que les nouvelles informations partagées dans une discussion verrouillée soient réutilisées dans les conversations ordinaires. Il s’agit d’une distinction importante pour les utilisateurs qui souhaitent conserver certains échanges à l’écart du contexte utilisé par leurs autres discussions.

Une limite demeure toutefois : verrouiller une conversation ne supprime pas les informations que ChatGPT avait déjà mémorisées avant son verrouillage. La fonctionnalité ne modifie pas non plus le réglage « Améliorer le modèle pour tout le monde », ni les durées de conservation appliquées aux conversations.

Attention : le verrouillage ne signifie pas chiffrement de bout en bout

OpenAI insiste sur plusieurs limites. Les conversations verrouillées ne bénéficient pas d’un chiffrement de bout en bout supplémentaire et ne sont pas stockées dans un espace chiffré indépendant. Le verrouillage sert avant tout à restreindre l’accès à certaines discussions dans l’interface.

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Autrement dit, cette nouveauté ne remplace pas les réglages de confidentialité existants et ne modifie pas, à elle seule, la manière dont les données sont stockées ou traitées par le service. Pour les échanges contenant des informations particulièrement sensibles, il reste donc important de comprendre les paramètres de mémoire, de conservation et d’utilisation des données de ChatGPT.

Autre point à connaître : la réinitialisation du code PIN entraîne la suppression définitive de toutes les conversations verrouillées, ainsi que des fichiers et autres contenus protégés par l’ancien code. Il ne s’agit donc pas d’une simple opération permettant de retrouver l’accès sans conséquence.

Une fonctionnalité disponible sur la plupart des offres ChatGPT

OpenAI prévoit de proposer les conversations verrouillées sur les offres Free, Go, Plus, Pro, Business, Enterprise et Edu. La fonctionnalité n’est toutefois pas disponible sur ChatGPT for Healthcare. Son déploiement a commencé le 20 octobre, mais elle pourrait ne pas apparaître immédiatement chez tous les utilisateurs.

Certaines catégories de conversations ne peuvent pas être verrouillées : les discussions temporaires, archivées ou de groupe, celles créées à partir d’un lien partagé, ainsi que les conversations associées à des tâches programmées ou à des enregistrements de réunion.

Cette nouvelle option répond à un besoin de confidentialité de plus en plus concret, alors que ChatGPT sert aussi à préparer des projets personnels ou à aborder des sujets privés. Elle apporte une protection pratique contre les consultations indiscrètes, mais ne doit pas être confondue avec une garantie supplémentaire de chiffrement ou de confidentialité des données au niveau du service.