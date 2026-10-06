Le 2 octobre 2026, OpenAI a publié un guide pratique destiné aux développeurs pour la famille GPT-6 : comment choisir le bon modèle, rédiger des instructions efficaces, piloter les tâches qui durent plusieurs heures et préparer la mise en production. Voici l’essentiel, réorganisé en neuf étapes.

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Trois modèles sont au programme, que nous avons présentés dans notre article sur GPT-6 Sol et Luna puis celui sur GPT-6.1 Sol. Tarifs de l’API indiqués par OpenAI, par million de tokens :

Pour le contexte général de ChatGPT et des modèles d’OpenAI, consultez notre fiche Qu’est-ce que ChatGPT ; les annonces du DevDay 2026 sont résumées dans un article dédié.