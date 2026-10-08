ChatGPT s’apprête à changer radicalement son interface. Avec Intelligent UI, OpenAI veut transformer les réponses du chatbot en expériences beaucoup plus visuelles et interactives, avec des boutons, des graphiques, des calculateurs personnalisés et différents éléments que l’utilisateur pourra directement manipuler.

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La fonctionnalité est déployée à partir de mercredi avec le nouveau modèle GPT-6. OpenAI présente cette évolution comme un moyen de rendre l’apprentissage de sujets complexes plus simple, mais elle pourrait aussi modifier profondément la manière dont on utilise ChatGPT au quotidien.

ChatGPT ne veut plus seulement afficher du texte

Jusqu’ici, ChatGPT reste essentiellement une interface conversationnelle basée sur du texte, à laquelle OpenAI a progressivement ajouté des images, des fichiers et d’autres capacités. Avec Intelligent UI, l’entreprise veut aller beaucoup plus loin. Une réponse pourra désormais intégrer des éléments interactifs conçus spécifiquement pour la question posée, plutôt que de simplement afficher une explication accompagnée d’une illustration.

Cela peut prendre la forme de boutons directement utilisables, d’un calculateur personnalisé, de graphiques interactifs ou encore de représentations visuelles que l’utilisateur peut modifier.

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Des diagrammes générés à la volée

Lors d’une démonstration destinée aux journalistes, OpenAI a montré comment Intelligent UI pouvait générer rapidement différents diagrammes pour expliquer des concepts abstraits. L’exemple donné par Aarush Selvan, responsable produit chez OpenAI, concerne un étudiant souhaitant comprendre comment une aile d’avion génère de la portance.

En demandant simplement à ChatGPT d’explorer ce fonctionnement, le système peut produire plusieurs représentations visuelles permettant de comprendre comment l’air circule autour de l’aile et pourquoi un avion peut rester en vol.

L’intérêt est évident pour les sujets difficiles à expliquer uniquement avec des mots : une bonne visualisation peut parfois remplacer plusieurs paragraphes d’explications.

Des usages bien plus larges que l’éducation

OpenAI ne limite évidemment pas Intelligent UI à l’apprentissage. La société a présenté des exemples couvrant des usages très différents, notamment :

des visuels pour accompagner une recette

un diagramme expliquant le fonctionnement d’un vélo

une carte interactive pour préparer une randonnée de plusieurs jours

un calculateur personnel d’épargne

des graphiques et représentations personnalisés selon le problème posé

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L’idée est que l’interface s’adapte au besoin plutôt que d’imposer systématiquement le même format de réponse.

Une question financière pourrait donc générer un calculateur ou un graphique, tandis qu’une question géographique pourrait produire une carte et qu’un sujet scientifique pourrait être accompagné d’un schéma interactif.

Une interface qui devient réellement interactive

C’est probablement la partie la plus intéressante d’Intelligent UI. OpenAI ne parle pas uniquement de rendre ChatGPT plus joli. Les éléments générés peuvent être interactifs. L’utilisateur peut donc potentiellement manipuler un graphique, utiliser un calculateur ou sélectionner différentes options directement dans la réponse.

Cela rapproche progressivement ChatGPT d’une véritable interface applicative. Au lieu de demander à l’utilisateur de quitter la conversation pour ouvrir un outil spécialisé, le chatbot peut construire directement l’outil nécessaire à l’intérieur de la réponse.

Le changement est important : ChatGPT ne fournit plus seulement la réponse, il peut également fournir l’interface permettant de l’explorer.

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Les utilisateurs pourront réduire les éléments visuels

OpenAI sait toutefois que tout le monde ne souhaite pas transformer chaque conversation en expérience interactive. Intelligent UI sera donc personnalisable. Les utilisateurs qui préfèrent une interface plus sobre pourront réduire la quantité de contenu visuel affichée dans les réponses.

Cette possibilité sera importante pour conserver une expérience adaptée aux différents usages. Une personne qui cherche simplement une réponse rapide n’aura pas forcément envie de voir un graphique interactif à chaque question.

Un nouveau tournant pour ChatGPT

Avec Intelligent UI, OpenAI semble vouloir faire évoluer ChatGPT d’un chatbot qui répond vers une interface capable de construire dynamiquement les outils nécessaires pour répondre. C’est une évolution particulièrement intéressante pour l’apprentissage, mais aussi pour la productivité. Le calculateur, le graphique, le diagramme ou la carte ne sont plus des applications séparées : ils peuvent devenir des composants générés à la demande au sein même de la conversation.

Intelligent UI est déployé mondialement avec GPT-6 pour les utilisateurs Pro, Plus, Business et Enterprise. Les utilisateurs des formules Free et Go y auront accès à partir de jeudi.

Si cette approche tient ses promesses, la prochaine génération de ChatGPT pourrait donc être beaucoup moins « conversationnelle » au sens traditionnel du terme. L’interface elle-même pourrait devenir une réponse générée par l’IA.