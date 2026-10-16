YouTube s’apprête à faire évoluer ses commentaires avec l’arrivée des GIF animés. Jusqu’à présent, les utilisateurs devaient se contenter de texte et d’émojis pour réagir aux vidéos. Cette nouvelle option doit permettre d’exprimer une émotion ou de répondre à une publication avec une animation, sans avoir à rédiger un message.

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Annoncée lors de l’événement Made on YouTube le mois dernier, la fonctionnalité commence à apparaître chez certains utilisateurs. Son déploiement semble toutefois progressif : plusieurs internautes ont déjà accès aux GIF, tandis que d’autres ne voient toujours pas cette possibilité, même avec la dernière version de l’application.

La nouveauté permettra de publier des GIF sous les vidéos classiques et les Shorts. YouTube prévoit de proposer une bibliothèque dédiée dans laquelle les utilisateurs pourront sélectionner leurs animations.

Cependant, un point reste incertain : la possibilité d’importer ses propres GIF n’a pas été confirmée. Pour le moment, l’intégration semble se limiter aux contenus disponibles dans la bibliothèque prévue par la plateforme.

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Autre élément notable, la fonctionnalité ne paraît pas réservée aux abonnés YouTube Premium. Elle pourrait donc être accessible aux utilisateurs de la version gratuite, même si son déploiement n’est pas encore généralisé.

Une réception mitigée parmi les utilisateurs

Les premières réactions observées sur Reddit sont plutôt négatives. Certains internautes craignent que les GIF ne dénaturent l’identité de YouTube, dont les commentaires reposent historiquement sur les messages écrits et les emojis.

D’autres y voient surtout une nouvelle manière d’encourager les interactions sur la plateforme. La comparaison avec TikTok revient également dans les discussions, certains utilisateurs redoutant que les commentaires ne se remplissent d’animations répétitives ou de faible qualité.

Ces réactions restent à nuancer : elles proviennent notamment de communautés en ligne et ne permettent pas de mesurer l’opinion de l’ensemble des utilisateurs de YouTube. Elles montrent néanmoins que l’ajout de nouveaux formats d’expression ne fait pas nécessairement l’unanimité.

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YouTube devrait-il permettre de désactiver les GIF ?

Face à ces critiques, une option permettant de masquer les GIF pourrait répondre aux attentes des utilisateurs qui préfèrent conserver des commentaires principalement textuels. Pour l’instant, YouTube n’a annoncé aucune commande de ce type.

Les GIF sont déjà présents sur d’autres plateformes sociales, notamment Instagram et TikTok. Leur adoption dépend toutefois de la manière dont ils s’intègrent aux usages existants et du contrôle laissé aux utilisateurs.

YouTube multiplie parallèlement les évolutions de son service, avec notamment des flux personnalisés, des commandes vocales sur l’application YouTube TV et l’extension des fonctions conversationnelles d’Ask YouTube. L’arrivée des GIF s’inscrit dans cette volonté d’enrichir l’expérience, mais son accueil à long terme dépendra aussi de la qualité de son intégration et des options de personnalisation proposées.