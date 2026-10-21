Microsoft pourrait préparer une nouvelle étape dans sa stratégie Xbox : lancer une console portable dès les fêtes de fin d’année 2027, avant l’arrivée de sa prochaine console de salon, connue sous le nom de code Project Helix, attendue pour les fêtes de 2028. C’est ce qu’avance un rapport de Fortune, qui dessine les contours d’une stratégie reposant sur plusieurs appareils plutôt que sur une console unique.

Short · YouTube Xbox prépare deux machines. 🎮 Regarder

L’identité du fabricant de cette future machine portable reste inconnue. Microsoft pourrait concevoir son propre appareil ou s’appuyer sur un partenaire comme Asus, avec lequel Xbox a déjà collaboré pour les ROG Xbox Ally. Ces dernières combinent Windows 11 et une interface Xbox adaptée au jeu sur appareil portable.

Publicité

Cette perspective correspond aux déclarations d’Asha Sharma, la dirigeante de Xbox, qui a décrit Project Helix comme une « famille d’appareils ». Microsoft semble ainsi envisager un écosystème matériel plus large, soutenu par son partenariat avec AMD.

Une Xbox portable avant la prochaine console de salon

La collaboration entre Microsoft et AMD pourrait jouer un rôle central dans cette stratégie. Les deux entreprises ont annoncé un partenariat pluriannuel visant à développer plusieurs catégories d’appareils, dont la prochaine génération de consoles Xbox. Le rapport de Fortune laisse entendre que cette coopération pourrait également concerner une gamme de machines estampillées Xbox.

Publicité

Une console portable lancée en 2027 permettrait à Microsoft de renforcer sa présence sur un segment où les appareils PC portables se multiplient. La collaboration avec Asus fournit déjà une première expérience en matière d’interface et d’intégration de l’écosystème Xbox sur ce type de matériel.

Mais plusieurs inconnues subsistent : le fabricant, les caractéristiques techniques, le prix et le système logiciel de l’appareil n’ont pas été précisés. La fenêtre de lancement de 2027 reste elle-même une information rapportée, et non une date officiellement confirmée par Microsoft.

Project Helix pourrait coûter jusqu’à 1 800 dollars

La console de salon Project Helix ne serait pas attendue avant les fêtes de fin d’année 2028. Selon Fortune, Microsoft envisagerait actuellement un prix compris entre 1 200 et 1 800 dollars. Une telle fourchette placerait la machine très au-dessus des consoles traditionnelles, à moins que l’entreprise ne décide de subventionner une partie de son coût de fabrication.

Ce tarif reste une estimation rapportée et ne constitue pas un prix officiel. Il pourrait refléter le positionnement matériel envisagé pour cette nouvelle génération, mais aucun détail suffisamment précis n’est disponible pour expliquer cette fourchette ou déterminer la configuration finale.

Le logiciel serait également au cœur des discussions internes. Les équipes Windows et Xbox se seraient opposées sur le système qui doit équiper Project Helix. D’après le rapport, Xbox aurait désormais davantage de contrôle sur les orientations logicielles de la machine. Ce désaccord rappelle les tensions récurrentes entre les deux équipes au cours de l’histoire de la marque.

Publicité

Game Pass pourrait évoluer vers plusieurs formules

Le matériel ne serait pas le seul chantier en cours. Microsoft étudierait aussi une refonte du Xbox Game Pass, avec des formules plus modulaires. Selon Fortune, les abonnés pourraient choisir des options distinctes pour les jeux sur console, le jeu dans le cloud ou le multijoueur.

Cette approche pourrait rendre le service plus flexible, mais plusieurs questions restent sans réponse. Le rapport ne précise pas si Microsoft prévoit des abonnements avec publicité, une possibilité évoquée dans de précédentes rumeurs, ni comment seraient traités les jeux disponibles dès leur sortie. La tarification globale et la composition des différentes formules restent également inconnues.

Asha Sharma a déjà reconnu en interne que le Game Pass était devenu trop cher pour certains joueurs. Après son arrivée à la tête de Xbox, l’entreprise a annulé les récentes hausses tarifaires. Microsoft a également retiré les futurs épisodes de Call of Duty de leur disponibilité dès le premier jour dans l’abonnement, tout en réduisant les prix de certaines formules.

Ces ajustements illustrent la difficulté de trouver un équilibre entre la valeur proposée aux abonnés, le coût des jeux et la rentabilité du service. Une offre davantage personnalisable pourrait aider Xbox à répondre à des usages différents, à condition de conserver une proposition suffisamment claire pour les joueurs.

De nouvelles suppressions de postes seraient prévues

Enfin, Fortune rapporte qu’Asha Sharma préparerait une nouvelle vague de suppressions de postes chez Xbox dès octobre, suivie d’autres réductions en novembre puis en janvier. Les modalités et l’ampleur de ces mesures ne sont pas précisées dans les informations disponibles.

Publicité

Si ces projets se confirment, Microsoft mènerait donc plusieurs transformations en parallèle : évolution de son matériel, réorganisation de son offre d’abonnement et réduction de ses effectifs. L’entreprise chercherait à redéfinir le positionnement de Xbox à l’approche de la prochaine génération.

La stratégie esquissée par ces informations reste à confirmer officiellement. Entre une éventuelle portable en 2027, Project Helix en 2028 et un Game Pass plus modulaire, Microsoft semble envisager une Xbox qui ne se limiterait plus à une seule console. Le prix annoncé pour Project Helix, s’il se rapprochait de la réalité, constituerait toutefois un défi majeur pour son adoption auprès du grand public.