Alors que Sony prévoirait d’arrêter la production de jeux PS5 sur disque à partir de 2028, Microsoft pourrait choisir une autre voie pour sa prochaine génération de consoles. Une nouvelle offre d’emploi consacrée à la distribution des jeux physiques Xbox laisse entrevoir que le constructeur souhaite continuer à soutenir ce marché, potentiellement avec Project Helix, son futur système de jeu.

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Repérée sur LinkedIn et signalée par Windows Central, cette annonce concerne un poste de « Xbox Games Supply Strategist ». La mission consiste notamment à coordonner les lancements physiques, à gérer les stocks et à piloter la stratégie de distribution mondiale. Un signal encourageant pour les joueurs attachés aux jeux en boîte, même si Microsoft n’a encore rien confirmé concernant le lecteur de disques de sa prochaine console.

Microsoft recrute pour gérer les jeux Xbox physiques

L’offre d’emploi décrit un poste chargé de coordonner le lancement des jeux Xbox physiques sur différentes plateformes, mais aussi de développer et de superviser les stratégies d’approvisionnement à l’échelle mondiale, tout au long du cycle de vie des produits.

Cette mission suggère que Microsoft continue de prendre en compte les éditions physiques dans sa stratégie commerciale. Elle ne permet toutefois pas d’affirmer que Project Helix intégrera un lecteur de disques : l’annonce évoque des « jeux Xbox physiques », une formulation qui peut couvrir plusieurs types de produits.

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Des éditions en boîte contenant un code de téléchargement, plutôt qu’un disque, restent notamment envisageables. C’est une distinction importante à l’heure où certains éditeurs peuvent continuer à commercialiser des versions physiques sans nécessairement proposer le jeu sur un support optique.

Project Helix pourrait prendre ses distances avec PlayStation

En juillet 2026, Sony aurait annoncé la fin de la production de jeux PS5 sur disque à partir de 2028. Cette perspective a alimenté les inquiétudes des joueurs qui souhaitent conserver la possibilité d’acheter, de revendre ou de prêter leurs jeux sans dépendre exclusivement d’une bibliothèque numérique.

Microsoft a également multiplié les initiatives autour du dématérialisé. À la fin du mois d’août, l’entreprise a notamment introduit une fonctionnalité permettant de convertir certains jeux physiques en versions numériques. Pour une partie des joueurs, cette évolution semblait annoncer une transition similaire à celle que pourrait emprunter PlayStation.

Le recrutement d’un spécialiste de la distribution physique nuance toutefois cette interprétation. Il pourrait indiquer que Microsoft souhaite maintenir une place pour les jeux en boîte, même si la portée exacte de cette stratégie reste inconnue.

Un lecteur de disques toujours possible, mais rien d’officiel

Cette nouvelle offre fait écho à une fuite publiée quelques mois auparavant, selon laquelle Project Helix conserverait un lecteur de disques. Les deux informations vont dans le même sens, mais aucune ne constitue une confirmation officielle de la part de Microsoft.

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Il faut également distinguer la commercialisation de jeux physiques de la présence d’un lecteur optique intégré à la console. Microsoft pourrait soutenir des éditions en boîte tout en privilégiant les codes de téléchargement, ou choisir une autre formule. L’annonce ne précise ni les supports concernés ni les caractéristiques matérielles de Project Helix.

Si la prochaine Xbox permet effectivement de jouer à des titres sur disque, elle pourrait se différencier de la future PlayStation 6 auprès des joueurs qui souhaitent conserver leurs collections physiques. Ce serait aussi un argument pour ceux qui préfèrent acheter leurs jeux en magasin ou profiter du marché de l’occasion.

Pour l’instant, le recrutement constitue un indice, pas une promesse. La stratégie de Microsoft concernant Project Helix et les jeux physiques devra attendre une annonce officielle pour être clarifiée.