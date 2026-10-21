Rockstar Games préparerait une version native de Red Dead Redemption 2 pour la PS5, capable de tourner à 60 images par seconde. La rumeur refait surface à l’approche de la sortie de GTA 6, mais elle repose sur des sources non nommées et n’a pas été confirmée par le studio.

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Huit ans après sa sortie, le western de Rockstar reste l’un des jeux les plus joués de la PS4. Sur PS5, il fonctionne toujours grâce à la rétrocompatibilité, avec une fréquence d’affichage limitée à 30 images par seconde.

Rockstar n’a annoncé ni version PS5, ni mise à jour 60 fps, ni date. Ces informations doivent donc être considérées avec prudence.

Red Dead Redemption 2 PS5 : ce que dit la rumeur

L’existence d’une version pour PS5 et Xbox Series X|S est évoquée depuis juin 2025 par l’insider NateTheHate, qui affirme tenir l’information de sources internes. Il n’a toutefois jamais avancé de date précise.

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Selon les dernières informations relayées, cette version viserait toujours une sortie en 2026, et pourrait arriver après le lancement de GTA 6, prévu le 19 novembre. Rockstar éviterait ainsi de faire de l’ombre à son nouveau jeu.

Ces affirmations restent invérifiables. Les sources ne sont pas nommées, et aucune fuite technique, comme une fiche de classification ou une entrée sur le PlayStation Store, n’est venue les étayer.

Un jeu bloqué à 30 fps sur PS5

Sur PS5 et PS5 Pro, Red Dead Redemption 2 utilise la version PS4 Pro du jeu. La console de Sony profite de sa puissance pour stabiliser l’affichage et réduire les temps de chargement, mais la fréquence reste plafonnée à 30 images par seconde, faute de mise à jour dédiée.

Les joueurs PC peuvent profiter du jeu à des fréquences bien plus élevées depuis 2019. Sur console, la communauté a contourné la limite grâce à un outil non officiel associé à un jailbreak de la PS5, une méthode risquée qui n’est pas recommandée.

Une version native permettrait d’exploiter pleinement le matériel de la PS5, notamment son SSD et la puissance de la PS5 Pro, avec à la clé une meilleure définition et une fréquence doublée.

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Le précédent Red Dead Redemption

Les espoirs des joueurs s’appuient sur un précédent. Le premier Red Dead Redemption, sorti à l’origine en 2010, a reçu une mise à jour discrète ajoutant un mode 60 images par seconde sur PS5, après sa réédition sur PS4 et Switch.

Rockstar pourrait adopter une démarche similaire pour Red Dead Redemption 2, avec une simple mise à jour gratuite ou une version payante améliorée, à l’image de ce qu’il avait fait pour GTA 5 sur PS5 et Xbox Series X|S.

Aucune de ces pistes n’est confirmée. Le studio concentre actuellement ses efforts sur GTA 6, et pourrait ne communiquer sur d’autres projets qu’après sa sortie.

Une annonce à attendre après GTA 6 ?

Si la rumeur se vérifie, une annonce pourrait intervenir dans les semaines ou les mois suivant le lancement de GTA 6. Rockstar a pour habitude de communiquer tardivement, souvent sans préavis.

En attendant, Red Dead Redemption 2 reste jouable sur PS5 dans sa version PS4, avec ses limites techniques. Reste à savoir si Rockstar offrira enfin à son western la version que ses fans réclament depuis le lancement de la PS5.