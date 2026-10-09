La version PS5 de Forza Horizon 6 arrivera finalement avec quelques mois de retard. Alors que Playground Games avait initialement annoncé une sortie sur la console de Sony en 2026, le studio confirme désormais une arrivée le 26 janvier 2027.

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Le report avait déjà été évoqué le mois dernier, mais la date est maintenant officielle. Ce décalage permettra notamment à la version PS5 de sortir en même temps qu’une nouvelle extension du jeu.

Une édition Premium avec accès anticipé

Playground Games proposera également une Premium Edition de Forza Horizon 6 sur PS5. Celle-ci permettra notamment de bénéficier d’un accès anticipé pouvant atteindre cinq jours avant la sortie officielle du 26 janvier.

L’extension annoncée sera également disponible sur Xbox et PC en janvier. Les joueurs de ces plateformes ne seront donc pas laissés de côté par le calendrier de lancement de la version PlayStation.

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Forza Horizon poursuit son arrivée sur PlayStation

Forza Horizon 6 est sorti en premier sur Xbox et PC le 15 mai 2026. Son arrivée sur PS5 intervient dans la continuité de la stratégie de Microsoft visant à proposer progressivement certaines de ses grandes licences sur les consoles concurrentes.

Le précédent épisode, Forza Horizon 5, avait déjà rencontré un certain succès sur PS5 après son arrivée sur la console de Sony l’année dernière. Microsoft et Playground Games poursuivent donc cette ouverture avec le nouvel épisode.

Pour les joueurs PS5, il faudra désormais patienter jusqu’au 26 janvier 2027 pour découvrir Forza Horizon 6, avec une extension qui accompagnera ce lancement et une édition Premium offrant plusieurs jours d’accès anticipé.