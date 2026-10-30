Apprendre une langue ne coûte pas forcément un abonnement. Entre les applications qui vivent de dons, les services accessibles via une bibliothèque, les vidéos en ligne, les chatbots vocaux et les séries en version originale, il existe de quoi construire un parcours complet sans payer. Encore faut-il combiner ces ressources avec méthode.

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Voici une marche à suivre en six étapes. Pour le détail des outils, reportez-vous à notre sélection d’alternatives gratuites à Duolingo.

Selon les pages officielles de Language Transfer, Mango Languages et Busuu consultées en octobre 2026 ; les offres gratuites évoluent, vérifiez-les avant de vous lancer.