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Astuce

Comment apprendre une langue gratuitement : méthode en 6 étapes

Durée 15 à 30 minutes par jour, sur plusieurs semaines
Niveau Débutant
Requiert Un smartphone ou un ordinateur connecté
Étapes 6
Yohann Poiron
Yohann Poiron
PUBLIÉ
Comment apprendre une langue gratuitement : méthode en 6 étapes
L'ESSENTIEL
  • Un objectif clair et un créneau régulier comptent plus que l'outil choisi.
  • Language Transfer (dons) et Mango via une bibliothèque sont les pistes les plus gratuites ; Busuu reste limité en version gratuite.
  • YouTube, chatbots vocaux et séries en version originale complètent l'oral et la compréhension sans abonnement.

Apprendre une langue ne coûte pas forcément un abonnement. Entre les applications qui vivent de dons, les services accessibles via une bibliothèque, les vidéos en ligne, les chatbots vocaux et les séries en version originale, il existe de quoi construire un parcours complet sans payer. Encore faut-il combiner ces ressources avec méthode.

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Voici une marche à suivre en six étapes. Pour le détail des outils, reportez-vous à notre sélection d’alternatives gratuites à Duolingo.

Selon les pages officielles de Language Transfer, Mango Languages et Busuu consultées en octobre 2026 ; les offres gratuites évoluent, vérifiez-les avant de vous lancer.

Pas à pas

Étape 01

Fixez un objectif et un rythme réalistes

Avant de choisir un outil, décidez de ce que vous voulez faire de la langue : voyager, comprendre des séries, travailler, échanger à l’oral. Cet objectif détermine la part d’écoute, de lecture et de conversation dont vous aurez besoin.

Mieux vaut un créneau court et régulier qu’une longue séance occasionnelle.

Astuce. Notez votre objectif en une phrase et placez un créneau fixe dans votre agenda.
Étape 02

Commencez par l'oreille avec Language Transfer

Language Transfer propose des cours audio gratuits, sans publicité ni gamification, inspirés de la méthode Michel Thomas. Il vit de dons et couvre l’espagnol, l’allemand, le grec, l’italien, l’arabe, le turc, le swahili, le français et l’anglais.

L’approche s’appuie sur les liens avec votre langue maternelle pour vous faire construire des phrases utiles, plutôt que mémoriser des listes.

Illustration de l’étape : Commencez par l'oreille avec Language Transfer
Language Transfer propose des cours audio gratuits, sans publicité ni gamification
Astuce. Écoutez une leçon à la fois et mettez en pause pour répondre à voix haute avant la correction.
Étape 03

Ajoutez une application structurée

Pour une progression par niveaux, Busuu propose une version gratuite mais limitée (fonctions avancées réservées à Premium). Mango Languages, payant à titre individuel, est souvent gratuit via une bibliothèque ou un établissement abonné : renseignez-vous auprès de la vôtre.

Astuce. Vérifiez sur le site de votre bibliothèque si Mango fait partie de ses ressources numériques.
Étape 04

Immergez-vous avec YouTube

De nombreuses chaînes proposent des contenus d’apprentissage gratuits. Dreaming Spanish privilégie l’immersion en langue cible avec des appuis visuels, et Easy Languages filme des conversations dans la rue avec sous-titres pour montrer le langage courant.

Astuce. Choisissez des vidéos légèrement au-dessus de votre niveau et relancez-les pour repérer les mots répétés.
Étape 05

Pratiquez l'oral avec un chatbot vocal

La peur de parler est un frein majeur. Un chatbot doté d’une voix, comme ChatGPT ou Gemini, permet de converser sans jugement. Demandez-lui de ne parler que dans la langue cible et de corriger vos fautes avec douceur.

Astuce. Exemple de consigne : « Réponds uniquement en espagnol, simplement, et corrige mes erreurs à la fin. »
Étape 06

Regardez des séries en version originale

Si vous avez déjà Netflix ou Disney+, regardez des contenus dans la langue cible, avec ou sans sous-titres. L’extension Language Reactor peut afficher deux langues en même temps pour repérer les nouveaux mots en contexte. Revoir un film que vous connaissez déjà est aussi un bon exercice.

Astuce. Notez trois mots nouveaux par épisode plutôt que de tout traduire.

Troubleshooting

Ça n'a pas marché ?

Peut-on vraiment apprendre une langue sans payer ?

Oui pour poser les bases, comprendre et s’entraîner : Language Transfer est entièrement gratuit et vit de dons, et YouTube, les chatbots vocaux et les séries en version originale ne demandent pas d’abonnement dédié. Une application comme Busuu reste utilisable gratuitement mais avec des limites.

Mango Languages est-il gratuit ?

À titre individuel, il est payant (14 dollars par mois en abonnement annuel, avec un essai gratuit). Il est en revanche souvent gratuit si votre bibliothèque ou votre établissement y est abonné : vérifiez auprès d’elle.

Par quelle ressource commencer ?

Par un cours audio comme Language Transfer pour construire des phrases, puis ajoutez de l’écoute (YouTube, séries) et de la pratique orale avec un chatbot vocal.

Un chatbot peut-il remplacer un interlocuteur natif ?

Non, mais il permet de s’exercer sans jugement et d’être corrigé avant de se lancer dans une vraie conversation. Demandez-lui de ne parler que dans la langue cible.

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