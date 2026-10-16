Microsoft poursuit son chantier de modernisation de Windows 11 avec une priorité affichée : améliorer les performances, la fiabilité et le confort d’utilisation au quotidien. Après plusieurs mois d’optimisations, l’entreprise affirme que Windows 11 peut désormais être jusqu’à 20 % plus réactif.

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Ces améliorations concernent notamment le menu Démarrer, l’Explorateur de fichiers, la recherche Windows et le navigateur Edge. Microsoft a également revu la gestion de la mémoire et des ressources système afin de mieux préserver les performances, notamment sur les PC équipés de seulement 8 Go de RAM.

Parallèlement, l’entreprise a apporté plusieurs changements attendus depuis longtemps, comme la possibilité de déplacer la barre des tâches en haut ou sur les côtés de l’écran. Une nouvelle expérience de recherche, actuellement accessible aux Windows Insiders, doit également être déployée plus largement avant la fin de l’année.

Windows 11 promet jusqu’à 20 % de réactivité supplémentaire

Microsoft affirme avoir amélioré la réactivité globale de Windows 11 en intervenant sur plusieurs composants du système. Le menu Démarrer, l’Explorateur de fichiers et la recherche figurent parmi les éléments concernés, avec l’objectif de rendre les interactions plus rapides et plus fluides.

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Navjot Virk, vice-président de Microsoft chargé des expériences Windows, explique que l’entreprise a notamment travaillé sur la gestion de la mémoire et l’efficacité de l’utilisation des ressources. L’idée consiste à réserver davantage de puissance aux applications et aux tâches réellement utilisées.

Le chiffre de 20 % avancé par Microsoft doit toutefois être interprété avec prudence. L’entreprise ne précise pas, dans les informations communiquées, les conditions exactes de mesure ni les configurations concernées. Le gain réel dépendra donc du matériel, des applications utilisées et de la charge du système.

Jusqu’à 2 Go de données actives supplémentaires en mémoire

La gestion de la mémoire constitue l’un des principaux axes de travail de Microsoft. Selon l’entreprise, les optimisations permettent désormais de conserver jusqu’à 2 Go de données actives supplémentaires en mémoire vive, plutôt que de les déplacer vers un stockage plus lent.

Cette évolution pourrait être particulièrement intéressante sur les ordinateurs disposant de 8 Go de RAM ou moins, une configuration encore présente sur de nombreux PC d’entrée de gamme.

Microsoft cite notamment le fonctionnement des Widgets. Sur les machines équipées de 8 Go de mémoire ou moins, ceux-ci ne se chargent désormais que lorsque l’utilisateur les ouvre. L’entreprise estime que cette modification libère plus de 200 Mo de mémoire pour les applications et les autres tâches.

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Ce changement illustre une approche plus ciblée de la gestion des ressources : éviter de maintenir inutilement certains composants en mémoire lorsque l’utilisateur ne les consulte pas. Sur les machines les plus modestes, quelques centaines de mégaoctets supplémentaires peuvent contribuer à limiter les ralentissements lorsque plusieurs applications sont ouvertes simultanément.

Microsoft a également revu plusieurs aspects de l’expérience Windows 11. Windows Update doit notamment être moins perturbant pendant l’utilisation du PC, tandis que la section des Widgets a été simplifiée.

Autre changement attendu : la barre des tâches peut désormais être repositionnée en haut ou sur les côtés de l’écran, en plus de sa position habituelle en bas. Cette possibilité offre davantage de liberté aux utilisateurs qui souhaitent adapter leur environnement de travail à leurs habitudes.

L’entreprise annonce également des améliorations de Windows Hello, avec une connexion plus rapide, ainsi qu’un appairage Bluetooth plus fiable. Microsoft indique notamment que la connexion des AirPods peut être jusqu’à 15 secondes plus rapide.

Ces évolutions ne transforment pas radicalement l’interface, mais elles ciblent des irritants quotidiens. Leur intérêt se mesurera surtout à l’usage, notamment pour les utilisateurs qui rencontrent régulièrement des lenteurs ou des difficultés de connexion.

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Une nouvelle recherche Windows attendue avant la fin de l’année

La prochaine étape concerne la recherche Windows. Microsoft prépare une nouvelle expérience destinée à être plus rapide et plus performante. Cette interface est actuellement disponible auprès des membres du programme Windows Insider. L’entreprise prévoit un déploiement plus large avant la fin de l’année 2026, sans préciser de date exacte ni détailler ici l’ensemble des nouveautés.

La recherche est devenue un élément central de Windows, puisqu’elle permet de retrouver des fichiers, des applications et différents contenus sans parcourir manuellement les menus. Une amélioration de sa vitesse et de sa pertinence pourrait donc avoir un effet sensible sur l’expérience quotidienne.

Reste à vérifier si ces optimisations se traduiront par des gains homogènes sur l’ensemble du parc Windows 11. Microsoft affiche une ambition claire : rendre son système plus réactif sans imposer aux utilisateurs de changer d’ordinateur. Les résultats dépendront néanmoins des configurations et devront être confirmés par des mesures indépendantes.