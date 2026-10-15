Withings modifie les conditions d’accès à ses données de santé pour les nouveaux utilisateurs. Depuis le 12 octobre 2026, les personnes qui créent un compte sur la plateforme peuvent avoir besoin d’un abonnement Withings+ pour transférer leurs mesures vers des applications tierces, notamment Apple Santé et les services de partage de données de santé de Google.

Publicité

Une évolution qui touche directement les utilisateurs souhaitant centraliser leurs informations médicales et leurs données de bien-être.

Le dossier complet Dossier Santé connectée et IA personnelle

La mesure concerne les nouveaux comptes, et pas uniquement les développeurs qui utilisent les API de Withings. Concrètement, une personne qui achète une balance connectée de la marque et souhaite synchroniser automatiquement son poids ou sa composition corporelle avec Apple Santé pourrait devoir souscrire un abonnement supplémentaire.

Les comptes créés avant le 12 octobre restent exemptés de cette nouvelle règle. Pour les nouveaux clients, en revanche, le coût du matériel ne suffit plus nécessairement à garantir un partage gratuit des données avec d’autres services.

Publicité

Depuis le 12 octobre, le partage des données peut être payant

Withings a intégré cette évolution à ses conditions d’accès aux API. La formule gratuite « Start for Free » impose désormais un abonnement Withings+ aux nouveaux comptes pour partager leurs données avec des applications tierces utilisant gratuitement la plateforme, y compris celles déjà disponibles.

La restriction ne se limite pas à une connexion directe entre deux applications. Selon les conditions décrites par Withings, passer par Apple Santé ou par l’écosystème de partage de données de santé de Google ne permet pas non plus de contourner cette exigence.

Certains utilisateurs auraient déjà constaté ce fonctionnement lors de la configuration de leur balance Body. Après avoir activé l’exportation des données vers Apple Santé dans l’application Withings, ils auraient été redirigés vers un écran proposant l’abonnement Withings+.

La distinction entre anciens et nouveaux comptes est donc essentielle. Les clients dont le compte a été créé avant le 12 octobre ne sont pas concernés par cette nouvelle obligation, tandis que les nouveaux utilisateurs doivent désormais vérifier les conditions applicables à leur configuration.

Publicité

Un abonnement supplémentaire pour centraliser ses données de santé

En France, Withings+ coûte actuellement 9,95 euros par mois ou 99,50 euros par an. Cette dépense supplémentaire peut peser dans le budget d’un utilisateur qui souhaite simplement regrouper les mesures de plusieurs appareils dans une seule application.

L’intérêt des produits Withings repose notamment sur leur capacité à collecter des données variées. Une balance connectée peut mesurer le poids et différents indicateurs de composition corporelle, tandis qu’une montre comme la ScanWatch 2 suit notamment l’activité, le sommeil et la fréquence cardiaque.

Pour les utilisateurs d’un iPhone et d’une Apple Watch, Apple Santé peut servir de point central pour rassembler ces informations. Le même besoin existe chez les personnes qui combinent des appareils de plusieurs fabricants et souhaitent retrouver leurs mesures dans un environnement commun.

L’évolution annoncée par Withings ne modifie pas nécessairement les capacités de mesure des appareils eux-mêmes. Elle ajoute en revanche une condition financière à l’utilisation de certaines fonctions de partage, ce qui peut changer le coût réel de l’écosystème pour les nouveaux clients.

Withings justifie son abonnement par les coûts de sa plateforme

Withings explique que les revenus issus des abonnements contribuent au financement de la validation clinique, des démarches réglementaires et de l’infrastructure nécessaire au fonctionnement de sa plateforme de santé. Cette justification s’inscrit dans une stratégie plus large de développement des services payants. La marque a déjà réservé certaines fonctions avancées à Withings+, notamment des capacités supplémentaires d’analyse liées au dispositif BeamO.

Publicité

Il existe toutefois une différence entre facturer des analyses approfondies ou des fonctionnalités supplémentaires et conditionner le transfert de mesures vers une autre application à un abonnement. Dans le premier cas, l’utilisateur paie pour un service additionnel ; dans le second, il peut devoir payer pour intégrer ses propres données à l’environnement numérique qu’il utilise déjà.

Cette distinction risque de susciter des critiques parmi les utilisateurs qui considèrent l’interopérabilité comme une fonction essentielle des appareils connectés. Le partage des données permet en effet de combiner des mesures provenant de plusieurs marques, sans dépendre d’une seule application.

Les anciens clients conservent leur accès, mais les nouveaux doivent anticiper le coût

Pour les utilisateurs déjà présents dans l’écosystème Withings avant le 12 octobre, la mesure ne change pas les conditions annoncées : leurs comptes restent exemptés de cette nouvelle obligation. Pour les nouveaux clients, la situation est différente. Avant d’acheter une balance ou une montre connectée Withings, il devient important de vérifier si le partage automatique des mesures avec Apple Santé ou un service compatible de Google nécessite Withings+ dans leur cas.

La marque prévoit une exception pour certains usages professionnels via son offre Enterprise, mais les conditions précises dépendent des cas d’utilisation concernés.

Cette évolution illustre une tension croissante dans le secteur des objets connectés : les fabricants peuvent vendre le matériel tout en monétisant les services logiciels et l’accès aux données. Pour les consommateurs qui utilisent plusieurs écosystèmes, le prix d’achat ne suffit donc pas toujours à connaître le coût total d’utilisation.

Avec cette nouvelle politique, Withings ne rend pas ses appareils moins capables de mesurer les paramètres de santé. La marque ajoute toutefois un obstacle financier au partage de certaines données pour les nouveaux utilisateurs. Un changement qui pourrait peser dans le choix d’une balance ou d’une montre connectée, particulièrement pour ceux qui veulent conserver leurs informations dans Apple Santé ou dans l’écosystème de Google sans multiplier les abonnements.