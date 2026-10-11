HMD semble vouloir élargir son catalogue au-delà des smartphones. Une nouvelle fuite évoque l’arrivée d’un appareil baptisé HMD Pocket Link, un petit hotspot 5G capable de transformer une connexion mobile en réseau Wi-Fi pour plusieurs appareils.

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L’appareil viserait notamment les voyageurs, télétravailleurs et utilisateurs qui ont besoin de partager une connexion 5G avec un ordinateur portable, une tablette ou plusieurs autres appareils lorsqu’aucun réseau Wi-Fi n’est disponible.

Un hotspot 5G qui tient dans la poche

Selon les informations partagées par le leaker @smashx_60 sur X, le HMD Pocket Link serait un routeur Wi-Fi mobile 5G utilisant une carte nano-SIM.

Son fonctionnement serait relativement classique : la connexion au réseau mobile serait ensuite partagée avec plusieurs appareils via Wi-Fi 5. L’intérêt réside surtout dans son format compact, qui permettrait de disposer d’un véritable petit réseau sans dépendre du partage de connexion d’un smartphone.

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HMD intégrerait également un petit écran LCD couleur de 1,77 pouce. Celui-ci afficherait les principales informations nécessaires à l’utilisation du hotspot : niveau du signal, autonomie restante, consommation de données et nombre d’appareils connectés.

Une puce Unisoc pensée pour l’efficacité

À l’intérieur, le Pocket Link utiliserait un Unisoc T157, une puce 5G octocœur déjà aperçue dans certains téléphones à fonctionnalités, comme les TCL T508N et Coolpad Y60 5G.

Il ne faudrait donc pas attendre des performances comparables à celles d’un smartphone haut de gamme. Pour un hotspot, le choix semble plutôt orienté vers une consommation énergétique maîtrisée et une connectivité 5G suffisante.

L’appareil disposerait d’une batterie de 3 000 mAh, rechargeable via USB-C. Cette capacité devrait permettre au Pocket Link de fonctionner de manière autonome sans avoir à maintenir un smartphone connecté en permanence.

Un mode « Save Data+ »

Le hotspot intégrerait également une fonction baptisée « Save Data+ ». Son nom laisse penser qu’il s’agit d’un mode destiné à réduire la consommation de données mobiles, mais les détails de son fonctionnement ne sont pas encore connus.

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Cette fonction pourrait être particulièrement intéressante pour les utilisateurs disposant de forfaits mobiles avec une enveloppe de données limitées lorsqu’ils voyagent à l’étranger. Pour l’instant, il est toutefois impossible de savoir précisément quelles restrictions ou optimisations elle appliquerait.

HMD élargit progressivement son catalogue

Le Pocket Link ne serait pas le seul nouvel accessoire envisagé par HMD. Des rumeurs précédentes évoquaient également le développement de batteries externes, dont au moins un modèle compatible avec la recharge sans fil Qi2.

L’entreprise semble donc progressivement chercher à construire un écosystème plus large autour de ses smartphones, plutôt que de se limiter aux téléphones.

Le Pocket Link pourrait constituer une première incursion intéressante dans les équipements réseau grand public, face à des acteurs déjà bien établis, comme Netgear, TP-Link ou aux solutions proposées directement par certains opérateurs.

Un accessoire intéressant pour les voyageurs

Sur le papier, le HMD Pocket Link répond à un besoin assez simple : disposer d’une connexion 5G partagée entre plusieurs appareils sans vider la batterie de son smartphone.

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Pour un voyageur équipé d’un ordinateur portable et d’une tablette, un télétravailleur ou simplement une personne confrontée régulièrement à des réseaux Wi-Fi peu fiables, ce type de produit peut avoir du sens.

Mais HMD n’a encore rien confirmé officiellement. Il faudra donc attendre une éventuelle annonce pour connaître le prix, l’autonomie réelle, le nombre maximal d’appareils connectables et surtout les marchés sur lesquels le Pocket Link sera commercialisé.