Un nouvel assistant IA personnel veut s’attaquer directement aux tâches du quotidien. Baptisé Tab, le service vient officiellement de sortir de sa phase de développement confidentielle avec une valorisation annoncée de 300 millions de dollars, sans que l’entreprise ne précise le montant exact des fonds levés.

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Tab rejoint une nouvelle génération d’assistants IA capables d’aller bien plus loin qu’un simple chatbot. Son ambition est de prendre en charge des tâches concrètes, comme commander des courses, trouver un cadeau, effectuer une réservation ou gérer des démarches que l’utilisateur repousse régulièrement.

Tab a été lancé par Brennan Erbz, Stafford Schlitt et Ammar Amdani, qui travaillent sur le produit depuis le début de l’année. Son fonctionnement repose sur une idée particulièrement simple : plutôt que d’ouvrir une application dédiée, l’utilisateur peut simplement envoyer un message à Tab.

Le service fonctionne via iMessageiMessage est le service de messagerie propriétaire d'Apple, intégré à l'app Messages sur iPhone, iPad et Mac, reconnaissable à ses bulles bleues et son chiffrement de bout en bout entre appareils Apple. Lire la fiche et WhatsAppWhatsApp est l'application de messagerie de Meta, chiffrée de bout en bout par défaut, utilisée par plus de 2 milliards de personnes dans le monde. Lire la fiche. Il suffit de lui écrire ce dont on a besoin, comme on le ferait avec une personne de confiance, puis l’assistant est censé effectuer directement la tâche demandée.

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Commander des courses ou chercher des cadeaux pour un anniversaire ne sont que quelques exemples. Tab veut également prendre en charge les factures, les réservations ou encore certains appels que l’utilisateur repousse.

Tab possède son propre numéro, ordinateur et portefeuille

C’est justement ce qui distingue Tab d’un assistant conversationnel classique. Selon son cofondateur, le service dispose de son propre numéro de téléphone, de son ordinateur et de son portefeuille. L’idée est donc de ne pas simplement expliquer à l’utilisateur comment accomplir une tâche. Tab est censé l’effectuer lui-même.

Cette approche illustre l’évolution actuelle des assistants IA grand public : après avoir appris à répondre aux questions, les modèles cherchent désormais à agir à la place de leurs utilisateurs.

Une course aux assistants IA personnels

Tab arrive dans un marché qui commence déjà à se remplir. Des services comme Instinct ou Meta MuseMeta Muse est l'agent IA personnel de Meta, annoncé le 8 septembre 2026 : il ne se contente pas de répondre, il agit à la place de l'utilisateur (e-mails, réservations, achats, négociations), sur une machine virtuelle dédiée et sécurisée. Lire la fiche cherchent eux aussi à transformer les assistants IA en agents capables d’interagir avec des services et d’accomplir des tâches réelles.

Pour Tab, la concurrence ne se jouera toutefois pas uniquement sur les démonstrations techniques.

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Ammar Amdani estime que la véritable question est de savoir si les utilisateurs seront prêts à laisser une IA entrer suffisamment profondément dans leur vie numérique. Un assistant capable de lire des e-mails, passer des appels ou effectuer des achats doit nécessairement bénéficier d’un niveau de confiance particulièrement élevé.

« La confiance est le produit »

C’est précisément autour de cette question que Tab cherche à construire son positionnement. L’entreprise affirme que les données des utilisateurs ne sont jamais utilisées pour entraîner des modèles d’IA. Elle indique également que la carte bancaire de l’utilisateur est conservée dans un coffre-fort auquel Tab lui-même n’a pas accès.

Autre principe mis en avant : aucune action irréversible ne doit être réalisée sans obtenir au préalable l’accord de l’utilisateur.

Cette philosophie est résumée par une formule particulièrement claire : les capacités techniques sont devenues une condition de base, tandis que la confiance constitue le véritable produit.

Un modèle qui pose de nouvelles questions

Cette approche pourrait devenir déterminante à mesure que les assistants gagnent en autonomie. Demander à une IA de rédiger un message est une chose. Lui permettre d’acheter quelque chose, d’appeler une personne ou d’accéder à des informations personnelles en est une autre.

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Le défi pour Tab sera donc de démontrer que son système peut être suffisamment autonome pour faire gagner du temps tout en restant suffisamment contrôlable pour que l’utilisateur conserve la main sur les décisions importantes.

L’entreprise affirme actuellement connaître une croissance principalement alimentée par le bouche-à-oreille et prépare déjà un nouveau produit.

Avec une valorisation de 300 millions de dollars avant même une commercialisation à grande échelle, Tab bénéficie en tout cas d’une certaine confiance de la part de ses investisseurs, parmi lesquels figurent SV Angel, Valar Ventures et American Spirit.

La bataille des assistants IA personnels ne fait probablement que commencer. Et Tab semble avoir compris une chose essentielle : plus une IA est capable d’agir dans notre vie, plus la confiance devient importante que ses performances brutes.