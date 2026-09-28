Une application Mac gagnant en autonomie pour exécuter des tâches à votre place.

Meta commence à préparer le déploiement des prochaines fonctions de Muse, son assistant IA. L’entreprise permet désormais aux utilisateurs de demander à rejoindre son programme d’accès anticipé afin de tester les nouveautés avant leur lancement général.

La procédure est particulièrement simple : il suffit de demander directement à Muse de transmettre son intérêt à l’équipe chargée du programme. Meta a notamment partagé la commande : « Can you let the Muse team know I want to be part of the Muse early access program ? ».

Contrairement aux tests A/B distribués aléatoirement à certains utilisateurs, Meta cherche ici à recruter volontairement des utilisateurs particulièrement intéressés par l’intelligence artificielle. Ces testeurs pourront fournir des retours avant le déploiement plus large des nouvelles fonctions.

Et, Meta prépare plusieurs évolutions importantes présentées lors de Connect 2026.

Muse doit notamment recevoir un avatar numérique avec lequel il sera possible de discuter en vidéo, davantage de partenariats liés au shopping et de nouveaux connecteurs avec des services tiers.

L’application Muse pour Mac doit également devenir plus autonome. Meta prévoit de lui permettre d’interagir avec l’ordinateur et d’effectuer directement certaines tâches, rapprochant ainsi Muse des agents capables d’utiliser une interface informatique à la place de l’utilisateur.

Enfin, l’assistant doit être intégré aux lunettes IA de Meta. Il sera alors possible de l’activer à la voix puis de lui donner directement des instructions.

Meta n’a pas précisé quand les premiers utilisateurs sélectionnés pourront accéder à ces nouveautés. Les personnes intéressées peuvent néanmoins désormais s’inscrire directement depuis Muse.