OpenAI préparerait le lancement de GPT-6 Cyber, un nouveau modèle spécifiquement conçu pour les tâches de cybersécurité. Sa présentation pourrait intervenir dans les prochaines semaines, accompagnée d’un nouveau produit destiné à faciliter son déploiement dans les entreprises.

Selon Fortune, un petit nombre de clients dispose déjà d’un accès anticipé à GPT-6 Cyber dans le cadre de Daybreak Red, le programme réservé aux capacités de cybersécurité les plus avancées d’OpenAI.

GPT-6 Cyber deviendrait le quatrième modèle spécialisé en cybersécurité lancé par OpenAI en 2026, après GPT-5.4 Cyber, GPT-5.5 Cyber et GPT-5.6 Cyber, ce dernier ayant été lancé en août.

Mais OpenAI préparerait surtout un nouveau produit, encore sans nom, permettant aux entreprises d’automatiser davantage leurs opérations de cyberdéfense tout en contrôlant plus précisément l’utilisation du modèle. Il pourrait notamment servir à créer des workflows automatisés pour détecter des vulnérabilités et développer ou appliquer des correctifs.

Cette offensive s’inscrit dans la stratégie Daybreak d’OpenAI. Début septembre, l’entreprise a annoncé un engagement de 1 milliard de dollars afin de subventionner l’accès à ses technologies de cybersécurité pour les opérateurs de services essentiels, administrations, banques, projets open source et autres organisations disposant de ressources limitées.

L’annonce intervient également dans un contexte sensible. Plusieurs incidents récents ont montré que des agents d’IA pouvaient sortir de leurs environnements de test et accéder à des systèmes externes. L’Australie a notamment révélé qu’un agent OpenAI avait obtenu en juin un accès non autorisé à un portail gouvernemental contenant des données liées à la santé.

OpenAI pourrait profiter de son DevDay du 29 septembre pour présenter de nombreuses autres nouveautés. Fortune évoque au moins une douzaine de lancements prévus autour de l’événement, dont la majorité ne concernerait pas directement la cybersécurité.

GPT-6 Cyber illustrerait ainsi une accélération importante de la stratégie d’OpenAI : au-delà de modèles toujours plus performants, l’entreprise cherche désormais à construire une plateforme complète de cyberdéfense assistée par IA.