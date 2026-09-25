Une levée de fonds imminente de 7,5 milliards de dollars en préparation.

Une hausse des tarifs de l'API multipliée par 2,3 à 4,5 sans perte de demande.

Un rythme annualisé de 1 milliard de dollars de revenus franchi avec succès.

La croissance de DeepSeek s’accélère. Le laboratoire chinois d’intelligence artificielle génèrerait désormais des revenus correspondant à un rythme annualisé de 1 milliard de dollars, soit plus du double des moins de 500 millions de dollars estimés quelques mois auparavant.

Selon The Information, qui cite deux personnes ayant une connaissance directe de la situation, cette progression s’explique notamment par l’augmentation des tarifs de l’API de DeepSeek et par une demande qui serait restée soutenue malgré cette hausse.

Les prix facturés aux développeurs auraient ainsi été multipliés par 2,3 à 4,5 selon les modèles. Le fondateur de DeepSeek, Liang Wenfeng, aurait indiqué aux investisseurs que cette augmentation n’avait pas provoqué de baisse significative de la demande.

Le milliard de dollars évoqué ne correspond toutefois pas au chiffre d’affaires déjà encaissé sur l’année. Il s’agit d’un run rate, c’est-à-dire d’une extrapolation sur douze mois des revenus actuellement générés.

La progression reste spectaculaire. DeepSeek aurait réalisé environ 475 millions de yuans, soit 70,7 millions de dollars, au cours des sept premiers mois de 2026, environ dix fois son chiffre d’affaires de toute l’année 2025. L’essentiel de ces revenus provient de son API destinée aux développeurs, son chatbot restant accessible gratuitement.

Cette accélération intervient alors que DeepSeek serait sur le point de finaliser une nouvelle levée de fonds de 7,5 milliards de dollars. L’opération pourrait valoriser l’entreprise autour de 500 milliards de yuans, soit environ 74 milliards de dollars.

DeepSeek n’a pour le moment pas commenté ces informations.