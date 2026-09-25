Quelques jours après avoir confirmé l’existence de son laboratoire de biologie expérimentale dans la baie de San Francisco, Anthropic revendique déjà un premier résultat notable. L’entreprise affirme que Claude a joué un rôle central dans l’identification d’un système enzymatique jusqu’ici inconnu, présent dans l’ADN de bactériophages et présentant certaines propriétés rappelant CRISPR.

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La portée scientifique réelle de cette découverte devra encore être évaluée et reproduite par des chercheurs indépendants. Mais l’expérience est surtout révélatrice d’une ambition beaucoup plus large : faire passer les grands modèles d’IA du statut d’assistants capables d’analyser la littérature scientifique à celui d’agents participant directement au processus de recherche.

Claude aurait identifié un système enzymatique aux propriétés proches de CRISPR

Selon Anthropic, le système découvert se trouve dans le matériel génétique de bactériophages, des virus qui infectent les bactéries. Les chercheurs de l’entreprise expliquent que les enzymes concernées peuvent réaliser différentes opérations sur l’ADN, avec certaines caractéristiques évoquant les mécanismes observés dans les systèmes CRISPR.

La comparaison mérite toutefois d’être maniée avec précaution. CRISPR désigne à l’origine un mécanisme de défense utilisé par certaines bactéries contre les virus, dont différentes variantes ont ensuite été transformées en outils permettant aux chercheurs de modifier précisément du matériel génétique.

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Anthropic ne prétend pas avoir découvert un nouveau CRISPR au sens strict. L’entreprise parle plutôt d’un système possédant des propriétés « rappelant » celui-ci, notamment dans sa capacité à effectuer certaines opérations sur l’ADN.

Sa nouveauté scientifique devra également être évaluée par la communauté. Dario Amodei, CEO d’Anthropic, reconnaît lui-même que les travaux reposent sur de nombreuses recherches antérieures et qu’une équipe de Stanford avait déjà identifié un système présentant certaines similarités.

La découverte doit donc être considérée comme un résultat annoncé par Anthropic plutôt que comme une avancée définitivement établie. Des travaux indépendants devront déterminer ce qui distingue réellement ce système, son fonctionnement biologique et son éventuel intérêt pour la recherche.

21 heures, 950 agents et 210 millions de tokens

L’aspect le plus spectaculaire de l’expérience réside peut-être moins dans le système enzymatique lui-même que dans la manière dont Anthropic affirme l’avoir identifié. Dario Amodei indique que la découverte a été réalisée « principalement, mais pas entièrement, par Claude ».

L’entreprise explique avoir mobilisé environ 950 agents IA, qui ont travaillé pendant 21 heures et consommé quelque 210 millions de tokens. L’objectif était notamment d’explorer une quantité importante de données et d’identifier des pistes suffisamment intéressantes pour être étudiées expérimentalement.

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Cette approche montre comment les systèmes multi-agents peuvent modifier certains travaux de recherche. Plutôt que de confier une question unique à un modèle, des centaines d’instances peuvent explorer simultanément différentes hypothèses, confronter des informations et sélectionner les pistes considérées comme les plus prometteuses.

Cependant, le chiffre de 21 heures ne signifie pas qu’une découverte scientifique complète a été réalisée en moins d’une journée. Claude intervient dans un processus qui s’appuie sur des connaissances existantes, des données produites auparavant et, surtout, sur une validation expérimentale menée ensuite par des chercheurs humains.

La distinction est essentielle. Le système d’IA peut accélérer la recherche de candidats ou d’hypothèses dans un espace considérable, mais la valeur scientifique du résultat dépend toujours de sa vérification expérimentale et, à terme, de sa reproduction par d’autres équipes.

Le laboratoire d’Anthropic reste exploité par des chercheurs humains

Anthropic avait confirmé quelques jours auparavant exploiter depuis le printemps un laboratoire de biologie expérimentale dans la baie de San Francisco. L’entreprise dispose ainsi d’une infrastructure permettant de confronter certaines hypothèses produites avec l’aide de ses modèles à des expériences physiques.

Pour le moment, Claude ne contrôle pas directement les équipements du laboratoire. Anthropic précise que toutes les manipulations physiques sont réalisées par des scientifiques humains et que ses travaux sont limités aux niveaux de biosécurité inférieurs BSL-1 et BSL-2. L’entreprise affirme également ne pas manipuler d’agents pathogènes capables d’infecter l’être humain.

Cette séparation entre raisonnement numérique et expérimentation physique constitue une limite importante du système actuel. Claude peut contribuer à l’analyse et à la formulation d’hypothèses, mais la partie expérimentale reste entre les mains des chercheurs.

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Toutefois, Dario Amodei n’exclut pas qu’une IA puisse un jour piloter directement certains instruments scientifiques, à condition que des mécanismes de sécurité appropriés soient mis en place. Anthropic insiste néanmoins sur le fait que ce n’est pas le fonctionnement actuel de son laboratoire.

Cette perspective ouvre une étape supplémentaire : celle d’une boucle scientifique où une IA pourrait formuler une hypothèse, proposer une expérience, observer les résultats puis ajuster automatiquement la prochaine expérimentation. Techniquement séduisante, cette automatisation poserait aussi des questions importantes de contrôle, de validation et de sécurité.

De l’assistant scientifique à l’agent de recherche

L’expérience d’Anthropic illustre une évolution déjà engagée dans plusieurs domaines scientifiques. Les modèles d’intelligence artificielle ne sont plus uniquement utilisés pour résumer des articles ou générer du code : ils interviennent progressivement dans la recherche de molécules, la compréhension des protéines et la conception de nouvelles structures biologiques.

Les travaux autour d’AlphaFold ont notamment montré depuis plusieurs années l’intérêt de l’IA pour l’étude des structures protéiques. D’autres équipes universitaires utilisent désormais des modèles pour travailler sur des enzymes ou explorer de nouvelles approches autour de l’édition génétique.

Anthropic s’inscrit donc dans un mouvement beaucoup plus large. Sa particularité réside surtout dans l’association d’un modèle généraliste comme Claude, d’une architecture utilisant de nombreux agents et d’un laboratoire physique interne capable de tester les pistes issues du travail numérique. Cette combinaison pourrait considérablement réduire le temps consacré à certaines phases exploratoires. Face à un immense ensemble de données biologiques, des agents peuvent examiner beaucoup plus rapidement des candidats et orienter les chercheurs vers un nombre réduit d’hypothèses à vérifier.

Mais la rapidité ne doit pas être confondue avec la découverte scientifique elle-même. Plus les modèles génèrent de pistes, plus la qualité des mécanismes de validation devient importante. Une hypothèse convaincante produite par une IA reste une hypothèse jusqu’à ce que l’expérimentation et la reproduction indépendante viennent l’étayer.

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Une avancée qui remet aussi la sécurité biologique au premier plan

L’annonce intervient dans un contexte particulier pour Anthropic. Dario Amodei insiste régulièrement sur les bénéfices potentiels de l’intelligence artificielle pour la médecine et la recherche scientifique, tout en présentant les capacités biologiques avancées des modèles comme un domaine nécessitant des mesures de sécurité renforcées.

La création d’un laboratoire interne matérialise cette tension. Les mêmes capacités permettant à une IA d’accélérer la découverte de mécanismes biologiques intéressants peuvent également soulever des questions lorsque les systèmes deviennent suffisamment autonomes pour raisonner sur des expériences complexes.

Anthropic semble pour l’instant conserver une frontière claire entre le travail informatique de Claude et les manipulations physiques réalisées par les scientifiques. Cette organisation permet de maintenir une supervision humaine directe au moment où les hypothèses numériques deviennent des expériences réelles.

À plus long terme, la question dépassera probablement le seul cas d’Anthropic. Si les modèles deviennent réellement capables d’accélérer certaines étapes de la recherche biologique, laboratoires universitaires, entreprises pharmaceutiques et sociétés d’IA devront déterminer quelles tâches peuvent être automatisées et lesquelles nécessitent une validation humaine systématique.

Le résultat scientifique reste à confirmer, mais la méthode mérite déjà l’attention

Il est encore trop tôt pour savoir si le système enzymatique identifié par Anthropic deviendra une découverte importante en biologie. La proximité avec des travaux précédents, son degré réel de nouveauté et ses applications éventuelles devront être examinés par la communauté scientifique.

L’expérience fournit néanmoins un aperçu concret de ce que pourrait devenir la recherche assistée par des agents IA. Claude n’a pas simplement répondu à une question ou résumé des publications : selon Anthropic, plusieurs centaines d’agents ont exploré un problème scientifique avant que des chercheurs ne confrontent certaines de leurs conclusions au monde physique.

Cette boucle entre calcul et expérimentation pourrait être bien plus importante que la découverte annoncée cette semaine. Les laboratoires d’IA cherchent depuis longtemps à construire des systèmes capables de raisonner sur la science ; ils commencent désormais à leur donner des moyens de tester leurs hypothèses.

Si le résultat d’Anthropic résiste à l’examen scientifique, l’histoire ne sera donc pas seulement celle d’un nouveau système enzymatique. Elle pourrait surtout marquer l’un des premiers exemples d’un changement plus profond : celui où l’IA ne se contente plus de lire la littérature scientifique, mais commence à participer activement à la fabrication de nouvelles connaissances.