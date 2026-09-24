Anthropic ne veut plus limiter ses ambitions scientifiques aux simulations et aux modèles informatiques. L’entreprise a confirmé avoir installé un laboratoire dans la baie de San Francisco, un laboratoire permettant de mener de véritables expériences biologiques, sans toutefois préciser exactement quels travaux y seront réalisés.

Cette discrétion est d’autant plus notable que les sciences de la vie occupent désormais une place importante dans les investissements et les recrutements d’Anthropic. L’entreprise assure que ce laboratoire n’est pas spécifiquement consacré à la découverte de médicaments, mais son arrivée marque une étape importante : faire sortir l’IA scientifique de l’écran pour confronter ses hypothèses à la réalité expérimentale.

Un laboratoire physique dont Anthropic garde encore la mission secrète

L’existence du laboratoire a été confirmée à Reuters par Eric Kauderer-Abrams, responsable des sciences de la vie chez Anthropic. L’entreprise fournit cependant très peu d’informations sur cette installation. Sa taille, sa date d’ouverture, le nombre de personnes qui y travaillent et même son niveau de biosécurité n’ont pas été communiqués. Ce dernier élément aurait pourtant permis de mieux comprendre la nature des expériences que le laboratoire est techniquement capable de réaliser.

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Anthropic a simplement indiqué qu’il ne s’agissait « pas spécifiquement » d’un laboratoire destiné à la découverte de médicaments, sans préciser quelle serait alors sa mission principale. Le choix d’un laboratoire expérimental est néanmoins significatif. Contrairement à un environnement consacré uniquement à la modélisation informatique, ce type de laboratoire permet de manipuler des échantillons et de réaliser des expériences biologiques physiques.

Pour Anthropic, cette étape répond à une limite fondamentale de l’IA appliquée aux sciences : un modèle peut proposer une hypothèse ou analyser des données, mais la biologie finit toujours par devoir être confrontée à une expérience réelle.

« Pour faire de la biologie, le test final reste, et restera encore pendant un certain temps, le travail dans un véritable laboratoire », explique Eric Kauderer-Abrams.

Des machines capables de réaliser elles-mêmes les expériences ?

L’une des questions les plus intéressantes concerne naturellement le degré d’automatisation qu’Anthropic envisage pour cette infrastructure. Interrogé sur la possibilité de voir des machines prendre directement en charge certaines manipulations expérimentales, Kauderer-Abrams estime que l’entreprise n’en est encore qu’aux « toutes premières étapes ».

Anthropic ne confirme donc pas que Claude contrôle actuellement des équipements de laboratoire de manière autonome. La direction suivie par l’industrie rend toutefois cette question difficile à éviter. Un agent scientifique peut déjà analyser une littérature importante, proposer des expériences, exploiter des résultats et ajuster un raisonnement. Connecter cette boucle à des équipements physiques créerait une chaîne beaucoup plus automatisée entre hypothèse et validation.

Le laboratoire interne pourrait également permettre à Anthropic d’évaluer plus précisément les capacités de ses propres systèmes. Une simulation ou un benchmark mesure ce qu’un modèle semble savoir. Une expérience physique permet de vérifier si ses recommandations produisent réellement le résultat attendu dans les conditions imparfaites d’un laboratoire.

Anthropic continue d’ailleurs d’externaliser une partie de ses travaux biologiques auprès de partenaires. Le nouveau laboratoire vient donc compléter cette organisation plutôt que remplacer les collaborations existantes.

Les sciences de la vie deviennent un investissement majeur pour Anthropic

Cette installation ne constitue pas une initiative isolée. Les sciences de la vie figurent désormais parmi les activités les plus importantes d’Anthropic en matière d’effectifs et de dépenses. L’entreprise recrute notamment des profils beaucoup plus proches du fonctionnement d’un laboratoire traditionnel, dont un responsable des achats et un spécialiste en biochimie.

En avril, Anthropic a également acquis Coefficient Bio, une startup de moins de dix salariés, dans une transaction évaluée à environ 400 millions de dollars en actions. Le même mois, Vas Narasimhan, CEO de Novartis, a rejoint le conseil du Long-Term Benefit Trust d’Anthropic.

L’entreprise a ensuite lancé Claude Science en juin, un outil conçu spécifiquement pour la recherche scientifique et les environnements de laboratoire plutôt que pour une utilisation conversationnelle généraliste. L’intérêt commercial commence également à se matérialiser. Genentech et Bristol Myers Squibb utilisent déjà les technologies d’Anthropic, tandis que Novo Nordisk a accepté de tester Claude Science quelques jours avant la révélation de l’existence du laboratoire.

Mis bout à bout, ces investissements dessinent une stratégie beaucoup plus ambitieuse qu’une simple déclinaison de Claude destinée aux chercheurs.

Anthropic construit progressivement une présence allant du modèle d’IA jusqu’au travail expérimental, en passant par les logiciels scientifiques, les compétences biologiques internes et les partenariats avec l’industrie pharmaceutique.

Le laboratoire pourrait devenir une boucle de validation pour Claude

La création d’un laboratoire expérimental prend surtout son sens lorsque l’on considère la manière dont les agents scientifiques pourraient évoluer. Un modèle peut aujourd’hui analyser des publications, comparer des résultats et suggérer un protocole. Mais tant qu’une équipe humaine doit entièrement reprendre le processus pour réaliser l’expérience puis retransmettre les résultats à l’IA, la boucle reste fragmentée.

Disposer de sa propre infrastructure permet potentiellement à Anthropic de raccourcir cette boucle. Une hypothèse produite par Claude pourrait être examinée, transformée en protocole expérimental, testée dans le monde physique puis réintroduite sous forme de résultats dans le système. Le modèle pourrait alors analyser ce qui a fonctionné ou échoué et proposer une nouvelle direction.

Anthropic n’a pas déclaré que son laboratoire fonctionne aujourd’hui de cette manière, et l’automatisation évoquée par Kauderer-Abrams reste à un stade précoce. Mais la logique générale explique pourquoi une entreprise spécialisée dans les modèles d’IA peut avoir besoin d’un laboratoire physique.

L’objectif ne serait alors pas uniquement de faire de la recherche biologique. Il serait aussi de mesurer ce que l’IA est réellement capable de produire lorsqu’elle rencontre les contraintes du monde réel. Cette différence est essentielle. Un modèle capable de réussir un benchmark scientifique n’est pas nécessairement capable de proposer une expérience reproductible, robuste et utile à un chercheur.

Une ambition scientifique qui rencontre directement les questions de biosécurité

Cependant, cette évolution comporte une tension particulière dans le cas d’Anthropic. L’entreprise étudie depuis plusieurs années les capacités biologiques potentiellement dangereuses de ses propres modèles. Elle a notamment analysé les scénarios dans lesquels des systèmes d’IA pourraient faciliter des travaux biologiques à double usage.

Anthropic se retrouve donc simultanément à chercher comment augmenter l’utilité de Claude pour les sciences de la vie et comment empêcher certaines de ces capacités d’être utilisées à mauvais escient.

Interrogé sur cette tension, Eric Kauderer-Abrams explique qu’Anthropic doit constamment trouver un équilibre et que le déploiement de ses technologies est géré avec précaution afin de réduire les risques. La présence d’un laboratoire physique rend cette problématique plus concrète. Il existe une différence importante entre demander à un modèle de raisonner sur une expérience et lui permettre de participer à une infrastructure capable d’exécuter des opérations dans le monde réel. Plus la boucle entre raisonnement et expérimentation se raccourcit, plus les mécanismes de contrôle doivent accompagner l’autonomie du système.

L’absence d’informations sur le niveau de biosécurité ou la nature précise des travaux du laboratoire empêche pour l’instant de déterminer quelles expériences Anthropic prévoit réellement d’y mener. Son existence ne signifie donc pas, à elle seule, que Claude dispose d’un accès autonome à des manipulations biologiques sensibles.

Après le code et les agents, l’IA veut désormais agir dans le laboratoire

Le laboratoire d’Anthropic illustre finalement une transformation beaucoup plus large de l’intelligence artificielle. Les premiers modèles génératifs produisaient essentiellement du texte. Les agents ont ensuite commencé à utiliser des outils, manipuler des fichiers et exécuter du code. Avec les sciences expérimentales, une nouvelle frontière apparaît : celle où les actions d’un modèle peuvent être testées directement dans le monde physique.

La biologie constitue un terrain particulièrement important parce que la simulation possède des limites difficiles à contourner. Même une hypothèse extrêmement convaincante doit finalement être confrontée à la matière, aux organismes et aux multiples variables d’une expérience réelle.

C’est précisément ce qu’Anthropic semble vouloir explorer. Mais, cette évolution rapproche également l’entreprise du problème qu’elle documente elle-même depuis plusieurs années : plus les modèles deviennent compétents en biologie et plus ils peuvent agir concrètement, plus leur potentiel scientifique et leurs risques progressent ensemble.

Le laboratoire expérimental d’Anthropic matérialise ainsi les deux faces d’une même ambition : pour découvrir jusqu’où une IA peut réellement aider la science, il faut finir par lui confronter le monde physique — et c’est précisément à cet endroit que les garde-fous cessent d’être théoriques.