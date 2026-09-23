À peine quelques semaines après avoir levé 3 milliards d’euros, Mistral AI poursuit ses emplettes. La pépite française de l’intelligence artificielle vient de racheter Pimento, une startup parisienne spécialisée dans la génération de contenus publicitaires par IA. Mais, Mistral semble beaucoup plus intéressé par ses talents que par son activité publicitaire.

L’équipe de Pimento doit rejoindre les équipes produit et ingénierie de Mistral afin de travailler sur Vibe, le nouvel assistant conversationnel du groupe anciennement connu sous le nom Le Chat.

Il s’agit de la troisième opération de croissance externe de Mistral en 2026, après Koyeb et Emmi AI. Et chacune renforce une composante différente de sa stratégie : infrastructure, IA industrielle et désormais expérience utilisateur.

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Le montant exact du rachat reste toutefois incertain. Mistral évoque seulement « plusieurs millions d’euros ».

Pimento va travailler sur Vibe

L’objectif de Mistral apparaît en revanche beaucoup plus clairement. Les salariés de Pimento vont rejoindre ses équipes produit et ingénierie pour travailler sur Vibe. Florent Facq, cofondateur de Pimento, indique notamment que son équipe contribuera à améliorer l’expérience utilisateur de l’assistant.

Une source proche de l’opération citée par L’Informé affirme également que Mistral s’intéresse davantage aux compétences techniques des développeurs de Pimento qu’à son portefeuille de clients.

L’opération ressemble donc fortement à un acqui-hire : une acquisition principalement destinée à intégrer rapidement une équipe et ses compétences.

Pimento transforme les briefs publicitaires en contenus

Pimento n’est pourtant pas une entreprise dépourvue d’activité commerciale. La startup indique travailler avec plus de 180 marques. Sa plateforme exploite l’intelligence artificielle générative pour transformer des briefs marketing, des identités de marque et différentes données de campagne en visuels publicitaires et animations courtes destinés notamment aux réseaux sociaux.

Cette spécialisation donne justement à son équipe une expérience intéressante pour Mistral. Créer une interface capable de transformer une intention exprimée en langage naturel en contenu exploitable est également au cœur des assistants IA modernes.

L’expérience accumulée autour des workflows créatifs, de la génération multimodale et des interfaces destinées à des utilisateurs non techniques pourrait donc être directement réutilisée dans Vibe.

Pimento avait commencé avec les moodboards

La startup n’a pourtant pas toujours été spécialisée dans la publicité. Florent Facq et Tomás Yany, ancien chercheur en intelligence artificielle chez Apple, ont fondé Pimento en octobre 2022. Le produit était initialement conçu comme un outil de moodboarding destiné aux équipes créatives. Pimento a ensuite progressivement évolué vers la génération de contenus marketing et publicitaires.

En décembre 2023, la startup avait levé 3 millions d’euros en seed, lors d’un tour mené par Partech et Cygni Capital. Plusieurs figures françaises de l’intelligence artificielle avaient également investi, dont Julien Chaumond, cofondateur de Hugging Face, et Stanislas Polu, cofondateur de Dust.

Quel avenir pour la plateforme Pimento ?

Le rachat laisse cependant une question importante sans réponse. Que va devenir le produit Pimento ? Ni Mistral ni Pimento n’ont pour le moment expliqué si la plateforme publicitaire continuera à fonctionner indépendamment. La question concerne directement les quelque 180 marques que Pimento revendique comme clientes.

Une intégration progressive de certaines technologies dans Vibe est possible, tout comme le maintien temporaire du service existant. Mais l’accent mis par les deux entreprises sur le transfert de l’équipe vers Mistral suggère que le véritable actif stratégique de l’opération est humain.

Le futur de l’activité publicitaire reste donc à clarifier.

Mistral vient de lever 3 milliards d’euros

L’acquisition intervient surtout dans un contexte financier très différent de celui des premières années de Mistral AI. Le 8 septembre, l’entreprise française a annoncé une levée de fonds de série D de 3 milliards d’euros, portant sa valorisation post-money au-delà de 21 milliards d’euros. Samsung Electronics a mené l’opération, accompagné notamment du Scaleup Europe Fund géré par EQT et de PSG Equity.

Mistral présente ce financement comme la plus importante levée de fonds en capital jamais réalisée par une entreprise technologique européenne. Cette nouvelle puissance financière donne au groupe beaucoup plus de latitude pour accélérer son développement par acquisitions. Et Pimento constitue déjà sa troisième opération de l’année.

Trois acquisitions, trois briques différentes

La stratégie suivie depuis le début de 2026 commence à se dessiner. En février, Mistral a réalisé sa première acquisition en acceptant de racheter Koyeb, une plateforme cloud serverless parisienne. L’objectif était alors principalement de renforcer Mistral Compute et les infrastructures permettant à l’entreprise de proposer davantage de services autour de ses propres modèles.

En mai, Mistral s’est ensuite rapproché d’Emmi AI, une entreprise autrichienne spécialisée dans les modèles de simulation physique pour l’ingénierie industrielle. Plus de 30 personnes ont alors rejoint les équipes scientifiques et d’IA appliquée de Mistral.

Avec Pimento, le groupe cible cette fois une autre extrémité de sa chaîne de valeur : l’expérience utilisateur de son assistant grand public. Infrastructure avec Koyeb, IA scientifique et industrielle avec Emmi AI, et produit grand public avec Pimento.

Les trois opérations dessinent une entreprise qui cherche progressivement à maîtriser beaucoup plus que la seule conception de grands modèles de langage.

Vibe devient un enjeu stratégique pour Mistral

L’arrivée de l’équipe Pimento montre surtout l’importance prise par Vibe dans la stratégie de Mistral. L’entreprise française ne peut plus uniquement se mesurer à OpenAI, Google ou Anthropic sur les performances brutes de ses modèles. Pour toucher le grand public, elle doit également rivaliser sur la qualité de l’expérience utilisateur.

ChatGPT et Gemini sont désormais des produits complets intégrant recherche, génération d’images, fichiers, mémoire, voix, agents et de nombreuses connexions avec des services externes.

Disposer d’un excellent modèle ne suffit donc plus. L’interface, la simplicité des workflows, la multimodalité et la capacité à transformer rapidement une demande en résultat exploitable deviennent tout aussi importantes. C’est précisément sur ce terrain que l’expérience de Pimento peut devenir intéressante.

Mistral commence à utiliser son nouveau trésor de guerre

Le montant de l’acquisition reste relativement modeste au regard des 3 milliards d’euros que Mistral vient de lever. Mais l’opération pourrait être révélatrice de la prochaine phase de croissance de l’entreprise.

Mistral dispose désormais des ressources nécessaires pour compléter rapidement ses équipes et ses technologies en rachetant des startups spécialisées plutôt qu’en reconstruisant systématiquement chaque composant en interne. Pimento pourrait ainsi être moins une acquisition isolée que le début d’une stratégie beaucoup plus active de consolidation autour de Mistral.

Pour cette troisième opération de 2026, le message est en tout cas clair : Mistral veut désormais renforcer le produit qui place directement son IA entre les mains des utilisateurs.

Et dans la bataille contre ChatGPT et Gemini, l’expérience utilisateur pourrait compter presque autant que le modèle lui-même.