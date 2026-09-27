SpaceX affine sa stratégie pour transformer Starlink en véritable réseau mobile. Lors de la conférence Goldman Sachs Communacopia + Technology, son directeur financier Bret Johnsen a indiqué que l’entreprise visait désormais le premier semestre 2028 pour lancer un service mobile par satellite présenté comme offrant une qualité proche de la 5G.

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Le projet reste encore en construction, mais l’ambition est claire : ne plus se contenter d’aider les opérateurs à couvrir les zones blanches. SpaceX veut potentiellement devenir lui-même un acteur de la téléphonie mobile, avec un service combinant satellites, fréquences dédiées et, si nécessaire, infrastructure terrestre.

Un lancement désormais visé pour le premier semestre 2028

Le calendrier a légèrement glissé. SpaceX évoquait auparavant une arrivée possible vers la fin de 2027. Bret Johnsen parle désormais d’une activation commerciale au premier semestre 2028, après le déploiement d’une nouvelle génération de satellites Starlink V3 tout au long de 2027.

Ces satellites doivent être lancés grâce à Starship et offrir des capacités nettement supérieures aux infrastructures actuellement utilisées pour le direct-to-device. L’objectif est de dépasser les services satellitaires actuels, encore largement centrés sur la messagerie, les communications d’urgence ou des débits limités.

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SpaceX parle d’un service « qualité 5G », une formulation qui reste pour l’instant très large. Elle ne signifie pas nécessairement qu’une connexion satellite offrira partout les mêmes performances qu’un réseau 5G terrestre dense, mais plutôt que l’entreprise veut se rapprocher d’une expérience mobile classique sur smartphone.

La promesse la plus différenciante serait ailleurs : réduire fortement les zones sans couverture et rendre l’itinérance internationale beaucoup plus transparente.

SpaceX dispose déjà d’un élément crucial : du spectre

L’entreprise ne part pas complètement de zéro. SpaceX possède désormais des fréquences mid-band acquises auprès d’EchoStar, ainsi que les autorisations réglementaires permettant de les utiliser pour des services directs depuis l’espace et, dans certains cas, pour des réseaux terrestres.

Cette situation lui donne plusieurs options. SpaceX pourrait développer un réseau principalement satellitaire, ajouter certaines infrastructures terrestres là où cela devient nécessaire ou encore travailler avec des opérateurs existants pour compléter sa couverture. Bret Johnsen a clairement indiqué que l’entreprise n’avait pas encore arrêté un modèle unique.

Cette flexibilité est importante, car construire un réseau mobile complet uniquement depuis l’espace reste extrêmement complexe. Les contraintes de capacité, de densité d’utilisateurs, de latence et de disponibilité du spectre deviennent beaucoup plus importantes dans les grandes zones urbaines.

Le scénario le plus réaliste pourrait donc être celui d’un réseau hybride, utilisant les satellites comme couche de couverture globale et des installations terrestres pour absorber une partie du trafic.

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Une stratégie beaucoup plus ambitieuse que les accords actuels avec les opérateurs

Jusqu’ici, le direct-to-device de Starlink s’est surtout développé au travers de partenariats avec des opérateurs mobiles. La prochaine étape pourrait être très différente. SpaceX souhaite manifestement capter une part plus importante de la valeur créée par son infrastructure satellitaire, plutôt que de rester uniquement fournisseur de capacité pour des entreprises comme T-Mobile ou d’autres opérateurs à travers le monde.

Le problème est que AT&T, T-Mobile et Verizon ne semblent pas pressés de faciliter cette évolution.

Selon les déclarations rapportées, les trois grands opérateurs américains auraient refusé à plusieurs reprises de signer un accord MVNO avec SpaceX. Un tel accord permettrait à Starlink d’utiliser leurs réseaux terrestres lorsque la couverture satellite n’est pas adaptée, comme le font de nombreux opérateurs virtuels. Sans cette coopération, SpaceX devra soit convaincre un partenaire alternatif, soit construire lui-même une partie de l’infrastructure nécessaire.

SpaceX attaque frontalement les opérateurs historiques

Bret Johnsen n’a pas caché sa frustration face à l’attitude des grands opérateurs américains. Le dirigeant estime que le marché mobile a peu évolué depuis des années et que Starlink peut proposer quelque chose de fondamentalement différent : un réseau avec beaucoup moins de zones blanches et une forme d’itinérance mondiale intégrée. Le discours est offensif, mais il reflète aussi un rapport de force.

AT&T, T-Mobile et Verizon disposent d’un avantage colossal en fréquences, en tours cellulaires, en clientèle et en infrastructure de cœur de réseau. SpaceX, de son côté, possède une constellation mondiale et une capacité de lancement qu’aucun opérateur traditionnel ne peut facilement reproduire.

C’est cette asymétrie que l’entreprise cherche à exploiter. Plutôt que de reconstruire à l’identique un quatrième grand réseau terrestre américain, SpaceX semble vouloir créer une architecture différente où les satellites prendraient en charge une partie beaucoup plus importante de la connectivité.

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65 MHz de spectre face aux géants du mobile

La comparaison des ressources reste néanmoins défavorable à SpaceX. L’entreprise disposerait d’environ 65 MHz de spectre, contre plus de 1 000 MHz cumulés pour les trois principaux opérateurs américains selon les estimations citées. Elle est également restée relativement discrète lors de certaines ventes aux enchères récentes de fréquences, notamment autour de l’AWS-3. Cela limite mécaniquement la capacité d’un réseau mobile classique.

Mais SpaceX ne semble justement pas vouloir jouer selon les mêmes règles. Une grande partie de son pari repose sur l’idée qu’un réseau combinant couverture spatiale et infrastructure terrestre minimale peut nécessiter une allocation de fréquences différente de celle d’un opérateur traditionnel.

Le modèle pourrait être particulièrement pertinent dans les zones rurales, sur les routes, en mer ou dans les régions où déployer des antennes reste économiquement difficile. En revanche, remplacer totalement les réseaux urbains de Verizon, AT&T ou T-Mobile constituerait un défi d’une autre ampleur.

Starlink passe progressivement du partenaire au concurrent

La stratégie mobile de SpaceX révèle surtout une évolution du rôle de Starlink. Au départ, le service était avant tout présenté comme une solution d’accès fixe à Internet dans les zones mal couvertes. Puis la constellation s’est étendue à l’aviation, au maritime, aux entreprises et au direct-to-device.

La prochaine frontière est clairement la téléphonie mobile traditionnelle. Pour SpaceX, l’enjeu est stratégique : Starlink représente l’une de ses activités les plus rentables, et chaque nouvelle couche de service augmente la valeur de la constellation existante. Mais devenir opérateur mobile implique aussi de nouvelles contraintes : support client, réglementation, gestion de millions d’abonnés, interconnexion, facturation, qualité de service et continuité avec les réseaux terrestres.

L’objectif de 2028 montre donc que SpaceX ne veut plus seulement combler les trous laissés par les opérateurs mobiles. L’entreprise cherche désormais à redéfinir le réseau lui-même — avec une idée simple mais extrêmement ambitieuse : faire du ciel une partie permanente de l’infrastructure cellulaire mondiale.