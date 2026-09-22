Alors que l’intelligence artificielle accélère la construction d’infrastructures informatiques toujours plus puissantes, l’Union européenne veut rendre leur empreinte beaucoup plus visible. La Commission européenne a adopté le 21 septembre un règlement délégué instaurant un système commun de notation des data centers, prenant en compte leur consommation d’énergie et d’eau, mais aussi leur contribution au système énergétique.

Le dispositif concernera les installations dépassant 500 kW et doit déboucher sur les premiers labels individuels en 2027. Une première étape essentiellement tournée vers la transparence : les véritables seuils minimums de performance font l’objet d’une procédure séparée, alors que la consommation électrique des centres de données de l’UE pourrait passer de 68 TWh en 2024 à 114 TWh en 2030.

Un label européen pour comparer les data centers

Le nouveau système doit permettre de comparer plus facilement les performances environnementales des centres de données européens. Il s’appuie sur le dispositif de reporting déjà mis en place dans le cadre de la directive européenne sur l’efficacité énergétique, qui impose la remontée d’informations pour les installations importantes.

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La notation ne regardera pas uniquement la quantité d’électricité consommée. L’efficacité dans l’utilisation de l’eau entrera également dans l’évaluation, tout comme l’origine de l’énergie et la manière dont l’installation interagit avec le réseau électrique. Les labels électroniques seront générés à partir des données transmises à la base européenne consacrée aux data centers.

La Commission veut notamment valoriser la capacité d’un site à récupérer sa chaleur fatale, à contribuer à de nouvelles capacités de production d’énergie propre ou encore à moduler sa consommation lorsque le réseau électrique est sous tension. Cette flexibilité peut permettre de déplacer certaines charges de calcul vers des périodes où davantage d’électricité est disponible, plutôt que de fonctionner en permanence avec une demande totalement rigide.

Cette dernière dimension est particulièrement importante pour l’IA. Un data center n’est plus seulement considéré comme un bâtiment consommant beaucoup d’électricité : Bruxelles cherche progressivement à l’intégrer comme un acteur du système énergétique, capable dans certains cas d’adapter son fonctionnement aux contraintes du réseau.

La chaleur des serveurs pourrait devenir une véritable ressource

La récupération de chaleur constitue l’un des exemples les plus concrets de cette approche. Les serveurs transforment une grande partie de l’électricité qu’ils utilisent en chaleur, qu’il faut ensuite évacuer pour maintenir les équipements à une température acceptable. Cette énergie thermique est encore largement dissipée alors qu’elle peut, lorsque l’infrastructure et la proximité géographique le permettent, être réinjectée dans des réseaux de chauffage ou utilisée par des bâtiments voisins.

La Commission avance un chiffre particulièrement parlant : récupérer environ la moitié de la chaleur aujourd’hui perdue par les data centers européens représenterait l’équivalent des besoins de chauffage d’environ quatre millions de foyers.

Cela ne signifie évidemment pas que quatre millions de logements pourront automatiquement être chauffés par des serveurs. La valorisation dépend de nombreux paramètres locaux, notamment de la distance entre le data center et les consommateurs de chaleur, des infrastructures disponibles et des caractéristiques thermiques du réseau. Le chiffre illustre surtout l’échelle de l’énergie actuellement dissipée.

Pour l’Europe, l’enjeu consiste donc à regarder les data centers comme des infrastructures énergétiques autant que numériques. Un centre très efficace dans ses calculs, mais rejetant toute sa chaleur et incapable d’adapter sa demande électrique n’a pas nécessairement le même impact sur le système qu’une installation consommant une quantité similaire d’électricité, mais capable de valoriser cette énergie et de contribuer à l’équilibrage du réseau.

De 68 à 114 TWh : l’IA change l’échelle du problème

Cette réglementation arrive alors que les besoins en calcul progressent rapidement. Selon le rapport publié par la Commission, les data centers de l’Union européenne ont consommé environ 68 TWh d’électricité en 2024. Cette consommation pourrait atteindre 114 TWh en 2030, soit environ 3,2 % de la demande électrique totale de l’UE. La Commission souligne également que ces projections pourraient encore évoluer avec l’adoption accélérée de l’intelligence artificielle et de nouveaux services numériques.

Cette croissance intervient au moment où l’Union cherche parallèlement à renforcer considérablement ses capacités de calcul. La Commission présente cette expansion comme un élément de souveraineté technologique et de compétitivité et affiche l’objectif de tripler les capacités européennes de data centers au cours des prochaines années.

Ces deux objectifs ne sont pas nécessairement contradictoires, mais ils créent une tension évidente. Davantage de capacités européennes permettent de réduire certaines dépendances technologiques et de soutenir le développement local du cloud et de l’IA, mais elles impliquent aussi davantage de besoins électriques, de raccordements au réseau, de refroidissement et potentiellement d’eau.

La concentration géographique des infrastructures complique encore l’équation. Même lorsque la consommation des data centers reste relativement limitée à l’échelle de l’ensemble du système électrique européen, une multiplication rapide des installations dans une même région peut créer des contraintes locales importantes sur les réseaux.

C’est précisément pour cette raison que Bruxelles veut désormais mesurer non seulement la quantité de ressources consommées, mais aussi la capacité des opérateurs à s’intégrer au système énergétique qui les accueille.

Une notation en 2027, mais pas encore de seuil obligatoire

Il faut toutefois distinguer ce nouveau label de véritables normes minimales de consommation. Le règlement délégué crée avant tout un cadre commun de mesure et de comparaison. Il doit maintenant passer par une période de contrôle de deux mois devant le Parlement européen et le Conseil. Ceux-ci peuvent s’opposer au texte, mais ne peuvent pas en modifier individuellement les dispositions. Les premiers labels de durabilité sont attendus en 2027 et la Commission prévoit une première évaluation du dispositif d’ici fin 2028.

Les exigences minimales constituent un chantier distinct. La Commission a lancé le même jour une consultation publique de douze semaines afin de préparer de possibles standards minimums de performance applicables aux data centers européens. Les contributions peuvent être envoyées jusqu’au 14 décembre 2026, avec une proposition législative prévue pour le deuxième trimestre 2027.

La différence est fondamentale. Un label rend les performances visibles et comparables ; un standard minimum peut, lui, imposer un plancher réglementaire que les installations devront respecter.

L’Europe commence donc par créer une grille de lecture commune avant de décider jusqu’où elle souhaite imposer des obligations. Les données obtenues pourront également devenir utiles pour les entreprises souhaitant sélectionner des infrastructures cloud ou des fournisseurs selon leurs performances énergétiques et environnementales.

En parallèle, la Commission travaille avec les opérateurs de data centers, les gestionnaires de réseaux électriques, les fournisseurs d’énergie et les autorités publiques à un accord destiné à améliorer l’intégration de ces infrastructures dans le système énergétique européen. Ce chantier fait suite à une déclaration d’intention signée en juin 2026.

L’infrastructure de l’IA devient aussi un sujet énergétique

Cette initiative montre surtout comment la croissance de l’intelligence artificielle commence à déplacer le débat technologique. La compétition ne concerne plus seulement les modèles, les GPU ou la quantité de puissance de calcul disponible. À mesure que les infrastructures prennent de l’ampleur, leur accès à l’électricité, leur consommation d’eau, leur raccordement aux réseaux et la récupération de leur chaleur deviennent eux aussi des paramètres stratégiques.

L’Europe tente ici de faire cohabiter deux ambitions : augmenter ses propres capacités numériques tout en évitant que cette expansion ne se traduise mécaniquement par une augmentation équivalente de la pression exercée sur les ressources énergétiques. Le système de notation ne garantit pas à lui seul cette évolution, puisqu’il ne fixe pas encore de seuil minimum de performance. Il fournit en revanche une base commune pour mesurer les différences entre installations et préparer d’éventuelles exigences ultérieures.

Cette logique pourrait également modifier progressivement la manière dont un data center performant est évalué. Le nombre de GPU ou la puissance disponible ne seraient plus les seuls critères : efficacité énergétique, consommation d’eau, flexibilité électrique et valorisation de la chaleur pourraient devenir des caractéristiques tout aussi visibles.

À mesure que l’IA transforme les data centers en infrastructures stratégiques, leur efficacité ne pourra probablement plus être jugée uniquement à la quantité de calcul qu’ils produisent. L’Europe veut désormais mesurer aussi ce qu’ils prélèvent au territoire qui les accueille — et ce qu’ils sont capables de lui restituer.