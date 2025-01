Google Pixel : Les secrets des tests de durabilité extrêmes

Dans un récent article de blog, Google a dévoilé les coulisses des tests rigoureux de durabilité auxquels ses smartphones Pixel sont soumis. L’entreprise a également partagé deux histoires incroyables de Pixel 6a ayant survécu à des conditions extrêmes, prouvant l’efficacité de ces tests dans la réalité.

En février dernier, Andrew Prag a perdu son Pixel 6a lors d’une sortie de ski à Serre Chevalier, en France. Après avoir laissé accidentellement son téléphone dans la neige, Andrew a tenté de le localiser via géolocalisation, sans succès en raison d’importantes chutes de neige. 6 mois plus tard, il est retourné sur les lieux et a retrouvé son appareil, recouvert de boue.

« Je l’ai simplement branché et allumé comme s’il avait été rangé dans un tiroir tout ce temps », a-t-il déclaré.

Malgré des mois passés sous la neige, la boue et la pluie, le Pixel 6a fonctionnait parfaitement.

Une autre histoire implique Ajay Kamath, ingénieur au sein de l’équipe d’intégrité produit de Google. Lors d’un séjour à Tahoe, sa fille a fait tomber son Pixel 6a depuis un télésiège. Cinq jours plus tard, après la fonte de la neige, le smartphone a été retrouvé en mode économie d’énergie, toujours opérationnel.

Les tests de durabilité : Comment Google met ses Pixel à l’épreuve ?

L’équipe d’Ajay utilise une variété de tests pour simuler l’utilisation réelle des smartphones et anticiper les accidents potentiels :

Tests de chute : Les appareils sont lâchés à plusieurs reprises depuis de faibles hauteurs.

Simulation de sac à dos : Des bras robotiques reproduisent les frottements fréquents dans les sacs.

Tests de vibrations : Les téléphones sont secoués vigoureusement pour identifier leurs points faibles.

L’approche repose sur une analyse des modes et effets de défaillance (DFMEA), un processus qui aide à identifier et corriger les vulnérabilités des appareils.

« Nous ne cherchons pas seulement à casser des téléphones, mais à comprendre pourquoi et comment ils échouent, » a expliqué Ajay.

Des tests en conditions extrêmes

Google soumet ses Pixel à des températures extrêmes, allant de -30 °C à 75 °C, afin de simuler des transitions entre des environnements chauds et froids. D’autres tests incluent :

Tests d’altitude : Vérification du fonctionnement en haute altitude, comme lors de transports non pressurisés.

Simulations pratiques : Bien que des scénarios improbables comme une chute depuis un avion ne soient pas testés, les Pixel sont soumis à des conditions réalistes mais exigeantes.

Pourquoi les Pixel 6a survivent à ces épreuves ?

Bien que le Pixel 6a ne soit pas spécifiquement conçu pour des expositions prolongées à des conditions météorologiques extrêmes, sa conception étanche et sa certification IP ont joué un rôle crucial. La neige a également offert une protection thermique, et les circuits de charge désactivés ont évité tout court-circuit.

Cependant, Ajay met en garde : « Nous ne voulons pas encourager les gens à tester nos produits dans des conditions extrêmes, mais voir un téléphone surpasser les attentes est toujours une belle surprise ».

Les récits d’Andrew et Ajay illustrent l’efficacité des tests rigoureux de Google et montrent que les Pixel sont conçus pour résister à bien plus que l’usage quotidien. Bien que ces performances extrêmes soient impressionnantes, elles ne devraient pas inciter les utilisateurs à pousser leurs appareils dans leurs derniers retranchements. Cela dit, si votre Pixel tombe dans la neige, il y a de fortes chances qu’il survive à l’épreuve !