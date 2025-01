Accueil » Honor 400 : Batterie géante et design robuste au programme

Honor 400 : Batterie géante et design robuste au programme

Honor 400 : Batterie géante et design robuste au programme

Honor, habitué à lancer deux fois par an ses séries de smartphones en Chine, semble préparer un nouveau chapitre avec la série Honor 400. Après le lancement de la gamme Honor 300 en décembre 2024, comprenant les modèles Honor 300, 300 Pro et Honor 300 Ultra, de nouvelles fuites indiquent que la prochaine série pourrait arriver dès le premier semestre 2025.

Voici ce que nous savons pour le moment.

Honor 400: Une impressionnante batterie, et un cadre en métal

Selon une source chinoise bien informée, la série Honor 400 mettra l’accent sur une stratégie de batterie de grande capacité. Ces smartphones pourraient intégrer une batterie de 7 000 mAh ou plus, ce qui serait une avancée significative dans l’autonomie des appareils de la marque.

En plus de cette batterie massive, Honor opterait pour un cadre en métal, renforçant ainsi la durabilité et la qualité perçue des appareils. Cette décision vise probablement à améliorer la robustesse tout en offrant un design plus haut de gamme.

Une sortie prévue en mai 2025 ?

La série Honor 400 pourrait être dévoilée dès mai 2025, avec trois modèles attendus :

Honor 400

Honor 400 Pro

Honor 400 Ultra

Malheureusement, les détails sur leurs spécifications restent encore limités. Cependant, des indices sur leurs processeurs et performances ont émergé.

Puissance et performances : Snapdragon 8 s Elite en ligne de mire ?

Pour rappel, la série Honor 300 a introduit des processeurs puissants : les modèles Ultra et Pro étant équipés du Snapdragon 8 Gen 3, tandis que le modèle standard utilisait le Snapdragon 7 Gen 3.

Pour la série Honor 400, les modèles Pro et Ultra pourraient embarquer le Snapdragon 8s Elite, un chipset prometteur conçu pour combler l’écart entre les gammes milieu et haut de gamme.

Configuration attendue du Snapdragon 8s Elite :

1 cœur à 3,21 GHz

3 cœurs à 3,01 GHz

2 cœurs à 2,80 GHz

2 cœurs à 2,02 GHz

GPU : Adreno 825

Ce processeur est également attendu sur des smartphones tels que :

iQOO Z10 Turbo / Turbo Pro

Redmi Turbo 4 Pro.

Poco F7

Xiaomi Civi 5 Pro

Un avenir prometteur pour la série Honor 400

Avec une batterie surdimensionnée, un design renforcé et des processeurs performants, la série Honor 400 pourrait bien se démarquer dans le paysage des smartphones de 2025. Son lancement prévu en mai offrira une nouvelle opportunité à Honor de consolider sa position face à une concurrence toujours plus féroce, notamment de la part de Xiaomi, iQOO et d’autres marques chinoises.

Les prochains mois devraient révéler plus d’informations sur cette gamme prometteuse. Restez à l’écoute pour des détails supplémentaires concernant ses fonctionnalités et son positionnement sur le marché.