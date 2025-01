Galaxy S25 : Samsung intègrera enfin la détection d’accidents de voiture !

Samsung semble enfin prête à introduire une fonctionnalité de détection d’accidents de voiture sur ses prochains smartphones de la série Galaxy S25, d’après des fichiers récemment divulgués et une analyse approfondie du code. Cette fonctionnalité de sécurité, déjà disponible sur les smartphones Pixel de Google, vise à détecter automatiquement si vous avez été impliqué dans un accident de voiture et à alerter les services d’urgence.

Ce n’est pas la première fois que Samsung envisage une telle fonctionnalité. Des indices montrent que la marque travaille sur cette technologie depuis un certain temps. Certains modèles plus anciens équipés de One UI 5.1.1 possèdent même une application système cachée contenant du code lié à un capteur d’accident. Cependant, pour une raison inconnue, cette fonctionnalité n’a jamais été activée.

La série Galaxy S25 pourrait marquer un tournant. Les fichiers divulgués concernant le Galaxy S25 Ultra indiquent la présence d’un capteur baptisé « Car Crash Detect Wakeup sensor ». Ce capteur est décrit comme un capteur composite, combinant les données de plusieurs autres capteurs du téléphone pour fournir une analyse plus précise des événements en cours.

Malgré la présence de ce capteur avancé, la fonctionnalité de détection d’accident n’est toujours pas active sur les appareils de la série Galaxy S25. Aucune mention n’apparaît dans les paramètres, aucun rapport d’utilisateur ne signale son activation, et il n’y a aucune trace d’un déploiement silencieux. Il est probable que Samsung peaufine encore cette fonctionnalité avant de la rendre publique.

Néanmoins, bien que la détection des accidents ne soit pas encore fonctionnelle dans One UI 7, l’inclusion de ce capteur virtuel dans les fichiers du Galaxy S25 Ultra suggère qu’elle pourrait être activée via une future mise à jour logicielle.

Un outil qui pourrait sauver des vies

La détection d’accidents de voiture peut s’avérer être un outil salvateur, particulièrement en cas d’incapacité à appeler les secours après un accident. L’arrivée de cette technologie dans les smartphones Samsung pourrait représenter une avancée significative pour ses utilisateurs.

Cette fonctionnalité est déjà disponible sur les smartphones Pixel de Google et certaines montres connectées d’Apple. Samsung devra prouver que son implémentation est au moins aussi efficace, voire supérieure, notamment en termes de précision, de réactivité et d’intégration avec les services d’urgence.

Bien que j’espère ne jamais avoir à utiliser une telle fonctionnalité, il est rassurant de savoir que mon smartphone pourrait m’assister en cas d’urgence. Cependant, je trouve curieux que Samsung ait mis autant de temps à introduire une fonctionnalité déjà bien implantée chez ses concurrents. Reste à voir si l’approche de Samsung pour la détection des accidents se distinguera par une meilleure précision ou des fonctionnalités supplémentaires. Avec le potentiel qu’offre cette technologie, l’attente semble enfin sur le point de prendre fin.

La série Galaxy S25, attendue pour début 2025, pourrait marquer un tournant pour Samsung en matière de sécurité et d’innovation. Nous suivrons de près les annonces officielles pour en savoir davantage.