CES 2025 : LG présente ses nouveaux téléviseurs QNED evo 2025 !

À quelques semaines du CES 2025, LG Electronics a levé le voile sur sa nouvelle gamme QNED evo 2025, promettant des avancées révolutionnaires dans les technologies d’affichage, la connectivité sans fil et l’expérience utilisateur. Avec des innovations comme la Dynamic QNED Color, le Zero Connect Box, et une intégration renforcée de l’IA, LG se positionne pour concurrencer les meilleurs téléviseurs LED du marché.

LG introduit sa technologie propriétaire Dynamic QNED Color, remplaçant les traditionnels quantum dots. Ce système permet à la lumière du rétroéclairage d’être exprimée en couleurs pures, tout en couvrant au moins 93 % de l’espace colorimétrique DCI-P3. Cette avancée garantit une reproduction des couleurs vive et précise, même sans quantum dots.

Selon LG, cette technologie apporte une amélioration significative des performances, tout en optimisant la fidélité des couleurs. Il sera fascinant de voir en action cette technologie lors du CES, pour vérifier si elle peut rivaliser avec des solutions déjà établies.

Répondant à la demande des consommateurs, LG a ajouté une option de 100 pouces, élargissant ainsi la gamme QNED evo à des tailles allant de 40 à 100 pouces.

Le QNED9M : La star de la gamme QNED evo 2025

Le modèle phare de cette nouvelle série est le LG QNED9M, qui intègre pour la première fois la Zero Connect Box dans un téléviseur QNED. Déjà introduite avec la série OLED M, cette technologie permet une transmission sans fil en 4K à 144 Hz, certifiée AMD FreeSync Premium, garantissant une expérience visuelle fluide, sans latence.

Avec ce téléviseur, LG répond aux attentes des consommateurs recherchant des solutions sans fil tout en conservant des performances haut de gamme.

Historiquement, les gammes OLED de LG, comme le LG G4 et le LG C4, dominent le marché des téléviseurs premium. Cependant, le segment LED, mené par des acteurs comme Samsung Neo QLED, Hisense, et TCL, est devenu extrêmement compétitif. Avec ces améliorations annoncées pour les QNED evo 2025, LG espère se hisser au sommet et devenir un acteur incontournable de cette catégorie.

L’intelligence artificielle dans la télécommande Magic Remote

LG pousse l’intégration de l’intelligence artificielle avec une refonte de sa télécommande Magic Remote. Une nouveauté majeure est le bouton IA, conçu pour personnaliser l’expérience utilisateur. La Generative AI Gallery et les recherches basées sur le LLM sont disponibles en Corée et aux États-Unis.

Une pression courte permet d’accéder rapidement aux fonctionnalités de la télévision.

Une pression longue active un Large Language Model (LLM), permettant des recherches personnalisées et tenant compte du contexte affiché à l’écran.

En complément, la fonctionnalité Voice ID adapte l’expérience en fonction de l’utilisateur, rendant chaque interaction plus intuitive et sur-mesure.

Une expérience élaborée qui couvre tous les aspects de l’usage

Les téléviseurs QNED evo 2025 offrent également des améliorations au niveau de leur logiciel avec webOS 25, intégrant des mises à jour logicielles pendant cinq ans grâce au programme webOS Re:New. Cette combinaison d’avancées matérielles et logicielles démontre l’engagement de LG à fournir des produits innovants et durables.

Les détails complets de la gamme QNED evo 2025 seront dévoilés lors de la conférence de presse de LG, prévue le lundi 6 janvier 2025 au CES. Avec des promesses d’innovation, LG entend rivaliser avec les meilleurs du marché, redéfinissant une fois de plus les attentes en matière de téléviseurs LED.