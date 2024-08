Google Chrome introduit le mode compact : Idéal pour petits écrans

Le design par défaut de Google Chrome comporte beaucoup d’outils, ce qui est idéal pour les écrans tactiles et les grands moniteurs, mais pas tellement pour les écrans plus petits et à faible résolution. Google tente de remédier à cette situation en proposant une nouvelle option « Mode compact » dans Chrome.

Google teste actuellement un nouveau mode compact pour Google Chrome sur les plateformes de bureau, qui réduit la taille des barres d’outils et des commandes du navigateur. Cette fonctionnalité ne semble pas encore totalement fonctionnelle : j’ai essayé de la désactiver dans la dernière version de Chrome Canary, mais elle ne permet d’ajuster qu’une partie de l’espacement des barres d’outils.

Le message de validation de la nouvelle fonctionnalité explique son fonctionnement. La taille de la barre de signets passe de 34 à 30 pixels de haut, l’espacement entre les boutons de la barre de signets passe de 4 à 0 pixel et la marge de séparation de la barre d’outils passe de 6 à 0 pixel. Cette fonctionnalité réduit également la taille de la barre d’onglets, et le remplissage entre les onglets et le bouton « Nouvel onglet » passe de 6 pixels à 0 pixel.

Ces changements peuvent sembler minimes, mais chaque petit espace est utile sur les petits écrans, en particulier lorsque l’interface de Chrome sur Windows, Mac et Linux n’est pas masquée lorsque vous faites défiler une page, comme c’est le cas sur les plates-formes mobiles. Les ajustements exacts pourraient être modifiés avant que la fonctionnalité ne soit généralisée.

Accessible uniquement dans Chrome Canary

Mozilla Firefox disposait d’un mode compact similaire, mais il a été supprimé en 2021. D’autres navigateurs ont essayé d’autres fonctionnalités pour réduire l’interface principale. Une barre d’onglets verticale est disponible dans Vivaldi et Microsoft Edge, ce qui peut être utile sur des écrans plus larges, et Mozilla prévoit également de l’ajouter en tant qu’option.