Vos messages Teams pourront être supprimés s’ils sont jugés « inappropriés »

by

by

Microsoft pourrait vouloir aider les administrateurs informatiques de Teams à réprimer les comportements inappropriés sur le lieu de travail ou en classe. Comme indiqué dans la feuille de route de Microsoft 365, l’entreprise permettra bientôt aux superviseurs de discussions Teams de supprimer les messages au contenu inapproprié.

Prévue pour être déployée d’ici la fin du mois de septembre, cette fonctionnalité est principalement destinée aux utilisateurs de Teams for Education. Elle est principalement destinée aux situations où quelqu’un pourrait poster un gros mot, une conversation hors sujet ou d’autres gestes grossiers dans un chat Teams. Selon Microsoft, la fonction sera disponible dans le monde entier, à la fois sur le Web et sur les applications de bureau. Il est donc possible que tous les administrateurs informatiques en dehors du secteur de l’éducation finissent par voir cette option.

Une telle fonctionnalité serait idéale à l’heure où les écoles et les lieux de travail adoptent une méthode hybride d’apprentissage et de travail. On peut supposer que les administrateurs informatiques soient en mesure de la contrôler à l’aide d’un bouton dans le centre d’administration de Teams, qui regroupe une foule d’autres contrôles pour le service.

Ce système permettrait de maintenir les conversations sur le sujet, tout en contribuant à rendre le travail et l’école agréables pour tous. Elle s’intègre même aux contrôles déjà en place qui permettent aux organisateurs de réunions de désactiver le flux vidéo d’une personne, de couper le son des participants et de retirer manuellement une personne d’une réunion.

Bien sûr, certains pourraient considérer cela comme de la censure, mais Slack dispose d’une fonction similaire pour les administrateurs informatiques. Sur Slack, qui est en concurrence avec Teams, les propriétaires et les administrateurs de canaux peuvent supprimer les messages des membres dans les canaux publics, les canaux privés et les messages directs de groupe. Microsoft s’est peut-être inspirée de cette fonctionnalité.

Un changement fondé

À mesure que Microsoft Teams gagne en popularité, de nombreux administrateurs pourraient apprécier cette fonction pour aider les utilisateurs de Teams à rester concentrés. Depuis le début de la pandémie, l’utilisation de Teams est en hausse. Microsoft a indiqué en juillet dernier que Teams avait atteint la barre des 250 millions d’utilisateurs actifs par mois.

Il s’agit d’une amélioration considérable par rapport aux 145 millions d’utilisateurs actifs quotidiens signalés en avril. La société a également indiqué que plus de 3 000 organisations comptent plus de 10 000 utilisateurs sur la plateforme. Slack, quant à lui, compte 10 millions d’utilisateurs actifs quotidiens.