La France franchit une nouvelle étape dans le renforcement de ses capacités de renseignement spatial. La Direction générale de l’armement (DGA) a officiellement attribué un contrat de plus de 1,5 milliard d’euros à un consortium industriel dirigé par Airbus Defence & Space et Thales Alenia Space pour concevoir et construire deux satellites militaires d’observation optique de nouvelle génération.

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Baptisé IRIS (Instruments de Renseignement et d’Imagerie Spatiale), ce programme doit progressivement prendre le relais de la constellation CSO et renforcer l’autonomie stratégique française dans l’espace.

Le contrat, notifié le 5 novembre 2026 et rendu public le 11 novembre, figure parmi les plus importants investissements européens récents dans le domaine spatial militaire. Il s’inscrit dans la Loi de programmation militaire (LPM) 2024-2030, qui prévoit initialement 6 milliards d’euros pour le spatial, soit le plus important budget français jamais consacré à ce secteur. Une enveloppe supplémentaire de 4,2 milliards d’euros annoncée par Emmanuel Macron porte l’investissement spatial total à environ 10,2 milliards d’euros.

IRIS constitue l’un des programmes emblématiques de cet effort. Son ambition ne se limite pas à remplacer les satellites existants : la France veut disposer d’une capacité d’observation optique particulièrement avancée, reposant sur des technologies développées et maîtrisées par son industrie.

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IRIS et IRIS² : deux programmes à ne pas confondre

Malgré leur appellation proche, IRIS et IRIS² désignent deux initiatives totalement différentes. IRIS² est le projet européen de constellation satellitaire destiné aux communications sécurisées et à la connectivité. IRIS est, quant à lui, un programme militaire exclusivement français consacré au renseignement et à l’imagerie spatiale.

Cette distinction est importante : les objectifs, les technologies, les industriels impliqués et les institutions responsables ne sont pas les mêmes. IRIS doit fournir des capacités souveraines d’observation de la Terre à des fins de renseignement militaire, tandis qu’IRIS² répond à des besoins de connectivité.

Deux satellites aux missions complémentaires

Le programme prévoit la construction de deux satellites présentant des ambitions techniques différentes. Thales Alenia Space fournira les systèmes d’imagerie des deux appareils, mais leurs instruments ne seront pas identiques.

Le premier satellite, IRIS-1, doit assurer une continuité opérationnelle en conservant une capacité d’imagerie comparable à celle dont dispose déjà la France. Le second, IRIS-2, concentrera une grande partie de l’innovation technologique du programme. Thales Alenia Space doit notamment y développer ce qu’il présente comme l’instrument optique le plus avancé jamais construit en Europe.

Ces deux nouveaux satellites viendront compléter puis remplacer progressivement la constellation CSO (Composante Spatiale Optique), actuellement constituée de trois satellites militaires d’observation. Lancé en décembre 2018, CSO-1 évolue sur une orbite héliosynchrone d’environ 800 kilomètres d’altitude. CSO-2 a rejoint la constellation en décembre 2020, sur une orbite plus basse de 480 kilomètres, afin de répondre aux besoins d’imagerie à plus haute résolution. CSO-3 a été lancé le 6 mars 2025 lors du premier vol commercial d’Ariane 6, sur une orbite d’environ 800 kilomètres.

Le ministère des Armées vise une mise en service opérationnelle d’IRIS aux alentours de 2035. Cette échéance doit permettre d’assurer la continuité des capacités françaises de renseignement spatial au-delà de la génération CSO.

L’optique active, la technologie au cœur d’IRIS-2

L’une des principales avancées attendues concerne le télescope hyperstable d’IRIS-2. Développé autour d’un système d’optique active par Thales SESO, à Aix-en-Provence, cet instrument doit permettre d’atteindre une échelle de conception inédite pour un télescope spatial européen.

Pour comprendre l’intérêt de cette technologie, il faut revenir à l’une des principales difficultés de l’observation optique depuis l’espace : la stabilité des miroirs. En augmentant le diamètre du miroir principal d’un télescope, il devient possible d’améliorer la résolution des images. Mais les contraintes thermiques en orbite compliquent considérablement cette évolution.

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Un satellite en orbite basse peut traverser une quinzaine de cycles d’éclairement et d’ombre par jour. Les variations de température, qui peuvent dépasser 100 °C, provoquent des déformations microscopiques des composants optiques. Même des variations de quelques nanomètres peuvent dégrader la qualité des images. Les miroirs traditionnels doivent donc être suffisamment rigides et épais pour limiter ces déformations, au prix d’une masse et d’un encombrement importants.

L’optique active permet de contourner une partie de cette contrainte. Le système surveille en permanence la forme du front d’onde lumineux qui traverse le télescope. Un capteur mesure les écarts par rapport à la forme idéale, puis un ordinateur calcule les corrections nécessaires. Des actionneurs électromécaniques positionnés derrière le miroir exercent alors de très légères pressions sur différentes zones de sa surface pour compenser les déformations.

Contrairement à l’optique adaptative utilisée notamment pour corriger rapidement les turbulences atmosphériques des télescopes terrestres, l’optique active spatiale intervient sur des variations thermiques plus lentes. Des corrections effectuées sur des périodes de quelques secondes à plusieurs minutes peuvent ainsi suffire à maintenir la qualité optique recherchée.

Cette approche autorise la conception de miroirs de plus grande dimension sans dépendre exclusivement de structures passives extrêmement rigides. À altitude orbitale identique, un diamètre optique supérieur permet théoriquement d’obtenir une résolution au sol plus fine.

La fabrication des miroirs de précision sera notamment confiée à REOSC, filiale de Safran spécialisée dans la réalisation et le traitement de surfaces optiques. L’entreprise dispose d’une expérience dans la fabrication de miroirs destinés à de grands instruments scientifiques, notamment ceux du Very Large Telescope de l’Observatoire européen austral. L’assemblage et l’alignement des instruments seront également réalisés dans des salles blanches par ALAT.

Des capteurs capables d’observer de jour comme de nuit

La résolution n’est pas le seul critère déterminant pour un satellite de renseignement. La capacité à recueillir des informations dans différentes conditions d’éclairage constitue également un enjeu majeur pour les opérations militaires.

Pour l’imagerie visible en journée, Thales Alenia Space s’appuiera sur des capteurs CMOS développés par PYXALIS, une entreprise grenobloise issue des travaux du CEA-Leti. Ces composants doivent permettre de capturer des images détaillées tout en limitant le flou lié à la vitesse de déplacement du satellite, qui atteint environ 7 kilomètres par seconde en orbite de reconnaissance.

Pour compléter cette capacité, IRIS intégrera des détecteurs infrarouges fournis par LYNRED. Ces capteurs mesurent le rayonnement thermique émis par les objets et les infrastructures. Ils peuvent ainsi contribuer à détecter des éléments qui ne sont pas visibles dans le spectre optique classique, notamment lorsque les conditions d’éclairage sont défavorables.

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LYNRED, entreprise issue d’une coentreprise entre Thales et Safran, dispose déjà d’une expérience dans la fourniture de détecteurs infrarouges pour des applications militaires, notamment pour la constellation CSO et les systèmes de guidage de missiles.

Le système sera complété par des équipements de SODERN, autre filiale de Safran. L’entreprise fournira notamment des viseurs d’étoiles et des centrales de mesure inertielle. Les viseurs d’étoiles permettent de déterminer très précisément l’orientation du satellite en analysant les configurations stellaires observées. Cette précision est essentielle pour obtenir des images de haute résolution : une erreur d’orientation d’une seconde d’arc à 500 kilomètres d’altitude correspond déjà à environ 2,4 mètres d’écart au sol.

L’association des capteurs CMOS et infrarouges doit ainsi offrir à IRIS des capacités d’observation complémentaires, en journée comme dans des conditions de faible luminosité.

L’intelligence artificielle pour accélérer l’exploitation des images

La collecte d’images toujours plus nombreuses et détaillées pose un autre problème : leur exploitation. Les capacités d’observation des satellites peuvent rapidement dépasser le volume de données que les analystes sont capables d’examiner manuellement.

IRIS doit intégrer des fonctions de traitement d’images reposant sur l’intelligence artificielle pour réduire ce goulet d’étranglement. Le système devrait notamment automatiser une première analyse des images collectées, identifier des objets présentant un intérêt, détecter les changements entre plusieurs passages au-dessus d’une même zone et classer les scènes observées.

L’IA pourra également contribuer à écarter les images rendues inutilisables par les nuages ou les mouvements parasites. L’objectif est de limiter le volume de données nécessitant une vérification humaine et de transmettre plus rapidement aux analystes les informations pertinentes.

L’architecture précise de cette chaîne de traitement n’a toutefois pas été rendue publique par Thales Alenia Space. Les détails concernant les algorithmes, les capacités de calcul embarquées et les modalités de traitement restent donc inconnus.

Une filière industrielle française mobilisée

IRIS repose sur une chaîne industrielle largement française, un choix cohérent avec les objectifs de souveraineté du programme. Airbus Defence & Space assure la maîtrise d’œuvre principale pour la plateforme satellitaire et le système global, tandis que Thales Alenia Space intervient comme co-maître d’œuvre pour les fonctions d’imagerie.

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Plusieurs entreprises spécialisées participeront à la réalisation des équipements :

Airbus Defence & Space: maîtrise d’œuvre principale, plateforme satellitaire et intégration globale.

Thales Alenia Space: conception et intégration des systèmes d’imagerie.

Thales SESO : composants optiques et technologies d’optique active.

LYNRED : détecteurs infrarouges.

PYXALIS : capteurs CMOS pour l’imagerie visible.

SODERN : viseurs d’étoiles et équipements de mesure inertielle.

REOSC : fabrication et traitement de précision des miroirs.

ALAT : assemblage et alignement des instruments optiques.

Airbus devrait également contribuer à une capacité de surveillance de l’environnement spatial, destinée à observer et suivre d’autres satellites en orbite. Cette dimension renforcerait la connaissance de la situation spatiale, un enjeu croissant pour les opérations militaires.

Hervé Derrey, directeur général de Thales Alenia Space, a souligné que le programme s’inscrivait dans la continuité des grands projets spatiaux militaires français, de Hélios et Pléiades jusqu’à CSO. L’entreprise entend ainsi mettre son expérience au service d’un instrument optique présenté comme le plus avancé jamais développé en Europe.

Un enjeu stratégique pour la souveraineté européenne

Les capacités françaises d’observation spatiale ne servent pas uniquement les besoins nationaux. Dans le cadre du dispositif MUSIS (Multinational Space-based Imaging System), la France participe à un mécanisme européen de partage du renseignement spatial.

Elle fournit notamment un accès à certaines images de la constellation CSO à huit pays partenaires : l’Allemagne, la Suède, la Belgique, l’Italie, l’Espagne, la Suisse, la Pologne et la Grèce. En contrepartie, ces partenaires apportent des contributions financières et un accès réciproque à certaines capacités.

La future constellation IRIS devrait prolonger, voire renforcer, ce rôle de fournisseur européen de renseignement optique. Dans un contexte où plusieurs pays cherchent à réduire leur dépendance aux capacités satellitaires américaines, disposer de moyens souverains d’observation constitue un enjeu stratégique majeur.

Avec un investissement spatial estimé à 10,2 milliards d’euros dans le cadre de la programmation militaire, la France fait le choix de renforcer durablement ses capacités nationales. IRIS-2, avec son télescope à optique active, représente la traduction technologique de cette ambition à l’horizon 2035.

Ce que l’on ignore encore sur les satellites IRIS

Malgré les informations communiquées sur le contrat et les industriels impliqués, plusieurs caractéristiques essentielles restent confidentielles ou n’ont pas encore été arrêtées. La DGA n’a notamment pas publié les spécifications de résolution des satellites, leurs paramètres orbitaux détaillés ou les lanceurs qui seront utilisés.

Le diamètre exact du télescope d’IRIS-2, pourtant déterminant pour mesurer le saut technologique par rapport à CSO, n’est pas non plus connu. Les dates de lancement des deux satellites n’ont pas été annoncées.

Les éléments désormais publics concernent donc principalement le montant du contrat, les partenaires industriels, les grandes orientations technologiques et l’objectif de mise en service autour de 2035. Les capacités opérationnelles précises de cette future génération de satellites resteront à découvrir au fil de l’avancement du programme.