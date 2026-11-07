Motorola enrichit son écosystème d’appareils connectés avec la moto watch 2 Fit, également commercialisée sous le nom de moto Watch Fit 27 sur certains marchés. Cette nouvelle montre connectée, lancée aux côtés du Signature 27 et des Moto buds ultra, mise sur le suivi sportif, les fonctionnalités de santé et une autonomie annoncée pouvant atteindre 12 jours.

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Pour renforcer ses capacités d’analyse, Motorola s’appuie sur les technologies de Polar, spécialiste des équipements et logiciels dédiés au sport.

La montre associe ainsi des outils de suivi de l’activité physique à des fonctions de récupération et de surveillance du bien-être. Elle intègre également un GPS double fréquence, une résistance à l’eau adaptée à la natation et plusieurs fonctionnalités connectées.

Polar au cœur du suivi sportif et de la récupération

L’intégration des algorithmes Polar constitue l’un des principaux arguments de la moto watch 2 Fit. Pour les sportifs, la montre propose notamment le Running Index, un indicateur qui analyse la condition physique aérobie et l’efficacité de la course à partir des données de fréquence cardiaque. Il permet de suivre l’évolution des performances au fil des entraînements.

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La fonction Energy Sources apporte une autre lecture des efforts réalisés. Elle estime la répartition des calories consommées pendant une activité entre les glucides, les lipides et les protéines. Motorola ajoute également des objectifs d’activité quotidiens, un score d’activité et des zones d’intensité pour mieux visualiser les mouvements effectués tout au long de la journée.

Le suivi de la récupération repose sur plusieurs technologies Polar. Sleep Plus Stages analyse les différentes phases du sommeil, tandis que Nightly Recharge évalue la récupération du système nerveux autonome pendant la nuit. Serene complète cet ensemble avec des exercices de respiration guidée et un système de biofeedback.

La montre surveille également la fréquence cardiaque en continu, le taux d’oxygène dans le sang (SpO2) et le niveau de stress. Le suivi du cycle menstruel est par ailleurs intégré directement à l’application compagnon moto watch, sans nécessiter une application tierce dédiée.

Pour les activités physiques, Motorola annonce la détection automatique de plus de 100 disciplines sportives. Le GPS double fréquence doit quant à lui améliorer la précision du positionnement et du suivi des itinéraires, notamment lors des sorties en extérieur.

Un écran OLED lumineux et une conception résistante

La moto watch 2 Fit adopte un cadre en aluminium et un bracelet en silicone respirant. Son écran gOLED permanent de 1,85 pouce bénéficie de bordures de 2 mm et d’une protection Corning Gorilla Glass 3.

La luminosité maximale annoncée atteint 1 500 nits, un niveau destiné à faciliter la lecture des informations en plein soleil. La montre combine également une certification IP68 contre la poussière et l’eau avec une résistance à l’eau de 5 ATM, permettant notamment la pratique de la natation en piscine.

L’autonomie constitue un autre point fort annoncé par Motorola. La batterie pourrait atteindre 12 jours d’utilisation sur une seule charge dans des conditions d’utilisation standard. Cette durée reste naturellement susceptible de varier selon les fonctions activées, notamment l’écran permanent et le GPS.

Appels Bluetooth et arrivée prochaine de Motorola Qira

La montre ne se limite pas au suivi sportif. Grâce à sa connexion Bluetooth, elle permet également de répondre aux appels directement depuis le poignet.

Motorola prévoit par ailleurs une intégration future de son assistant vocal Motorola Qira. Celui-ci doit permettre d’interroger directement les smartphones Motorola compatibles à l’aide de commandes vocales. Cette fonctionnalité n’est toutefois pas annoncée comme disponible dès le lancement.

Trois finitions seront proposées, développées en collaboration avec Pantone : PANTONE Stratified Sea, PANTONE Pigeon et PANTONE Ballerina.

Prix et disponibilité de la moto watch 2 Fit

Motorola annonce un prix de départ de 119 euros pour la moto watch 2 Fit. La commercialisation doit commencer dans les prochaines semaines sur une sélection de marchés en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique.

Avec son partenariat Polar, son GPS double fréquence et ses fonctions de récupération, Motorola cherche à proposer une montre connectée orientée sport sans se limiter aux fonctions classiques de notification et de suivi d’activité. Son autonomie annoncée de 12 jours et son prix de départ de 119 euros constituent les deux autres éléments importants de cette nouvelle proposition.